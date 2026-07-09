!! Génocide à Gaza: J 1006 !! 1.000 jours : pas un simple chiffre…

«1.000 jours» de résistance au génocide et à l’hypocrisie de pays, d’institutions et du système mondial

1.000 jours se sont écoulés depuis le début de la guerre génocidaire menée par l’entité génocidaire dans la bande de Gaza, mais pour les Palestiniens, il ne s’agit pas de simples jours qui passent. Ce sont 1.000 jours de bombardements, de massacres, de déplacements forcés et de famine, durant lesquels chaque détail du quotidien s’est transformé en une lutte pour la survie.

Des enfants sont nés sous le bourdonnement des avions et n’ont connu d’autre foyer qu’une tente, des familles entières ont été rayées des registres d’état civil, et des quartiers autrefois grouillants de vie ne sont plus que des amas de décombres, tandis que la population continue de faire face à une réalité humanitaire sans précédent, alors que la guerre se poursuit et que les besoins essentiels à la vie diminuent.

Ces derniers jours, la situation dans ce secteur a radicalement changé. De nombreux hôpitaux sont hors service, des écoles ont été transformées en abris, et les réseaux d’eau et d’électricité ont été largement détruits, tandis que des centaines de milliers de Palestiniens ont été contraints de fuir à plusieurs reprises, emportant ce qui leur restait de vie sur des chariots ou sur leurs épaules, à la recherche d’un refuge, souvent en vain.

Malgré le passage de 1.000 jours, la guerre continue de peser lourdement sur les détails de la vie quotidienne, la population étant confrontée à une grave pénurie de nourriture, d’eau et de médicaments, tandis que les souffrances des malades et des blessés augmentent et que les craintes d’une catastrophe humanitaire de plus en plus grave grandissent à mesure que les opérations militaires se poursuivent.

Bas les masques!

Dans une analyse de la situation politique et humanitaire, l’écrivain et analyste politique Mustafa Abu Saud a déclaré que le passage de 1.000 jours depuis la guerre d’extermination sioniste dans la bande de Gaza «a démasqué les pays, les organisations, les institutions et les individus qui appelaient à la protection des civils et se précipitaient pour le faire, mais qui ont failli lorsqu’il s’est agi de Gaza».

Il a ajouté à notre correspondant que l’agression sioniste entame son 1.000è jour et approche de la fin de sa 3è année, soulignant que cette période ne se résume pas à un simple chiffre, mais constitue une phase durant laquelle l’occupation a eu recours à diverses formes de force militaire contre des civils. Il a déclaré: «'Israël' a utilisé toutes les armes de son arsenal contre les civils à Gaza durant cette période, et tous les pays le soutiennent dans cette entreprise, que ce soit secrètement ou ouvertement.»

Abu Al-Saoud estime que ce qui s’est passé pendant cette guerre a dépassé les limites de la confrontation militaire, révélant l’ampleur de la contradiction dans les positions de nombreuses parties internationales qui ont brandi des slogans de protection des droits de l’homme, mais qui ont été incapables, ou ont refusé, de prendre des mesures efficaces pour mettre fin aux souffrances des civils à Gaza.

Il a souligné que le secteur, malgré les massacres et les destructions qu’il a subis, est parvenu à affirmer sa présence sur la scène internationale et à remettre la cause palestinienne au premier plan de l’attention mondiale, après que de nombreuses parties aient tenté de la marginaliser pendant de nombreuses années.

Liberté et indépendance

Il a souligné que Gaza a prouvé durant ces 1.000 jours que la liberté et l’indépendance ne s’obtiennent pas gratuitement, mais exigent au contraire de grands sacrifices, ajoutant que ce secteur a été capable de modifier des équations politiques et des lois que les régimes n’ont pas été en mesure de changer depuis des décennies, et a inspiré les peuples et réorienté la boussole vers la cause palestinienne en tant que cause de droit et de justice.

Abu Al-Saoud a expliqué que ce que promeut l’occupation, à savoir que les événements du 7 octobre 2023 sont la cause de la situation actuelle, ignore des décennies d’occupation et de conflit, soulignant que ce qui s’est passé à cette date représente une étape avancée de la lutte palestinienne, et non le début du problème comme l’occupation tente de le faire croire.

Il a souligné que l’occupation, après avoir échoué à atteindre nombre de ses objectifs militaires, pourrait recourir à une intensification des pressions humanitaires et économiques sur les habitants de la bande de Gaza, dans le but de prolonger les souffrances et de pousser les Palestiniens vers des options qu’elle n’a pas réussi à imposer par la force militaire.

Malgré la dureté de la situation, Abu Al-Saoud estime que les Palestiniens de Gaza ont acquis une vaste expérience dans la gestion des crises successives et que, malgré la douleur et les pertes, ils gardent espoir, ajoutant que: «les habitants de Gaza disent que la victoire vient avec la patience».

Durant ces 1.000 jours, les pertes ne se sont pas limitées aux vies humaines et aux bâtiments, mais ont touché divers aspects de la vie. Des milliers d’enfants ont été privés d’éducation, des centaines de milliers de familles ont perdu leurs revenus, tandis que beaucoup vivent sous des tentes qui ne les protègent ni de la chaleur estivale ni du froid hivernal, dans un contexte de pénurie persistante de produits de première nécessité et de problèmes sanitaires et environnementaux croissants.

Alors que la guerre d’extermination entre dans son 1.000è jour, les images de destruction et de décombres, les files d’attente pour de l’eau ou de la nourriture, et les hôpitaux débordant de blessés témoignent encore et toujours de l’ampleur de la tragédie vécue par plus de deux millions de Palestiniens dans la bande de Gaza.

Selon le ministère de la Santé à Gaza, le massacre a jusqu’à présent fait 73.066 martyrs et 173.514 blessés, des chiffres qui reflètent l’ampleur de la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza, compte tenu de la poursuite des opérations militaires et de la détérioration des conditions de vie et humanitaires.

Entre le 1er et le 1.000è jour du conflit, de nombreux visages ont changé, des familles entières ont disparu et des enfants ont grandi au milieu des bruits d’avions et d’explosions. Malgré toute la destruction et les pertes engendrées par la guerre, les habitants de la bande de Gaza gardent l’espoir que les jours à venir mettront fin à cette tragédie, qu’ils pourront un jour rentrer chez eux et retrouver la vie que la guerre leur a volée il y a 1.000 jours.

«Une chose est restée constante à Gaza: la volonté de vivre»

Rédaction Palinfo -

02.07.26