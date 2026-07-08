'Israël' se prépare à commencer le transfert des Palestiniens dans des camps de concentration à Gaza dans les semaines à venir.

Selon Israel Hayom, les civils non armés seraient dirigés vers un camp clôturé à Tel al Sultan près de Rafah, tandis qu’une force étrangère opérant sous l’égide du «Board of Peace» (Conseil de la Paix) de l’administration Trump surveille la zone depuis une base nouvellement construite.

Le plan est décrit comme un «mouvement en tenaille»: 'Israël' étend son contrôle militaire sur Gaza tandis que la population palestinienne est concentrée dans des enclaves contrôlées, laissant le Hamas «sans population, sans territoire ni ressources.»

Les responsables affirment que les camps recevront de l’aide et des caravanes, mais pas le béton nécessaire à la reconstruction de Gaza.

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02.07.26