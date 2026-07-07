FREE PALESTINE
7 juillet 2026

!! Génocide à Gaza: J 1004 !! Urgence – Dr Hussam Abu Safiya et de médecins palestiniens

Le directeur de l'hôpital Kamal Adwan à Gaza, Hussam Abu Safiya, détenu par 'Israël' depuis décembre 2024, ferait face à une menace imminente pour sa vie, a annoncé samedi l'ONG Physicians for Human Rights.

Selon l'avocat de l'organisation, Nasser Odeh, qui l'a rencontré le 2 juillet à la prison de Nitzan, le Dr Abu Safiya présentait des blessures récentes et de graves ecchymoses au visage, aux yeux et au cou, au point d'être difficilement reconnaissable.

Il a été amené menotté aux mains et aux pieds, escorté par des gardiens masqués. Naji Abbas, responsable du département des détenus de l'ONG, a qualifié ce témoignage comme l'un des plus alarmants reçus depuis le début de la guerre, précisant qu'Abu Safiya craint pour sa vie en détention.

Son état se serait dégradé après qu'il ait contesté sa détention devant la justice. L'organisation a réclamé une enquête immédiate et impartiale ainsi que la libération d'Abu Safiya et des autres médecins détenus sans inculpation ni procès.

Arrêté le 27 décembre 2024 lors de l'assaut israélien sur l'hôpital Kamal Adwan, le Dr Abu Safiya avait été blessé lors d'une frappe le 24 novembre 2024 mais avait refusé de quitter son poste, malgré la mort de son fils lors d'un raid antérieur.

En février 2025, il avait été qualifié de "combattant illégal" par 'Israël', et le 3 juin 2026, il aurait été placé à l'isolement.

[mail envoyé à: maxime.prevot@diplobel.fed.be]

Nordine Saïdi -

06.07.26
En attendant, voici la réponse matinale du ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévot, à notre précédente interpellation d'il y a quelques jours (https://mcpalestine.canalblog.com/2026/06/genocide-a-gaza-j-990-alerte-urgente-concernant-la-detention-et-les-traitements-inhumains-infliges-au-dr-hussam-abu-safiya-aux-personnels-medicaux-palestiniens-detenus.html:
USAGE OFFICIEL - OFFICIEEL GEBRUIK
Madame, Monsieur,
Je vous remercie pour votre message et pour l’attention que vous portez à la situation du Dr Abu Safiya et, plus largement, à celle des professionnels de santé à Gaza.
Je tiens à vous assurer que je reste pleinement attentif à la situation à Gaza et en Cisjordanie, même si l’actualité récente a également été marquée par d’autres crises, notamment en Iran.
Mes équipes ont récemment rencontré des représentants de la société civile afin d’échanger sur la situation sur le terrain, y compris en ce qui concerne les prisonniers palestiniens. Ces préoccupations font l’objet d’un suivi constant.
Je rappelle que le fait de viser délibérément des hôpitaux peut être considéré comme un crime de guerre. La Belgique insiste fermement sur le respect du droit international humanitaire par toutes les parties.
Dans ce contexte, nous sommes intervenus récemment à Genève, au Conseil des droits de l’Homme, notamment lors de la présentation du rapport des Nations unies relatif à la situation des détenus.
Par ailleurs, le Conseil des ministres du 19 mai 2025 a décidé d’appeler le gouvernement israélien à :
- libérer le personnel de santé palestinien détenu sans fondement ;
- autoriser la mise en place d’un couloir humanitaire permettant des évacuations médicales urgentes depuis Gaza vers les hôpitaux de Jérusalem-Est.
Enfin, nous envisageons de nous joindre à une initiative conjointe avec plusieurs partenaires internationaux afin de renforcer ces démarches.
Je vous remercie encore pour votre engagement et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma haute considération.
Maxime Prévot -
06.07.26
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