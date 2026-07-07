!! Génocide à Gaza: J 1004 !! Urgence – Dr Hussam Abu Safiya et de médecins palestiniens

Le directeur de l'hôpital Kamal Adwan à Gaza, Hussam Abu Safiya, détenu par 'Israël' depuis décembre 2024, ferait face à une menace imminente pour sa vie, a annoncé samedi l'ONG Physicians for Human Rights.

Selon l'avocat de l'organisation, Nasser Odeh, qui l'a rencontré le 2 juillet à la prison de Nitzan, le Dr Abu Safiya présentait des blessures récentes et de graves ecchymoses au visage, aux yeux et au cou, au point d'être difficilement reconnaissable.

Il a été amené menotté aux mains et aux pieds, escorté par des gardiens masqués. Naji Abbas, responsable du département des détenus de l'ONG, a qualifié ce témoignage comme l'un des plus alarmants reçus depuis le début de la guerre, précisant qu'Abu Safiya craint pour sa vie en détention.

Son état se serait dégradé après qu'il ait contesté sa détention devant la justice. L'organisation a réclamé une enquête immédiate et impartiale ainsi que la libération d'Abu Safiya et des autres médecins détenus sans inculpation ni procès.

Arrêté le 27 décembre 2024 lors de l'assaut israélien sur l'hôpital Kamal Adwan, le Dr Abu Safiya avait été blessé lors d'une frappe le 24 novembre 2024 mais avait refusé de quitter son poste, malgré la mort de son fils lors d'un raid antérieur.

En février 2025, il avait été qualifié de "combattant illégal" par 'Israël', et le 3 juin 2026, il aurait été placé à l'isolement.

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Nordine Saïdi -