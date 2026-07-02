!! Génocide à Gaza: J 999 !! En échec sur tous les fronts, le courageux régime sioniste passe sa rage sur les plus faibles de Gaza

'Israël' bombarde des tentes de Palestiniens sur une plage de Gaza

“Cette zone est composée de tentes abritant des civils: des populations déplacées qui ont subi l’oppression, l’humiliation, la famine, la guerre et le blocus. Et toute cette zone a été bombardée”.

Ahmed Al-Raqab, âgé de 11 ans, jouait devant la tente familiale dressée sur le littoral sablonneux de Gaza, à Al-Mawasi, à l’ouest de Khan Younis, lorsque le missile israélien a frappé, le tuant et blessant gravement plusieurs autres personnes.

“Les enfants jouaient et ils ont tiré un missile directement sur eux”, a déclaré le père d’Ahmed, Sabri Al-Raqab, en sanglotant, agenouillé sur le sol de l’hôpital Nasser, les bras autour du corps sans vie de son fils dans une dernière étreinte.

“Il portait une pastèque. Quel était le crime de cet enfant? Il a ramassé une pastèque et ils ont tiré sur lui. Est-il un combattant? Ce n’est pas un combattant. C’est un enfant”. Submergé par le chagrin, Al-Raqab a enfoui son visage dans celui de son fils, couvert de sang, et a pleuré sans retenue.

Dans une salle voisine, un enfant de six ans blessé lors de la même attaque hurlait de douleur tandis que le sang provenant d’une plaie béante à son œil droit lui coulait sur la joue et l’oreille. Il a été transporté à l’hôpital dans les bras d’un adolescent de sa famille qui l’a allongé en criant: “Venez vous occuper de lui. On est en train de le perdre, on est en train de le perdre”.

Le grand-père de l’enfant, Ahmed Al-Jarjawi, se tenait à proximité, le devant de sa djellaba taché d’un rouge vif. “Nous étions simplement assis quand la frappe a atterri à côté de notre tente et a touché trois autres tentes”, a déclaré Ahmed Al-Jarjawi à Drop Site News. “Cet enfant a perdu un œil. J’ai été blessé ici”, a-t-il dit en montrant sa poitrine. “La femme de mon fils a également été blessée à la cuisse”.

Ces dernières attaques israéliennes contre des enfants sont survenues le lendemain de la publication d’un rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante des Nations unies, qui conclut que “les autorités et les forces de sécurité israéliennes ont délibérément pris pour cible des enfants palestiniens, entraînant un génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre dans la bande de Gaza”.

L’enquête de l’ONU a révélé qu’au cours des deux premières années de l’offensive israélienne, plus de 20.000 enfants ont été tués et plus de 44.000 blessés.

Depuis l’entrée en vigueur du prétendu cessez-le-feu en octobre 2025, 'Israël' a tué au moins 265 enfants et en a blessé des centaines d’autres à Gaza, selon les conclusions publiées la semaine dernière par l’UNICEF, l’agence des Nations unies pour l’enfance. “Au cours d’une période censée être marquée par la retenue et la protection, un enfant a été tué en moyenne chaque jour pendant plus de huit mois”, a déclaré James Elder, porte-parole de l’UNICEF, dans un communiqué. “C’est un chiffre ignoble et dévastateur”.

Les attaques israéliennes de mercredi dernier ont visé plusieurs zones du littoral de Gaza où des milliers de Palestiniens déplacés vivent dans des campements de tentes délabrés. Ces camps en bord de mer sont situés aussi loin que possible de la “ligne jaune” où sont stationnées les troupes israéliennes qui ne cessent de progresser vers l’ouest. Pourtant, 'Israël' a bombardé à plusieurs reprises les plages de Gaza, tuant des Palestiniens vivant dans la partie la plus dépourvue de l’enclave.

L’une des frappes aériennes de la nuit a touché un campement de tentes sur le littoral à l’ouest de la ville de Gaza. 'Israël' avait averti de la frappe quelques minutes auparavant, poussant les familles à fuir vers la mer avant que le missile ne tombe, détruisant plusieurs tentes et laissant un immense cratère dans le sable.

“Nous dormions, il faisait nuit. Nous avons entendu du bruit et de l’agitation, alors nous sommes sortis pour voir ce qui se passait, et nous avons constaté que tout le monde, dans tout le quartier, dans tout le campement, était en train d’évacuer. Nous sommes partis avec eux”, a raconté Ahmed Yassin, qui vivait avec sa femme, ses cinq enfants et d’autres proches dans deux tentes dressées sur les dunes de sable. Il parlait d’une voix basse et fatiguée. “Nous avons pris les enfants qui dormaient. Ma mère est âgée et handicapée. Elle est malade. Nous n’avons réussi à fuir qu’in extremis”.

Derrière lui, des enfants fouillaient les ruines des tentes, essayant de récupérer ce qu’ils pouvaient parmi les débris. “Nous n’avons nulle part où aller, aucun abri, rien. Où sommes-nous censés aller? Nous n’en avons aucune idée. Depuis le début de la guerre jusqu’à aujourd’hui, les attaques n’ont jamais cessé. Ça n’a jamais cessé. Une trêve, un cessez-le-feu… où est ce cessez-le-feu? De quoi parlent-ils? Bombardements, destruction, tirs d’artillerie. La guerre fait rage”, a déclaré Yassin.

La famille Yassin a été chassée de sa maison de cinq étages située dans le quartier d’Al-Zeitoun, à Gaza, dès le début de la guerre. Elle s’est dirigée vers le sud, où elle a été déplacée à plusieurs reprises avant de revenir vers le nord après l’entrée en vigueur du “cessez-le-feu”. Finalement, elle s’est retrouvée dans une tente sur le littoral.

“Al-Zeitoun est un quartier dangereux, aujourd’hui il n’y a plus personne là-bas. Le quartier où nous vivions n’est pratiquement plus qu’une zone de démolition”, a déclaré Rana, l’épouse de Yassin. “Ce quartier-ci était constitué de tentes abritant des civils — des personnes déplacées, des gens qui ont subi l’oppression, l’humiliation, la famine, la guerre et le siège. Et tout cet endroit a été bombardé, toute la zone a été détruite”. Elle poursuit: “Aujourd’hui, comme vous pouvez voir, nous sommes assis sur les décombres de la tente et nous ne savons ni où aller ni quoi faire. Tout a disparu. Si vous voulez des tentes, tout coûte de l’argent. Si vous voulez du bois, tout coûte de l’argent. Si vous voulez des matelas, des draps, des couvertures, des vêtements pour les enfants… Les enfants n’ont que les vêtements qu’ils portaient lorsque nous avons fui la région. À part ça, il n’y a rien. Il n’y a plus rien”.

Alors que les températures grimpent en flèche pendant les mois d’été, les Palestiniens de Gaza n’ont pratiquement aucun moyen de se protéger de la chaleur et l’accès à l’eau potable est un véritable calvaire. L’armée israélienne a détruit les canalisations d’eau, les réseaux d’assainissement et les usines de dessalement, endommageant ou détruisant près de 90% des infrastructures hydrauliques de Gaza, selon Médecins Sans Frontières (MSF). “Les Palestiniens de Gaza sont confrontés à une pénurie d’eau sciemment provoquée”, a déclaré MSF dans un rapport. “Les familles privilégient souvent la consommation d’eau plutôt que la cuisine ou la lessive, limitent leur hygiène personnelle et recourent à des sources d’eau insalubres ou salines lorsque les livraisons humanitaires sont interrompues”.

Pour les familles déplacées vivant sur le littoral, l’eau est encore plus rare, poussant certains Palestiniens à creuser leurs propres puits en désespoir de cause. Mohammed Zayed, déplacé de Beit Lahia vers une tente installée sur la plage à l’ouest de la ville de Gaza, a creusé un puits de fortune à l’extérieur de sa tente à l’aide d’outils rudimentaires. “Nous avons été déplacés de nos terres dans le nord de Gaza et vivons désormais au bord de la mer. Nous avons énormément souffert, endurant des épreuves indescriptibles à cause du manque d’eau. Nous devions attendre les camions-citernes, parcourir de longues distances à pied et passer des heures en plein soleil, juste pour obtenir parfois un seul gallon d’eau. Parfois, nous rentrions les mains vides, incapables de subvenir à nos besoins quotidiens et sans eau”, a déclaré Zayed à Drop Site. “Nous avons été contraints de nous tourner vers la mer. L’eau de mer est salée, mais nous la recueillions et l’utilisions malgré de grandes difficultés. Nous avons essayé de continuer à vivre, mais sans eau ni produits de première nécessité. Alors, grâce à Dieu, j’ai travaillé dur et j’ai creusé ce puits à côté de ma tente”.

Le puits de fortune de Zayed est petit mais efficace. Il mesure environ 30cm de diamètre. Des morceaux de plastique descendent le long des parois jusqu’à un étroit tuyau ouvert qui dépasse du sol. Il a descendu une boîte de conserve attachée à une corde à quelques mètres de profondeur et en a remonté de l’eau douce, remplissant lentement un seau en plastique. “L’eau est très fraîche. Elle résout mes difficultés et celles de mon entourage. Les personnes déplacées des tentes voisines viennent ici pour faire le plein d’eau fraîche”, a déclaré Zayed.

Face à la flambée des prix des denrées alimentaires, Zayed a également utilisé cette eau pour irriguer un petit potager qu’il a aménagé à côté de sa tente, où il cultive des aubergines et des courgettes. “J’ai creusé le puits, trouvé de l’eau et réussi à cultiver des légumes. Cela a considérablement atténué les souffrances de nos proches”, a-t-il ajouté. “Nous vivons dans des tentes où nous sommes confrontés à tant de difficultés: la chaleur, le froid, les insectes, les rongeurs et le sable. Le sable lui-même nous fait souffrir. Il s’infiltre dans notre literie, nos vêtements, et affecte nos enfants… Ils soufrent de démangeaisons et de boutons sur le corps à cause du sable, de la mer et de la chaleur. Que Dieu soulage nos souffrances”.

Abdel Qader Sabbah & Mohamed Ahmed -

25.06.26