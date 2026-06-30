!! Génocide à Gaza: J 997!! L’Iran met la pression pour faire cesser le génocide à Gaza

Plus de 1.030 Palestiniens ont été tués par les bombes et les attaques israéliennes à Gaza depuis la “trêve” parrainée par les États-Unis l’année dernière

Bassem Naim, haut responsable du Hamas, s’est entretenu au téléphone avec le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi le 23 juin, a annoncé le groupe de résistance palestinien dans un communiqué officiel.

“M. Araghchi a exprimé sa gratitude pour cet appel et pour la position de soutien du Hamas, affirmant que la République islamique continuera à soutenir le peuple palestinien et sa juste cause jusqu’à la pleine réalisation de ses droits nationaux légitimes”, indique le communiqué.

Il ajoute qu’Araghchi a déclaré au mouvement de résistance que “les dirigeants iraniens, représentés par la délégation de négociation, continuent de soulever la question de l’agression israélienne en cours contre Gaza, des violations persistantes commises par l’occupant et de ce qu’il qualifie de génocide en cours”.

Selon le communiqué du Hamas, M. Araghchi a affirmé que l’Iran fait pression pour mettre fin au génocide “sur toutes les instances internationales” ainsi que dans le cadre des “négociations en cours”.

Il a également réitéré son appel en faveur d’une action internationale sérieuse “pour protéger le peuple palestinien et contraindre 'Israël' à mettre fin à son agression et à ses projets visant à éliminer la présence palestinienne sur son territoire, en particulier dans la bande de Gaza”.

Plus de 1.030 Palestiniens ont été tués par des attaques israéliennes depuis la conclusion de la soi-disant trêve à Gaza en octobre 2025.

Des tentes comme tout logement à perte de vue

Les forces israéliennes ont étendu leur occupation à la majeure partie de la bande de Gaza assiégée depuis l’entrée en vigueur de l’accord parrainé par les États-Unis. Des dizaines d’avant-postes permanents ont été érigés, et Tel-Aviv continue d’entraver l’acheminement de l’aide vers Gaza.

Téhéran a également donné la priorité à la mise en place d’un cessez-le-feu global et au retrait israélien du Liban dans le cadre du protocole d’accord (MoU).

La République islamique a bombardé 'Israël' avec des missiles balistiques au début du mois en réponse à une frappe sur Beyrouth, et a menacé de prendre de nouvelles mesures si les violations persistent.

Le texte officiel du protocole d’accord entre les États-Unis et l’Iran exige spécifiquement non seulement la fin de la guerre au Liban, mais «sur tous les fronts».

Le premier cycle de discussions techniques entre les États-Unis et l’Iran – marquant le début d’une période de négociation de 60 jours au terme de laquelle un accord définitif devrait être conclu – s’est achevé cette semaine.

Un nouveau cycle de négociations devrait avoir lieu la semaine prochaine, selon le ministère pakistanais des Affaires étrangères.

Rédaction The Cradle -

25.06.26