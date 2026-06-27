!! Génocide à Gaza: J 994 !! Pour ce w-e, nous vous proposons un témoignage exceptionnel depuis Gaza

"From Gaza with love"... un film de Suhail Nassar et Charles Villa

Les témoignages directs depuis Gaza sont rares. Ce film est d'autant plus exceptionnel, et à ne pas manquer, même au-delà de certaines images parfois très difficiles. Merci de le diffuser autour de vous.

De récents rapports démontrent la préméditation du régime terroriste israélien de tuer volontairement un maximum d'enfants de Gaza, attestant de manière flagrante la volonté génocidaire de ce régime assassin. Voir: https://agencemediapalestine.fr/blog/2026/06/23/un-rapport-de-lonu-demontre-le-ciblage-delibere-des-enfants-de-gaza-par-israel/

Avant la guerre, Suhail Nassar était graphiste. Depuis, il filme les enfants de Gaza pour que personne n’oublie jamais. Charles Villa est reporter et youtubeur français. 'Israël' lui interdit l’accès à Gaza comme à tous·tes les autres reporters étranger·ères.

Les conditions de survie de la population gazaouie dépassent l'entendement. Le monde politico-médiatique sait, mais ne fait pas ce qu'il faudrait faire pour arrêter le régime de terreur israélien. Au contraire, par de multiples artifices et contournements des lois, il participe activement à la continuation du génocide qu'en paroles mais du bout des lèvres, il fait semblant de condamner.

Ce milieu de collabos sionistes a pris l'habitude d'être dans la "communication" pour tromper les citoyens, mais ces derniers ne se laissent plus duper. Comme nous l'avons publié jeudi, la cause palestinienne est désormais "mondialisée". Les manifestations en soutien à la Palestine et contre les pratiques du régime colonial israélien ne cessent pas. Lors de ces rassemblements, les rues sont noires de monde. La pression populaire ne faiblit pas. Et les responsables qui auront participé, de près ou de loin, à la perpétuation du génocide en cours, auront un jour des comptes à rendre.

Voici le lien pour suivre le film dont vous pouvez choisir le sous-titrage dans la langue qui vous convient, en réglant vos paramètres de lecture:

https://youtu.be/xYj-XMIjHGo

Daniel Vanhove (pour MCP) -

25.06.26