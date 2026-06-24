!! Génocide à Gaza: J 991 !! L'absence de sanctions contre Itamar Ben Gvir...

... honte de l'Europe et nouvelle preuve de sa complicité

L'Union européenne vient une nouvelle fois de démontrer que ses discours sur les droits humains ne valent que lorsqu'ils ne remettent pas en cause ses intérêts géopolitiques et ses alliances impériales. Alors que plusieurs États membres demandaient des sanctions contre Itamar Ben-Gvir, figure assumée du suprémacisme juif israélien, promoteur de la colonisation, de l'expulsion des Palestinien·nes et de la violence coloniale, l'Union européenne n'a pas réussi à trouver un consensus. Une fois encore, les institutions européennes ont choisi l'impunité plutôt que la justice.

Cette décision constitue un acte politique qui signifie que l'Europe est prête à tolérer l'extrémisme lorsqu'il est exercé par un allié stratégique. Elle signifie que les appels au nettoyage ethnique, à la déshumanisation des Palestinien·nes et à l'expansion coloniale ne sont pas considérés comme suffisamment graves pour justifier des sanctions.

Depuis plus de deux ans et demi, Gaza est le théâtre d'une destruction systématique de la société palestinienne. Des dizaines de milliers de morts, des infrastructures civiles anéanties, des hôpitaux bombardés, une famine organisée et l'utilisation de l'aide humanitaire comme arme de guerre. Pourtant, l'Union européenne continue de commercer avec 'Israël', continue de coopérer avec lui et continue de lui accorder un statut privilégié. L'absence de sanctions contre Ben Gvir n'est donc pas une anomalie: elle est la conséquence logique d'une politique européenne de soutien matériel et diplomatique au projet colonial israélien.

Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, les sanctions sont tombées en quelques jours. Lorsque l'État israélien détruit Gaza, colonise la Cisjordanie et humilie publiquement des militant·es internationaux venus apporter une aide humanitaire, l'Europe débat, tergiverse et invoque l'absence de consensus.

Cette différence de traitement porte un nom: le deux poids deux mesures. Elle révèle une hiérarchie raciale des victimes où les vies palestiniennes continuent d'être considérées comme moins dignes de protection, moins dignes de justice et moins dignes de solidarité.

Pour Bruxelles Panthères, il ne suffit plus de dénoncer Ben Gvir. C'est l'ensemble du système qui le produit, le protège et l'arme qu'il faut combattre. Ben Gvir n'est pas un accident de l'histoire israélienne. Il est le produit cohérent d'un régime colonial fondé sur la dépossession, la ségrégation et la suprématie ethno-nationale.

Nous refusons de dissocier le racisme qui tue à Gaza du racisme qui frappe les quartiers populaires en Europe. Nous refusons de dissocier l'impunité accordée aux crimes coloniaux israéliens de l'impunité dont bénéficient les violences racistes et policières ici. Les mêmes logiques de déshumanisation traversent les frontières. Les mêmes pouvoirs qui ferment les yeux sur les massacres de Gaza prétendent ensuite nous donner des leçons de démocratie et de droits humains.

Face à cette faillite morale et politique de l'Union européenne, nous réaffirmons notre engagement aux côtés du peuple palestinien, de sa résistance, de son droit à l'autodétermination et de toutes les forces anticoloniales qui luttent contre le racisme, l'impérialisme et le fascisme.

L'Histoire retiendra les noms des bourreaux.

Elle retiendra également les noms de ceux qui les ont laissés agir.

Pas en notre nom.

Sanctions contre l'État d''Israël'.

Suspension immédiate de l'Accord d'association Union européenne-'Israël'.

Fin de toute coopération militaire, sécuritaire et économique avec le régime d'apartheid israélien.

Justice pour la Palestine.