!! Génocide à Gaza: J 989 !! Plus de 20.000 malades condamnés à mort à Gaza sous le regard du monde

À qui de droit,

Monsieur le Premier ministre,

Mesdames et Messieurs les ministres,

Mesdames et Messieurs les parlementaires,

Mesdames et Messieurs les bourgmestres,

Mesdames et Messieurs les conseillers communaux,

Mesdames et Messieurs les responsables politiques,

je vous écris une fois de plus parce qu'il m'est devenu insupportable que mon nom, celui de mes enfants, celui de nos institutions démocratiques et celui de notre pays soient associés à votre silence.

Car oui, face à une catastrophe humaine de cette ampleur, le silence n'est pas la neutralité. Le silence est un choix politique. Le silence est une prise de position. Le silence devient une forme de complicité.

À Gaza, selon les chiffres communiqués par le ministère palestinien de la Santé et relayés par le Palestinian Centre for Human Rights, plus de 20.863 patients atteints de maladies graves nécessitent une évacuation médicale urgente hors du territoire. Parmi eux figurent 5.342 enfants. Plus de 2.194 personnes sont dans un état critique et 189 sont aujourd'hui confrontées à un risque imminent de mort.

Derrière ces chiffres se trouvent des êtres humains.

Des enfants atteints de cancer privés de chimiothérapie.

Des patients souffrant de malformations cardiaques ou d'insuffisances cardiovasculaires pour lesquels aucune intervention chirurgicale n'est possible.

Des malades rénaux privés de dialyse.

Des blessés graves dont les opérations vitales ne peuvent être réalisées.

Des nourrissons dont la vie dépend d'examens, de traitements ou d'interventions désormais impossibles à Gaza.

Depuis des mois, les autorités israéliennes limitent drastiquement les évacuations médicales alors même que le système de santé gazaoui a été méthodiquement détruit. Les hôpitaux ont été bombardés, les centres de soins mis hors service, les médicaments bloqués, les équipements médicaux empêchés d'entrer et le carburant indispensable au fonctionnement des infrastructures sanitaires rationné ou interdit.

Résultat: des milliers de personnes attendent un traitement qui n'arrivera peut-être jamais.

Déjà plus de 1.628 patients sont morts alors qu'ils attendaient une autorisation d'évacuation médicale.

Ce ne sont pas des morts inévitables.

Ce ne sont pas des victimes d'une catastrophe naturelle.

Ce ne sont pas les conséquences d'un tremblement de terre, d'une sécheresse ou d'une pandémie incontrôlable.

Ce sont les conséquences prévisibles de décisions humaines et politiques.

Le droit international humanitaire est pourtant sans ambiguïté.

Les blessés et les malades doivent bénéficier d'une protection particulière.

Les Conventions de Genève imposent aux parties à un conflit de faciliter les soins médicaux et les évacuations sanitaires.

La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide interdit notamment «l'imposition intentionnelle de conditions d'existence devant entraîner la destruction physique totale ou partielle d'un groupe».

Aujourd'hui, empêcher des milliers de malades d'accéder à des soins vitaux, tout en détruisant les infrastructures médicales capables de les prendre en charge, soulève des questions d'une gravité extrême au regard du droit international.

Cette catastrophe sanitaire n'est pas un phénomène isolé.

Elle s'inscrit dans un processus plus large de destruction systématique des conditions d'existence de la population palestinienne de Gaza.

Alors que plus de 20.000 patients attendent désespérément une évacuation médicale, 'Israël' a encore intensifié ses bombardements ces dernières semaines, rappelant les heures les plus sombres du génocide en cours depuis plus de 980 jours dans l'enclave palestinienne.

Selon les organisations de défense des droits humains et les agences humanitaires présentes sur le terrain, les frappes aériennes continuent de viser des zones habitées, des camps de déplacés, des immeubles résidentiels et des infrastructures civiles. Des familles entières sont anéanties dans leur sommeil. Des enfants survivent seuls sous les décombres après avoir vu leurs parents et leurs frères et sœurs être tués.

Chaque jour apporte son lot de morts, de blessés, d'orphelins et de personnes déplacées.

Derrière chaque statistique se cache une histoire humaine brisée.

Un jeune homme qui devait célébrer son mariage et dont la famille a finalement organisé les funérailles.

Une mère qui donne naissance à son enfant dans un système de santé détruit et qui découvre quelques semaines plus tard que les examens nécessaires à sa survie n'existent plus à Gaza.

Des pêcheurs pris pour cible alors qu'ils tentent simplement de nourrir leurs familles.

Des milliers de personnes contraintes de fuir encore et encore sous la menace permanente des bombardements.

Cette destruction ne concerne pas seulement les êtres humains. Elle touche également les moyens mêmes de leur survie.

Les terres agricoles sont rasées.

Les serres sont détruites.

Les bateaux de pêche sont confisqués ou bombardés.

Les infrastructures d'eau, d'assainissement et d'électricité sont régulièrement mises hors service.

Le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires alerte sur l'effondrement du système humanitaire tandis que les prix des produits essentiels atteignent des niveaux insoutenables pour une population déjà plongée dans une pauvreté extrême.

À cette destruction physique s'ajoute un étranglement économique systématique.

Des milliards d'euros de recettes fiscales appartenant aux Palestiniens sont retenus par 'Israël', privant les institutions palestiniennes des moyens nécessaires pour rémunérer les enseignants, les médecins, les travailleurs sociaux et les personnels de santé.

Cette asphyxie financière contribue directement à l'effondrement des services publics et aggrave encore les souffrances de la population civile.

Même les médecins qui tentent de sauver des vies deviennent des cibles.

Le docteur Hossam Abu Safiya, directeur de l'hôpital Kamal-Adwan dans le nord de Gaza, symbole mondial de la résistance du personnel médical face à la destruction du système de santé, est détenu sans inculpation ni procès depuis décembre 2024.

Après plus de 500 jours de détention, il aurait été placé à l'isolement dans des conditions dénoncées par plusieurs organisations de défense des droits humains comme inhumaines et dégradantes.

Son cas illustre le sort réservé à celles et ceux qui tentent encore de maintenir en vie une population soumise à un siège, à des bombardements permanents et à la destruction de ses infrastructures vitales.

Les malades dont nous parlons dans cette lettre ne meurent donc pas uniquement faute de traitements.

Ils meurent dans un contexte où les hôpitaux sont détruits, où les médecins sont emprisonnés, où les médicaments sont bloqués, où les évacuations médicales sont empêchées, où la famine progresse et où les conditions minimales permettant la survie d'une société sont méthodiquement démantelées.

Voilà pourquoi il ne s'agit pas seulement d'une crise humanitaire.

Il s'agit d'une question fondamentale de droit international, de responsabilité politique et d'humanité.

Mais cette lettre ne s'adresse pas uniquement aux responsables de ces actes.

Elle s'adresse aussi à celles et ceux qui prétendent ne rien pouvoir faire.

Car chacun d'entre vous dispose d'un mandat, d'une fonction, d'une tribune, d'un pouvoir d'interpellation, d'un pouvoir de décision ou d'un pouvoir d'influence.

Chaque niveau de pouvoir peut agir.

Le gouvernement fédéral peut agir.

Les Régions peuvent agir.

Les Communautés peuvent agir.

Les provinces peuvent agir.

Les communes peuvent agir.

Les partis politiques peuvent agir.

Les parlementaires peuvent agir.

Les élus locaux peuvent agir.

Personne ne peut honnêtement prétendre être totalement impuissant.

L'histoire nous enseigne que les grands crimes de masse n'ont jamais été rendus possibles uniquement par ceux qui les commettaient directement.

Ils ont également été rendus possibles par ceux qui détournaient le regard, temporisaient, relativisaient, attendaient ou expliquaient qu'il n'était pas encore temps d'agir.

Nous savons.

Nous savons que des enfants meurent faute de traitements.

Nous savons que des patients attendent des autorisations qui n'arrivent jamais.

Nous savons que des médecins alertent chaque jour sur l'effondrement du système de santé.

Nous savons que des milliers de vies pourraient être sauvées si la volonté politique existait.

Nous savons que chaque jour supplémentaire condamne de nouvelles personnes.

Nous savons également que, dans quelques années, beaucoup affirmeront qu'ils ignoraient l'ampleur de la catastrophe.

Mais cette excuse n'existe plus.

Les chiffres sont publics.

Les témoignages sont publics.

Les alertes des organisations humanitaires sont publiques.

Les décisions de la Cour internationale de Justice sont publiques.

L'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux.

La question n'est donc plus de savoir ce qui se passe.

La question est de savoir ce que vous avez choisi de faire alors que vous saviez.

À votre niveau de responsabilité, qu'allez-vous entreprendre pour empêcher que des milliers de malades soient condamnés à une mort évitable?

Quelles initiatives allez-vous prendre?

Quelles pressions allez-vous exercer?

Quels votes allez-vous soutenir?

Quelles sanctions allez-vous réclamer?

Quelles coopérations allez-vous suspendre?

Quels moyens allez-vous mobiliser pour sauver des vies humaines?

Je vous demande solennellement d'agir immédiatement afin de garantir:

• L'évacuation médicale urgente des patients nécessitant des soins indisponibles à Gaza

• L'entrée sans restriction des médicaments, équipements médicaux et carburants

• La protection effective des structures de santé

• Le respect du droit international humanitaire

• La mise en œuvre de mécanismes de responsabilité pour les violations graves du droit international

• Une action politique forte visant à mettre fin aux souffrances infligées à la population civile palestinienne

Chaque jour d'attente coûte des vies.

Chaque silence ajoute une pierre au mur de l'indifférence.

Chaque inaction rapproche un peu plus des milliers de familles d'un deuil qui aurait pu être évité.

L'heure n'est plus aux déclarations.

L'heure n'est plus aux communiqués.

L'heure n'est plus aux préoccupations exprimées avec gravité devant les caméras.

L'heure est à l'action.

Parce qu'au bout de ces statistiques, il y a des enfants.

Parce qu'au bout de ces chiffres, il y a des familles.

Parce qu'au bout de ces décisions politiques, il y a des vies humaines.

Et parce que l'histoire demandera un jour à chacun d'entre nous de quel côté il se trouvait lorsque des milliers de malades étaient abandonnés à une mort prévisible.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma profonde indignation, de mon exigence de justice et de mon refus de l'indifférence.

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