!! Génocide à Gaza: J 988 !! Projet de mémorandum d’entente, composé de 14 articles, entre l’Iran & les États-Unis, au grand dam du régime terroriste israélien

Les détails de ce projet sont les suivants :

1- Cessez-le-feu permanent et immédiat sur tous les fronts, y compris au Liban

2- Engagement des États-Unis à ne pas intervenir dans les affaires intérieures de l’Iran et à respecter la souveraineté de la République islamique d’Iran

3- Levée complète du blocus maritime dans un délai de 30 jours

4- Engagement des États-Unis à retirer leurs forces des zones entourant l’Iran

5- Réouverture du détroit d’Ormuz dans les 30 jours, conformément aux dispositions iraniennes

6- Suspension des sanctions imposées à la vente de pétrole, de produits pétrochimiques et de leurs dérivés, et octroi à l’Iran d’un accès complet à ses ressources financières

7- Obligation pour les États-Unis et leurs alliés de présenter des plans de reconstruction de l’Iran d’une valeur d’au moins 300 milliards de dollars

8- Période de 60 jours de négociations visant à parvenir à un accord final portant sur les questions nucléaires, la levée complète des sanctions américaines primaires et secondaires, ainsi que des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)

9- Réaffirmation de l’engagement de l’Iran, au titre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), à ne pas produire d’armes nucléaires

10- Pendant la période des négociations, les États-Unis s’engagent à ne pas déployer de forces supplémentaires dans la région et à ne pas imposer de nouvelles sanctions

11- Déblocage de 24 milliards de dollars d’avoirs iraniens gelés au cours de la période finale de négociations de 60 jours. La moitié de cette somme devra être mise à la disposition de l’Iran avant le début des négociations

12- Mise en place d’un mécanisme de supervision chargé de l’application de l’accord

13- L’accord final sera entériné par une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies

14- Les négociations finales ne commenceront pas avant le déblocage de la moitié des avoirs iraniens gelés, la suspension des sanctions pétrolières visant l’Iran et la levée du blocus maritime. L’accord final se limitera au sort des matières enrichies et à leur enrichissement, à la levée des sanctions et au plan de reconstruction économique de l’Iran. Les discussions relatives au programme balistique iranien et au soutien aux groupes de résistance ont été définitivement exclues de l’ordre du jour

[Remarque:

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, a déclaré que le mémorandum d’entente finalisait l’accord de cessez-le-feu. Il a insisté sur le fait que la mention du nom «Liban» dans le mémorandum reflète la position stratégique de son pays dans le processus de règlement.

Il a expliqué que le texte stipule «la fin de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban» et a souligné le respect de la souveraineté, de l’autorité nationale et de l’intégrité territoriale du Liban, faisant remarquer que «ces déclarations explicites montrent qu’aucun accord durable ne sera possible sans une garantie globale de la sécurité et de l’indépendance régionale du Liban»].

Rédaction InfoSudLiban -

15.06.26