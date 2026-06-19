!! Génocide à Gaza: J 987 !! Selon les médias israéliens, la guerre contre l'Iran s'est terminée par une défaite stratégique d''Israël'

Israël Hayom rapporte que la campagne israélo-américaine sur l’Iran n’a pas atteint ses objectifs stratégiques, l’Iran conservant sa capacité nucléaire et sa force régionale

La guerre américano-israélienne contre l'Iran s'est soldée par un échec stratégique retentissant pour 'Israël', a concédé le journal israélien Israël Hayom, reconnaissant que Tel Aviv reste plus contraint que jamais.

Dans un rapport publié dimanche, le quotidien a déclaré que Téhéran restait debout et que l'uranium enrichi était toujours en sa possession. Alors qu''Israël' a réussi à porter un coup contre l'Iran, a affirmé le journal, il n'a pas atteint ses objectifs stratégiques et est sorti de la guerre plus faible que lorsqu'il est entré. L’Iran, bien qu’il ait subi des frappes sans précédent, serait apparu plus fort qu’il ne l’était le 27 février dernier.

Le journal a également révélé qu’un accord prend actuellement forme avec les États-Unis, qui devraient rouvrir le détroit d’Ormuz et réintégrer progressivement l’Iran dans l’économie mondiale. Cette évolution intervient alors que le vice-président américain JD Vance indique clairement que Washington agira uniquement selon ses propres intérêts.

Israël Hayom a vivement critiqué la performance politique intérieure israélienne, notant que la Knesset est préoccupée par les manœuvres politiques et entièrement détachée du bourbier stratégique avec l’Iran.

Trump a déçu 'Israël'

Dans une veine connexe, divers cercles proches du gouvernement israélien ont dirigé les critiques contre le président américain Donald Trump, l'accusant de décevoir 'Israël'. Certains sont même allés jusqu’à utiliser des variations de la racine hébraïque pour la «trahison».

Bien que de telles remarques n’aient pas été faites publiquement, étant donné que les États-Unis restent vitaux pour 'Israël', et que le président Trump soit vital pour le 1er ministre B. Netanyahu, le journal a décrit les critiques comme ne contenant aucune petite mesure d’hypocrisie.

Le journal a ajouté que Trump avait auparavant répondu aux souhaits israéliens dans divers domaines jusqu’à ce qu’il conclue apparemment que de tels efforts étaient futiles ou contraires aux intérêts américains.

Israël Hayom a en outre noté qu'à mesure que la fracture avec de nombreux pays européens s'élargit, y compris les appels croissants au boycott dans presque tous les domaines imaginables, 'Israël' est maintenant tenu de présenter un plan stratégique clair. C’est particulièrement urgent, selon le rapport, car le front nord reste sous le feu des critiques, et les déclarations du gouvernement affirmant que la liberté d’action contre le Hezbollah se révèle de plus en plus n’avoir aucune crédibilité.

Par ailleurs, dimanche, le chef de l’opposition israélienne Yaïr Lapid, a déclaré que l’accord émergent avec l’Iran "n’atteint aucun des objectifs de guerre" fixés par 'Israël'. Il a ajouté: "Le régime en Iran est toujours en place, le programme de missiles existe toujours, et Téhéran reste capable de reconstruire son programme nucléaire".

Un coup dur de l'accord entre les États-Unis et l'Iran sur 'Israël': les médias israéliens

Cela fait écho à divers autres rapports des médias israéliens, qui ont affirmé que l'accord actuel prenant forme entre les États-Unis et l'Iran représente une défaite stratégique importante pour 'Israël'.

Selon la chaîne israélienne Channel 13, l'accord prenant forme entre Washington et Téhéran n'inclut pas les mesures 'Israël' recherché depuis des années, notamment le démantèlement de l'infrastructure nucléaire iranienne, la suppression de l'uranium enrichi et les restrictions sur le programme de missiles balistiques iraniens.

Le correspondant politique Moriah Asraf a décrit l’accord prospectif comme une préoccupation importante pour les décideurs israéliens. "Le point le plus important est qu'il ne s'agit pas d'un accord final, mais plutôt d'un protocole d'accord qui donne plus de temps aux Iraniens", a déclaré Asraf.

Un haut responsable israélien, cité par Yedioth Ahronoth, a vivement critiqué l’entente rapportée, la qualifiant de préjudiciable aux intérêts israéliens et de preuves de l’influence décroissante de Tel-Aviv sur Washington.

"Ce n’est pas un bon accord. Personne n'en est satisfait. Tout le monde comprend que ce n'est pas bon pour nous et nuit aux intérêts israéliens", a déclaré le responsable. "Ce qui est inquiétant, c'est qu''Israël' est incapable de l'influencer, et sa voix ne se fait pas entendre."

Le responsable a également exprimé sa frustration face à l'approche du président américain D. Trump à l'égard des négociations avec l'Iran, disant: "Trump nous a trompés, et nous en avons endommagé les conséquences. Nous ne faisons plus partie des événements et nous ne pouvons pas les influencer efficacement."

Il a révélé que les responsables israéliens étaient "choqués" par la direction des pourparlers, avertissant que l'Iran émergerait plus fort. "Ils ont douché les Iraniens avec de l'argent, et ils ont obtenu tout ce qu'ils voulaient. Ils vont construire une force de missile, et nous devrons investir d'énormes sommes dans des missiles intercepteurs", a conclu le responsable.

Rédaction Al Mayadeen -

14.06.26