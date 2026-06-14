!! Génocide à Gaza: J 982 !! Erdogan: 'Israël' doit être arrêté, c'est le devoir de l'humanité

«Si la banditisme d''Israël' n'est pas arrêté, le monde entier, ainsi que la région, en subira les conséquences», a déclaré le président turc

Le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré une nouvelle fois qu'il était du devoir de l'humanité de stopper 'Israel'.

Le Chef de l'État turc s'est exprimé, mercredi, devant le groupe parlementaire de son parti, l'AK Parti, dans la capitale turque Ankara.

Il a d'abord expliqué que la Turquie a intensifié ses préparatifs pour le prochain sommet de l'OTAN à Ankara. «Nous avons intensifié nos préparatifs afin de garantir que le sommet d'Ankara devienne un point de référence dans l'histoire de l'OTAN», a-t-il déclaré.





Erdogan a assuré que l'annonce selon laquelle le président américain Donald Trump assisterait personnellement au sommet de l'OTAN, prévu les 7 et 8 juillet, était «une étape précieuse en termes de cohésion de l'alliance».

Il a ensuite mis en garde contre des actions pouvant compromettre la stabilité régionale. «La sécurité de la Turquie ne commence pas à Hatay, mais à Alep, Damas et Beyrouth. Nous ne tolérerons pas non plus de faits accomplis dans les pays de nos frères et sœurs, ni fermerons les yeux sur les agressions», a-t-il déclaré, soulignant que la sécurité du pays dépasse ses frontières.





Erdogan a également dénoncé ce qu’il qualifie de «délire de la Terre promise» défendu par des groupes extrémistes israéliens, affirmant que la Turquie était pleinement consciente de son objectif ultime. «Nous ne permettrons jamais cela», a-t-il dit.





Le président turc a par ailleurs mis en garde contre l’alignement avec 'Israël': «Personne ne devrait chercher l’aventure. Personne ne devrait suivre le sillage du réseau de massacres sionistes.»

Le président turc a averti que les conséquences seraient plus larges si les actions d''Israël' n'étaient pas contenues. «Si la banditisme d''Israël' n'est pas arrêté, le monde entier, ainsi que la région, en subira les conséquences. 'Israël' doit être arrêté. C'est le devoir de l'humanité ... il ne faut pas permettre que l'histoire se répète.», a-t-il soutenu.





Erdogan a également mis en garde contre toute menace contre les intérêts de la Turquie en Méditerranée orientale. «Si les droits de la Turquie et les droits des Chypriotes turcs en Méditerranée orientale sont ciblés, je veux qu'il soit clair que notre réponse sera très ferme et très sévère», a-t-il conclu.

Zafer Fatih Beyaz -

10.06.26