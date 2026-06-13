!! Génocide à Gaza: J 981 !! L'hypocrisie des discours officiels est d'une ignominie sans limite!

Une enquête menée par Al Jazeera a révélé que 51 pays ont fourni à 'Israël' des fournitures militaires d’une valeur de 885,6 millions de US$ entre octobre 2023 et octobre 2025

Clou de l'affaire: les données de l’enquête ont montré que 91% de ces importations ont afflué après l’avertissement de la Cour internationale de justice (CIJ) sur le risque de génocide.

Selon l’enquête, 'Israël' dépend d’une chaîne d’approvisionnement militaire mondiale dirigée par les États-Unis, représentant 42% du total des importations, suivie par l’Inde avec 26%, puis la Roumanie, Taïwan et la République tchèque. Ces pays ont également enregistré une augmentation de la taille de leurs envois militaires vers 'Israël' par rapport à la période précédant la guerre.

L’enquête a révélé que les munitions explosives, y compris les bombes, les roquettes et les mines, constituaient la plus grande part des importations militaires, représentant 62% du total des expéditions et d’une valeur dépassant 550 millions de US$. Il a également mentionné l’importation par 'Israël' de grandes quantités de balles notamment lors de la période de ciblage des civils lors de la distribution des aides humanitaires par La Fondation humanitaire de Gaza.

L’enquête a mis en lumière ce qu’elle a décrit comme un fossé entre les positions politiques déclarées de certains pays et leurs déclarations douanières, en indiquant que l’Espagne avait envoyé 99 cargaisons militaires malgré son annonce d’un embargo sur les exportations d’armes, tandis que le Canada avait exporté 19 cargaisons après un vote parlementaire appelant à l’arrêt des exportations, justifiant cela par la confidentialité commerciale et le respect des licences précédentes.

L’enquête a également révélé l’entrée de 25 cargaisons militaires d’origine française en 'Israël', malgré les appels du président français à arrêter l’exportation d’armes, indiquant que 92% de ces cargaisons sont arrivées après la décision de la CIJ.

En Italie, le flux des cargaisons militaires a continué jusqu’au mois précédant le soi-disant 'cessez-le-feu', malgré l’annonce d’une approche «extrêmement restrictive» dans ce dossier.

L’enquête a indiqué que le Royaume-Uni a utilisé ce que l’on appelle des «licences d’intégration» pour dissimuler la destination finale de certaines de ses cargaisons militaires, en envoyant des composants d’armement vers d’autres pays comme les États-Unis et l’Allemagne pour les intégrer dans des systèmes militaires qui seront ensuite exportés vers 'Israël', en plus de délivrer des licences de plusieurs centaines de millions pour des composants d’avions de chasse en incluant 'Israël' comme destination finale potentielle.

Selon les résultats de l’enquête, les trêves humanitaires n’ont pas arrêté le flux des fournitures militaires, car la plus grande cargaison de pièces de chars et de véhicules blindés a été enregistrée pendant la 'trêve' au début de l’année 2025, tandis que l’arrivée des armes a continué même après le dernier 'cessez-le-feu'.

L’enquête a conclu que la poursuite de la campagne militaire israélienne à Gaza était liée à la continuité du fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement militaire mondiale, en soulignant que le flux de cargaisons après le (mal nommé) 'cessez-le-feu' soulève des questions sur l’efficacité du système juridique international, selon les experts et analystes sur lesquels l’enquête s’est appuyée.

(Ensuite, ils feront des déclarations pour exprimer leur "profonde préoccupation" face à la détérioration constante de la situation - voir article d'hier -... à vomir! - ndlr.MCP)

Rédaction Palinfo -

09.06.26