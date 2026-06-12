!!Génocide à Gaza: J 980!! Ne souriez pas... l'affaire est trop grave

(Après 980 jours de génocide, soit plus de 2 ans 1/2), une vingtaine de pays expriment leur "profonde préoccupation" (si,si... c'est vrai...) face à la situation humanitaire catastrophique à Gaza

Dans une déclaration conjointe publiée lundi, les signataires soulignent que l'aide entrant à Gaza reste «largement insuffisante, tant en quantité qu'en qualité», alors que la quasi-totalité de la population dépend de services vitaux.

Le groupe des signataires se dit "profondément préoccupé" (avec les airs de circonstances appropriés, évidemment...) par la récente décision de la Haute Cour israélienne de rejeter le recours des ONG concernant la loi d'enregistrement. Le texte avertit que la loi d'enregistrement affectera et limitera sévèrement la capacité des ONG à intervenir dans le Territoire palestinien occupé, y compris à Quds-Est, exhortant à nouveau fermement 'Israël' (qui doit en trembler!...) à ne pas mettre en œuvre cette loi dans sa forme actuelle.

(Incapables de la moindre décision politique à la mesure de la situation, ces pays se rabattent ainsi sur l'humanitaire), le communiqué souligne que les ONG internationales font «partie intégrante de la réponse humanitaire». En travaillant avec les organisations de la société civile palestinienne et les Nations unies, elles fournissent une part importante des services essentiels dans des secteurs tels que l'eau, l'assainissement, les installations d'hygiène, les hôpitaux de campagne, l'éducation, la nutrition et les efforts de déminage.

Qualifiant ces organisations de «professionnelles et transparentes» (houlà, le courage que voilà!...), les signataires précisent qu'elles jouent un rôle indispensable dans la fourniture d'une aide humanitaire fondée sur des principes. Leur rôle est jugé essentiel pour le relèvement précoce, les efforts de reconstruction et la mise en œuvre de la résolution 2803 du Conseil de sécurité des Nations unies. La déclaration ajoute que leur travail est crucial pour la survie et le bien-être (!!??...) des Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie, y compris à Quds-Est (il serait intéressant de savoir combien d'heures de réunions, d'échanges, de travail et de corrections des uns et des autres de ces fonctionnaires surpayés, ont été nécessaires pour une telle unanimité pour ce bout de papier).

Les signataires dénoncent par ailleurs le fait que la loi sur les ONG s'inscrit dans «un schéma plus large de mesures restrictives», soulignant les heures d'ouverture et de fonctionnement limitées des points de passage, les restrictions d'entrée pour les produits essentiels considérés comme étant à double usage, ainsi que d'autres obstacles bureaucratiques qui «entravent la réponse humanitaire requise d'urgence pour répondre aux besoins massifs sur le terrain».

La déclaration appelle également 'Israël' à se conformer à ses obligations au titre du droit international humanitaire. «L'accès humanitaire est non négociable», précise le communiqué (waouw, là on sent carrément la menace imminente...) Les signataires soulignent que toutes les organisations humanitaires reconnues internationalement, les ONG, le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les agences de l'ONU, y compris l'UNRWA, doivent pouvoir mener à bien leur travail vital «sans obstruction» (ça, c'est bien envoyé dans les dents du gouvernement sioniste!...)

«'Israël' est tenu de garantir et de faciliter, sans délai, l'acheminement sûr, rapide et sans entrave de l'assistance humanitaire à la population civile, et de s'abstenir de toute action qui entraverait de quelque manière que ce soit la livraison de cette assistance, y compris celle fournie par les organisations humanitaires», conclut le texte (sinon... sinon, quoi?... on aimerait savoir!...)

La déclaration a été signée par (les habituels hypocrites de circonstances...) l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, le commissaire européen à l'Égalité, à la Préparation et à la Gestion des crises (Lahbib), l'Estonie, la France, la Finlande, l'Irlande, l'Islande, le Japon, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, l'Espagne, la Suède et la Suisse.... (qui continueront assurément leur business avec cet abject régime colonial).

(Sûr que le régime terroriste israélien doit en faire des cauchemars...)

Rédaction Presstv (& commentaires D.Vanhove) -

09.06.26