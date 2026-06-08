!!Génocide à Gaza: J 976!! Gaza se trouve aujourd’hui face au moment existentiel le plus dangereux de son histoire contemporaine

«La guerre contre Gaza n’est plus simplement une campagne militaire pour rétablir la dissuasion ou frapper l’infrastructure militaire du mouvement Hamas; elle commence désormais à prendre les contours d’un vaste projet stratégique qui redéfinit la géographie, la population et la politique à l’intérieur de la bande de Gaza d’une manière sans précédent depuis des décennies.

Avec l’intensification des discussions au sein des milieux israéliens autour de l’élargissement de ce qu’ils appellent la «ligne jaune», et avec l’augmentation des indicateurs d’un contrôle militaire direct sur la majeure partie du territoire du secteur, la région semble se trouver face à un moment charnière susceptible de redéfinir entièrement l’avenir de Gaza. Les estimations circulant dans les médias israéliens et dans les centres d’évaluation sécuritaire indiquent qu’'Israël' s’oriente vers l’imposition d’un contrôle effectif sur environ 85% et 90% de la superficie de la bande de Gaza, ce qui signifie, en pratique, que la guerre est entrée dans une nouvelle phase dépassant l’idée d’opérations militaires temporaires pour tendre vers une tentative de production d’une réalité géographique et sécuritaire durable.

Cette transformation ne peut être lue indépendamment du contexte militaire et politique qui l’a précédée.

L’armée israélienne, après de longs mois de combat et d’usure, traite désormais Gaza comme un espace devant être ré-ingénierer sur le plan sécuritaire, et non plus seulement comme un théâtre de guerre conventionnel. Les contours d’un nouveau projet ont commencé à prendre progressivement forme sur le terrain, avec la réduction de la densité démographique palestinienne à l’intérieur de zones déterminées, la création de larges zones-tampon et la transformation de vastes portions du secteur en zones fermées soumises à une surveillance sécuritaire totale.

Le véritable danger ne réside pas seulement dans l’ampleur du contrôle militaire, mais aussi dans la nature des transformations qui l’accompagnent. 'Israël' n’agit plus aujourd’hui selon la logique d’une invasion temporaire, mais selon celle de l’imposition de faits accomplis dont il sera difficile de revenir en arrière à l’avenir. C’est pourquoi il faut comprendre les discussions sur l’élargissement des zones de contrôle comme faisant partie d’un projet plus vaste de reconfiguration de Gaza sur les plans démographique, géographique et politique.

Les indicateurs de terrain au cours des derniers mois confirment clairement cette orientation. Les ordres d’évacuation répétés ne sont plus seulement liés aux zones d’affrontement direct, mais englobent désormais de vastes espaces longeant la rue Salah al-Din, ce qui pousse des centaines de milliers de civils vers des zones étroites et surpeuplées à l’ouest de cette route, des zones qui souffrent déjà d’un effondrement total des infrastructures et de l’absence du minimum des conditions de vie humaine. Ce qui se produit ne se limite pas à une redistribution temporaire de la population en raison des opérations militaires; cela paraît plutôt s’apparenter à un processus méthodique de pression géographique destiné à concentrer la population dans des périmètres spécifiques faciles à contrôler sur les plans sécuritaire et humanitaire. Cette politique s’accompagne d’une réorganisation du système d’aide humanitaire reflétant la nature de la phase à venir.

Durant la période récente, le secteur a connu une réduction manifeste du travail des institutions de secours, en plus d’un renforcement du contrôle sur l’entrée des aides et de leur rattachement à des arrangements sécuritaires complexes. L’arrêt des activités de certaines cuisines humanitaires dans les zones centrales de la bande, ainsi que les restrictions imposées aux institutions humanitaires internationales, indiquent également que le dossier de l’alimentation et de l’aide est devenu une composante des outils de gestion et de contrôle de la population. Dans les guerres conventionnelles, l’aide humanitaire constitue une marge complémentaire du conflit; à Gaza, elle est devenue une partie centrale de l’équation de contrôle et de reconfiguration. Car celui qui contrôle la nourriture, l’eau et les mouvements de déplacement contrôle, en pratique, la carte humaine du secteur. La scène actuelle révèle qu’'Israël' cherche à créer une nouvelle réalité reposant sur plusieurs niveaux parallèles.

*Le premier de ces niveaux consiste à réduire l’espace habitable à l’intérieur de Gaza jusqu’au minimum possible

*Le second consiste à créer des zones tampons permanentes séparant les villes, les camps et les frontières

*Quant au troisième niveau, il consiste à imposer un modèle sécuritaire de longue durée permettant à 'Israël' de demeurer à l’intérieur du secteur ou d’en contrôler les mécanismes sans annoncer une occupation officielle et totale.

C’est ici qu’apparaissent les craintes croissantes de voir ces zones tampons se transformer en nouvelles frontières de fait à l’intérieur même du secteur, conduisant à la division de Gaza en cantons isolés faciles à administrer et à contrôler.

Il est remarquable que le discours israélien ne cache plus beaucoup ces orientations. Au cours des années précédentes, l’idée d’une réoccupation de Gaza ou d’un retour de la colonisation semblait éloignée du discours officiel israélien; aujourd’hui, cependant, elle est de plus en plus évoquée dans les milieux politiques et médiatiques israéliens, particulièrement parmi les courants de droite et religieux radicaux. Cette transformation reflète un sentiment à l’intérieur d’'Israël' selon lequel la guerre actuelle représente une occasion historique de reformuler radicalement la réalité de Gaza, profitant de l’effondrement humanitaire sans précédent ainsi que de la couverture politique et militaire fournie par les États-Unis et les pays occidentaux.

Mais la question la plus importante demeure liée à la capacité du mouvement Hamas à faire face à cette trajectoire. Le mouvement, qui a mené la guerre en la considérant comme une bataille existentielle, se trouve aujourd’hui confronté à un défi dépassant l’aspect militaire direct. Le véritable défi consiste à empêcher la reconfiguration de Gaza sur les plans politique et géographique d’une manière qui mettrait effectivement fin à toute possibilité de retour à la situation antérieure. Le problème est que les indicateurs actuels ne laissent pas entrevoir l’existence d’une stratégie palestinienne capable d’arrêter cette transformation. La direction politique du Hamas semble jusqu’à présent prisonnière d’un discours mobilisateur et médiatique qui ne suit pas l’ampleur des transformations en cours sur le terrain. De même, l’état d’érosion qui a frappé la structure militaire du mouvement au cours des derniers mois a rendu sa capacité d’influence opérationnelle plus limitée qu’elle ne l’était au début de la guerre.

Les déclarations israéliennes répétées concernant l’élimination de la majorité des membres du conseil militaire du mouvement reflètent également une tentative israélienne d’imposer l’image selon laquelle la structure dirigeante de la résistance est entrée dans une phase d’effondrement progressif et que ce qui reste de la bataille consiste désormais à imposer les arrangements finaux sur le terrain. Et dans le cas où 'Israël' réussirait à consolider son contrôle sur la majorité du territoire du secteur, la question ne concernerait pas seulement l’avenir du Hamas, mais aussi l’avenir de Gaza en tant qu’entité géographique et politique continue.

Il existe une véritable crainte de voir Gaza se transformer en une région isolée et fragmentée soumise à un système permanent de surveillance sécuritaire, de sorte que les Palestiniens qui y vivent deviennent simplement des regroupements humains assiégés dépendant entièrement de l’aide et du contrôle israélien. Ce scénario ne menace pas seulement la dimension humanitaire, mais menace également l’identité politique et nationale de la région. Car la reconfiguration de la géographie signifie nécessairement la reconfiguration de la politique, de l’économie et de la société.

Par ailleurs, la poursuite de la guerre sous cette forme crée une réalité psychologique et sociale extrêmement dangereuse à l’intérieur de la société gazaouie. Plus de 80% de la population vit aujourd’hui dans des conditions de déplacement forcé extrêmement dures, à l’intérieur de camps dépourvus des plus élémentaires moyens de subsistance, dans un contexte d’effondrement total des services sanitaires, éducatifs et économiques. Toute une génération d’enfants vit aujourd’hui sous les bombardements, la peur, la faim et l’errance, tandis que les familles vivent dans un état continu de perte des proches, des maisons et du sentiment de sécurité. Cela signifie que les conséquences de la guerre ne prendront pas fin même si les opérations militaires cessent, mais qu’elles se poursuivront pendant de longues décennies sur le plan psychologique et social.

La réalité actuelle indique également que la communauté internationale est devenue incapable, ou peu désireuse, d’imposer une quelconque trajectoire politique réelle pour mettre fin à l’effondrement. Les initiatives internationales continuent de tourner autour de la gestion de la crise humanitaire, sans traitement fondamental de la trajectoire politique et militaire qui pousse Gaza vers une destruction totale.

En revanche, 'Israël' paraît plus confiant dans sa capacité à imposer les faits accomplis sur le terrain, profitant de l’état de division internationale, de l’impuissance arabe et du recul important de pressions politiques efficaces.

Mais malgré tout cela, imposer une nouvelle réalité par la force ne signifie pas nécessairement sa réussite à long terme. L’histoire palestinienne est riche en épisodes au cours desquels 'Israël' a tenté d’imposer par la force militaire des équations permanentes, avant que les situations n’explosent de nouveau sous des formes plus complexes. Le problème fondamental réside dans le fait que l’absence d’un véritable horizon politique transforme Gaza en une bombe à retardement. Tout projet fondé sur le siège, l’isolement et le contrôle sécuritaire absolu, sans traitement des racines politiques du conflit, restera un projet fragile et susceptible d’exploser à n’importe quel moment. C’est pourquoi ce qui se déroule aujourd’hui ne concerne pas seulement l’avenir de Gaza, mais également l’avenir de l’ensemble de la cause palestinienne.

Si 'Israël' réussissait à reconfigurer le secteur de cette manière, ce sera un précédent dangereux susceptible de redéfinir la nature du «conflit israélo-palestinien» pour les décennies à venir. Gaza se trouve aujourd’hui face au moment existentiel le plus dangereux de son histoire contemporaine. La région, devenue un immense espace de destruction, de mort et de famine, fait désormais face à la possibilité d’un re-dessin de ses frontières, de sa population et de son système politique par la force militaire.

Au milieu de ce tableau sombre, la question demeure ouverte: reste-t-il encore du temps pour empêcher l’effondrement total de Gaza, ou bien la région est-elle déjà entrée dans une phase de non-retour ? Seuls les jours à venir pourront apporter la réponse, mais ce qui est certain, c’est que ce qui se déroule aujourd’hui à Gaza n’est pas simplement un nouveau chapitre de la guerre, mais une tentative de réécrire la géographie politique de la région sous le feu. »

Abu Amir -

31.05.26