!!Génocide à Gaza: J 974!! Un discours occidental biaisé sur la Palestine

Bombardement médiatique... rester vigilant et garder l'esprit critique!

Lors des violations commises par l’entité génocidaire contre les Palestiniens, les médias internationaux ont évité d’utiliser des termes juridiquement importants tels que «occupation», «crime de guerre» et «violations flagrantes des droits humains».

Au lieu de cela, ces médias ont utilisé des expressions trompeuses destinées à manipuler l’opinion publique, telles que «opération», «défense», «imposition d’un contrôle», «mesures de sécurité» et «lutte contre le terrorisme», reflétant ainsi une approche de la question palestinienne qui est contraire à la vérité.

Bien que le fond du problème en Palestine soit la politique d’occupation sioniste continue depuis 1948, les médias internationaux ont fourni une couverture qui dissimule la réalité de cette occupation, soulignant la manière dont les Palestiniens sont représentés dans les médias occidentaux et les moyens utilisés pour tenter de «blanchir» la réalité de l’occupation en employant des termes contraires à la vérité, selon un rapport publié par l’agence Anadolu.

Malgré les pratiques manifestes de l’occupation et de la colonisation en Palestine, ces faits ont été présentés pendant de nombreuses années dans les médias internationaux et le discours politique en des termes neutres et trompeurs tels que «problème», «crise», «conflit» ou «enjeu».

Selon le droit international, l’occupation d’un territoire, le meurtre de civils, leur déplacement forcé, la confiscation de leurs habitations, la démolition de leurs lieux de travail, la destruction de leurs terres agricoles, la saisie de leur bétail, l’imposition de sièges à des quartiers et la restriction systématique de la circulation des personnes sont des actes qualifiés d’«occupation», de «nettoyage ethnique» et d’«apartheid», et de nombreux experts en droit international et organisations de défense des droits humains les décrivent comme un «génocide».

Dans un reportage daté du 2 avril 2025, CNN a décrit l’escalade des attaques sionistes dans la bande de Gaza comme une «expansion des opérations militaires», son occupation du territoire comme une «prise de contrôle» et le déplacement forcé des Palestiniens comme un «ordre d’évacuation de la zone».

Les médias internationaux ont également délibérément évité d’utiliser des termes tels que «occupation», «attaque», «invasion», «massacre», «siège», «génocide», «nettoyage ethnique» et «apartheid» pour décrire les pratiques de l’entité sioniste occupante à cet égard, même si ces concepts constituent une description juridique et morale exacte des actions.

Par exemple, des articles de presse ont révélé que la direction du journal américain The New York Times imposait la censure sur l’utilisation de termes tels que «génocide», «nettoyage ethnique», «territoires occupés» et «massacre» pour décrire les actions de l’entité génocidaire.

En revanche, les rapports traitant des attaques illégales et de l’occupation sionistes étaient présentés comme des «opérations», de la «défense», des «mesures de sécurité», une «mise en place du contrôle» et de la «lutte contre le terrorisme», c’est-à-dire comme des mesures de sécurité légitimes et nécessaires, voire indispensables.

Bien que le droit international considère l’entité sioniste comme une «puissance occupante» en Palestine, des médias tels que la BBC, CNN, le New York Times et le Washington Post ont souvent utilisé des expressions telles que «zones contrôlées par l’entité», «territoires contestés» ou «zones où les Palestiniens revendiquent des droits», évitant ainsi une description directe de la réalité de l’occupation.

Dans ce contexte, la BBC britannique a publié un reportage le 27 août 2024, intitulé «Des colons sionistes s’emparent de terres palestiniennes en pleine guerre et espèrent s’y installer définitivement». Le reportage de la BBC qualifie de «colons» les sionistes qui s’emparent des terres palestiniennes, tout en décrivant le processus d’occupation des terres palestiniennes comme une «saisie» et une «acquisition».

Dans un contexte similaire, l’Associated Press a publié le 3 février 2026 un rapport sur l’occupation sioniste de territoires en Cisjordanie, la décrivant comme «des mesures sionistes visant à renforcer le contrôle sur la Cisjordanie». De cette manière, l’Associated Press a rendu compte de la réalité de l’occupation en Cisjordanie à travers des concepts qui atténuent la gravité de la situation, en utilisant des termes tels que «contrôle» et «mesures».

Des médias similaires ont présenté l’entité génocidaire comme «la seule démocratie laïque du Moyen-Orient», tout en présentant l’armée sioniste comme une «force de défense».

Parmi les autres exemples de la manière trompeuse dont les médias internationaux traitent la question palestinienne, on peut citer la description des attaques et des agressions sionistes contre les Palestiniens comme de simples «tensions» et la qualification de l’occupation de leurs terres comme d’«acquisition» et de «saisie».

De plus, les médias occidentaux qualifient souvent délibérément les pratiques de l’entité génocidaire contre les Palestiniens de «représailles», tout en présentant les actions des Palestiniens ou d’autres parties dans la région comme des «attaques», des «provocations» ou des «actes d’agression».

Selon des études et des rapports d’enquête sur ce sujet, le terme «représailles» a été utilisé dans environ 79% des articles de presse aux États-Unis et en Grande-Bretagne pour décrire les actions de l’entité sioniste, alors que ce même terme n’a été utilisé que dans 9% des articles traitant des actions et des pratiques des Palestiniens. De cette manière, les attaques sionistes sont présentées sous le couvert de «représailles» pour suggérer qu’il s’agit d’une réponse «légitime» et «nécessaire».

De même, les médias occidentaux, dans leur couverture de la question palestinienne, ont fréquemment recours à l’expression «les deux camps», créant ainsi une fausse impression de neutralité. Ce discours place l’entité occupante et le peuple palestinien vivant sous occupation sur un pied d’égalité, ce qui masque l’inégalité structurelle, occulte la réalité de l’occupation et empêche le public de comprendre avec précision le véritable contexte des événements.

Concernant la guerre d’extermination sioniste contre la bande de Gaza, les médias occidentaux ont utilisé à maintes reprises le terme «guerre israélo-palestinienne», contribuant à l’impression que l’entité génocidaire ne s’attaque qu’au Hamas, ignorant le fait que les opérations s’étendent à l’ensemble du peuple palestinien dans le contexte d’une occupation et d’attaques plus larges.

De plus, présenter le Hamas, mouvement de résistance né dans un contexte d’occupation, comme s’il s’agissait d’un «État» ou d’un parti semblable à l’entité sioniste, a conduit à la consolidation d’une perception erronée de l’existence de deux partis égaux en termes de pouvoir et de légitimité, malgré la grande différence structurelle entre une puissance occupante ou un État occupé, et un peuple vivant sous occupation.

Rédaction Palinfo -

03.06.26