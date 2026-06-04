!!Génocide à Gaza: J 972!! Netanyahu veut étendre le contrôle israélien à 70% de l’enclave

Dans l'indifférence générale...

Le 1er ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré avoir ordonné à l’armée israélienne d’étendre encore davantage son contrôle sur la bande de Gaza, avec l’objectif de porter cette emprise à 70 % du territoire palestinien, confinant ainsi les habitants de Gaza dans une portion encore plus réduite de l’enclave.

«Nous étions à 50 %, ma directive est de passer à 70»

«En ce moment, nous tenons le Hamas à la gorge. Nous contrôlons maintenant 60% du territoire de la bande de Gaza. Vous savez, nous étions à 50 après l’entrée en vigueur du 'cessez-le-feu', nous sommes passés à 60, ma directive est de passer à (…) 70», a déclaré B. Netanyahu lors d’une conférence en Cisjordanie occupée, dont un extrait a été diffusé par la chaîne israélienne Channel 12.

Cette déclaration intervient après l’annonce de la mort de Mohammed Odeh, chef de la branche armée du Hamas, tué dans une frappe israélienne à Gaza menée malgré le 'cessez-le-feu'.

Selon un communiqué du mouvement palestinien, cette attaque «a entraîné son martyre, ainsi que celui de son épouse et de ses enfants, et fait un certain nombre d’autres morts et blessés civils».

Etendre encore et toujours la « ligne jaune »

L’armée israélienne contrôle actuellement plus de 60% du territoire de Gaza. Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, la chaîne israélienne indique qu’'Israël', en coordination avec les États-Unis, chercherait à étendre considérablement la zone de la «Ligne jaune» à travers l’ensemble de la bande de Gaza dans les prochains mois.

[ Pour rappel : initialement, la bande de Gaza s'étend sur env. 40km le long de la côte, et env. 9km de large, soit 360km2. S'y entassaient avant le génocide, env. 2,3 millions d'habitants, qui devaient pourvoir à leurs besoins vitaux et y consacrer une partie de ce mini-territoire à l'agriculture, l'industrie, les établissements scolaires & universités, l'administration, etc... En réalité, il ne leur restera bientôt plus qu'env. 120 km2 pour tout cela, sans parler des tonnes de ruines et de déchets dûs au génocide, qui empêche tout habitat décent. Et devinez ce quen font nos gouvernements?...-ndlr.MCP]

Ibrahim Madras -

29.05.26