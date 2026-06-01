!!Génocide à Gaza: J 969!! 'Israël bloqué de partout, fait face aux frappes de drones du Hezbollah

Le Hezbollah repousse l’offensive israélienne & intensifie ses frappes de drones

Les forces d’occupation ne parviennent toujours pas à s’implanter dans la ville stratégique de Zawtar al-Sharqiya, au sud du Liban, et échouent à contrer les frappes de drones FPV menées par le Hezbollah.

Les combattants du Hezbollah continuent de repousser les tentatives israéliennes d’étendre l’occupation et l’invasion terrestre dans le sud du Liban ce 28 mai, infligeant des pertes tant aux troupes d’occupation qu’aux positions militaires de l’autre côté de la frontière.

Le correspondant d’Al-Manar a rapporté que les troupes d’occupation israéliennes se heurtent à une “résistance farouche” à Zawtar al-Sharqiya, les empêchant de prendre le contrôle de cette ville stratégique surplombant le fleuve Litani.

“La résistance cible les positions ennemies israéliennes dans les quartiers sud et sud-est de Zawtar al-Sharqiya, ainsi que les points de rassemblement dans la zone du lit du fleuve et la ville d’Al-Qusayr. La résistance utilise des roquettes lourdes et perfectionnées pour cibler les forces ennemies”, a-t-il précisé.

Des dizaines de frappes aériennes sur la ville ont également empêché les troupes d’occupation de progresser davantage et d’établir des positions au sud de la ville.

La résistance libanaise engage le combat sur plusieurs fronts, intensifiant progressivement les frappes de drones FPV contre les forces d’occupation et leurs bases le long de la frontière, y compris dans des zones plus reculées comme Shomera, Manara, Margaliot et Misgav Am.

Les médias israéliens ont fait état de sirènes continues en Galilée tout au long de la journée de jeudi, comme ces derniers jours. Les attaques à la roquette et à l’artillerie du Hezbollah contre les forces d’occupation persistent également.

“Les combattants de la Résistance islamique ont pris pour cible à 14h40 ce jeudi 28 mai 2026, et pour la deuxième fois, un rassemblement de véhicules et de soldats de l’armée ennemie israélienne dans la ville d’Al-Bayyada à l’aide d’obus d’artillerie”, a déclaré le Hezbollah jeudi après-midi.

Le Hezbollah a publié une déclaration vidéo le 28 mai, avertissant: “Que toutes les mères israéliennes sachent que le sort de leurs fils est entre les mains de leurs politiciens corrompus”.

'Israël' a jusqu’à présent reconnu la mort de 24 soldats tués par le Hezbollah depuis le 2 mars 2026. Les opérations de la résistance correspondent à une expansion meurtrière des opérations terrestres israéliennes, des bombardements et des déplacements forcés dans le sud du Liban. Plus d’une douzaine de civils ont été tués jeudi.

'Israël' a procédé jeudi à sa première frappe sur Beyrouth depuis des semaines, signe d’une nouvelle escalade. L’attaque a touché un bâtiment dans le quartier de Choueifat, en banlieue sud de Beyrouth.

Une mère et son bébé ont été tués dans l’attaque. “L’objectif de la frappe israélienne dans la région de Beyrouth il y a peu est Ali al-Husni, le chef de la force de missiles de la division Imam Hossein, une milice iranienne qui opère aux côtés du Hezbollah”, a affirmé le correspondant militaire du Times of Israel.

Selon des informations en hébreu, cette nouvelle frappe sur Beyrouth a été validée par Washington. Les États-Unis auraient autorisé 'Israël' à mener uniquement des raids aériens “ciblés” sur la capitale. La dernière frappe sur la banlieue de Beyrouth remonte à début mai.

Rédaction The Cradle -

28.05.26