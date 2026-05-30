!!Génocide à Gaza: J 967!! Le ministre raciste Ben-Gvir empêche le contrôle des prisons malgré l’aggravation de la situation des prisonniers palestiniens

Il y a quelques jours, Samidoun mettait en garde contre les tentatives israéliennes de saper le rôle de la Croix-Rouge auprès des prisonniers

Le Réseau Samidoun pour la défense des prisonniers a mis en garde contre les dangers de l’annonce d’'Israël' autorisant le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à entrer dans les prisons palestiniennes, sans toutefois lui permettre de rencontrer directement les prisonniers.

Dans un communiqué publié sur le site Palestine Online, le réseau de défense des droits humains a appelé la Croix-Rouge à rejeter tout accord ne garantissant pas son droit de rencontrer pleinement et en toute confidentialité les prisonniers palestiniens, et à considérer cette question comme un test de crédibilité de son action humanitaire, et non comme une simple procédure administrative ou une visite protocolaire.

Elle a souligné que tout rôle de la Croix-Rouge qui lui fait perdre son indépendance, la confidentialité de ses communications et sa capacité d’écouter les détenus devient inefficace et sert en réalité la politique de l’ennemi, qui consiste à gérer la crise plutôt qu’à la résoudre, et à contenir l’indignation internationale plutôt qu’à s’attaquer à ses causes profondes.

Elle a affirmé que cette approche ne représente pas une restauration du rôle humanitaire de la Croix-Rouge, «mais plutôt une tentative de le restreindre et de la transformer en un observateur limité au sein d’un système entièrement contrôlé par les geôliers».

Elle a insisté sur le fait que le cœur de la crise ne réside pas seulement dans l’entrée d’une organisation internationale dans les prisons, mais dans sa capacité à accéder à la vérité à la source même: les détenus, qui constituent l’acteur le plus important de tout contrôle humanitaire ou relatif aux droits humains.

Samidoun a indiqué que l’ennemi tente d’élaborer une «stratégie de sortie politique et médiatique» pour atténuer la pression croissante qu’il subit, sans pour autant en payer le prix ni s’engager sérieusement à mettre fin aux agressions et aux violations commises dans les prisons.

L’organisation a constaté que la mesure annoncée par 'Israël' ne comporte aucune garantie claire, aucun contrôle indépendant et aucun véritable pouvoir permettant aux instances internationales de vérifier le traitement des prisonniers, hommes et femmes.

Elle a affirmé qu’exclure l’organisation internationale de toute rencontre avec les prisonniers s’inscrit dans la continuité directe de la politique d’isolement menée par l’ennemi à leur encontre, une politique qui va au-delà des murs et des prisons, visant à les réduire au silence et à empêcher leurs familles et les institutions internationales de connaître la vérité sur leurs conditions de détention.

L’organisation a appelé les organisations de défense des droits humains, les mouvements de solidarité et les institutions internationales à ne pas donner à l’ennemi l’occasion d’instrumentaliser cette mesure à des fins d’apaisement. Elle a souligné la nécessité d’exercer une pression réelle pour contraindre à l’ouverture des prisons à un véritable contrôle et pour révéler le sort des prisonniers et leurs conditions de détention.

Il convient de noter que le gouvernement ennemi a annoncé son accord pour autoriser la Croix-Rouge à visiter ses prisons, mais sans lui permettre de rencontrer les prisonniers palestiniens, après plus de deux ans et demi d’interdiction.

Depuis, le journal Haaretz a rapporté que le ministre extrémiste criminel sioniste de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, continue d’empêcher les inspecteurs du ministère de la Justice et du bureau de la Défense publique d’entrer dans les prisons et de surveiller les conditions de détention, à la lumière des critiques croissantes concernant les conditions des prisonniers palestiniens à l’intérieur des prisons de l’Occupation «nazie» depuis le déclenchement de la guerre de génocide contre Gaza.

Le journal a déclaré, dans un rapport publié mercredi, qu’une liste contenant les noms des inspecteurs officiels avait été présentée à Ben-Gvir en décembre dernier, mais qu’il s’est abstenu depuis lors de la signer, ignorant les demandes répétées concernant l’approbation de leur entrée dans les prisons.

Ajoutant que Ben-Gvir refuse également, depuis trois ans, de permettre aux représentants de l’Ordre des avocats d’entrer dans les prisons, bien que leurs noms soient inscrits sur une liste distincte qui leur permet d’effectuer des visites de contrôle.

Selon les procédures de l’administration pénitentiaire sioniste, le criminel Ben-Gvir est tenu d’approuver la nomination d’«inspecteurs officiels» qui ont le pouvoir d’entrer dans les prisons à tout moment, d’examiner les conditions de détention et de superviser la gestion des installations, en plus de parler avec les prisonniers et les détenus.

L’absence de contrôle officiel intervient, selon le journal, parallèlement à une détérioration accélérée des conditions dans les prisons depuis octobre 2023, après la déclaration de l’état d’urgence à l’intérieur des centres de détention, et la hausse du nombre de prisonniers à des niveaux sans précédent dépassant les 23.000 détenus, ce qui a entraîné une aggravation de la surpopulation et une détérioration des conditions de vie.

Le journal a indiqué que les prisonniers palestiniens ont été privés, pendant la guerre, à plusieurs reprises, d’obtenir de l’eau potable pendant de longues heures, et parfois pendant une demi-journée, dans le cadre de ce qu’il a décrit comme des mesures de «punition collective» exécutées par les autorités de l’Occupation «fasciste».

Dans ce contexte, Haaretz a mentionné que l’Association pour les droits civils en 'Israël' s’est adressée à Ben-Gvir pour protester contre l’interdiction des visites de contrôle, en se basant sur des rapports internationaux qui ont traité des conditions des prisons sionistes.

L’association a déclaré qu’un comité relevant des Nations-Unies avait publié le rapport «le plus sévère et le plus dur» concernant les conditions des prisons de l’entité usurpatrice «nazie», en particulier ce qui concerne les prisonniers palestiniens qui y sont détenus.

Elle a enfin souligné que l’interdiction des visites officielles contredit «le besoin urgent et croissant» de contrôle, à la lumière de la grande détérioration à l’intérieur des prisons, considérant que l’absence d’inspecteurs empêche de révéler les informations relatives aux conditions de détention à l’opinion publique.

Rédactions Samidoun & Palinfo -

10 & 28.05.26