Le profond effondrement diplomatique auquel 'Israël' est confronté à la mi-2026 n’est ni une crise de réputation passagère, ni une phase politique temporaire qui disparaîtra une fois que les armes se tairont

On parle d’un changement structurel et permanent du paysage géopolitique. Pendant des décennies, Tel-Aviv a fonctionné sur la base d’un postulat fondamental, celui selon lequel le soutien diplomatique inconditionnel de l’Occident, des campagnes d’information agressives et du découplage de l’intégration économique régionale de la question palestinienne pourraient le protéger de façon permanente des conséquences de l’occupation coloniale et de l’agression militaire.

Cette protection s’est effondrée. Les campagnes d’agression génocidaires menées dans la région, notamment contre Gaza, le Liban, la Cisjordanie, le Yémen et l’Iran, ont mis en évidence les limites flagrantes de la force brute en tant que substitut à une stratégie politique à long terme.

Ce qui se joue actuellement dans les capitales du monde entier, c’est un remaniement fondamental. Le régime est désormais confronté à un encerclement dont il est lui-même responsable, et est de plus en plus considéré par ses complices traditionnels comme un handicap stratégique imprévisible plutôt que comme un atout indispensable.

Le mandataire mis à l’écart

La campagne d’agression contre l’Iran, conçue pour porter un coup de grâce définitif à la région, a au contraire accéléré la marginalisation stratégique d’'Israël'.

Tel-Aviv est entré dans le conflit en promettant à son public et à ses soutiens occidentaux une victoire totale: un changement de régime immédiat à Téhéran, la destruction physique des infrastructures nucléaires iraniennes et l’éradication de ses infrastructures de missiles balistiques et de drones. Aucun de ces objectifs chimériques n’a été atteint.

De plus, un récent article du New York Times affirme que des responsables militaires israéliens ont admis en privé avoir été “relégués des commandes au second plan” lors des négociations de cessez-le-feu qui ont suivi entre les États-Unis et l’Iran.

Au lieu de définir la structure régionale depuis la salle de crise de la Maison Blanche, les responsables israéliens se seraient retrouvés à piocher des informations sur le cessez-le-feu à travers des interceptions de surveillance et des contacts diplomatiques par des tiers.

Le résultat final marque la défaite stratégique ultime de Netanyahu. L’accord rapporté qui pourrait être finalisé, préserve l’arsenal colossal de missiles balistiques de l’Iran, n’imposerait apparemment que des restrictions temporaires à son programme d’enrichissement nucléaire, et permettrait de débloquer les avoirs étrangers iraniens, d’alléger les sanctions et de réintégrer l’économie mondiale.

La surenchère agressive de Tel-Aviv a révélé son absence de moyen de pression, faisant du régime le spectateur passif d’une issue largement dictée par les conditions de Téhéran.

Le verdict de la rue et de la justice

Cette relégation stratégique s’accompagne d’un effondrement encore plus complet de la légitimité morale, alimenté par la documentation sans filtre de l’assaut contre Gaza.

Avec un bilan sous-estimé dépassant les 72.000 morts à Gaza, la réalité quotidienne des quartiers rasés, de la famine délibérée et des hôpitaux en ruines a dépassé les garde-fous traditionnels des médias occidentaux pour s’inscrire directement dans la mémoire collective mondiale.

Ces archives visuelles en temps réel ont accéléré un profond bouleversement générationnel, qui a politiquement discrédité le soutien inconditionnel à 'Israël' dans de nombreux pays occidentaux.

Les conséquences politiques ont rapidement dépassé le simple stade de la rhétorique. Une vague historique de reconnaissances de l’État palestinien a balayé le discours diplomatique dominant en Occident, la France, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, le Portugal et la Belgique ayant officiellement reconnu l’État de Palestine, privant ainsi Tel-Aviv de son droit de veto de longue date sur la souveraineté palestinienne.

Parallèlement, le dispositif juridique protégeant le régime est en train d’être démantelé. La délivrance par la Cour pénale internationale de mandats d’arrêt à l’encontre de Benjamin Netanyahu, Yoav Gallant et d’autres personnalités a fait des hauts responsables israéliens des fugitifs internationaux dans plus de 100 États membres, restreignant légalement leurs déplacements en Europe, en Amérique latine et en Afrique.

En parallèle, la plainte pour génocide déposée par l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice a placé l’identité juridique de l’État sous un contrôle judiciaire permanent.

Le langage diplomatique a changé de manière permanente. Des dirigeants comme le 1er ministre espagnol Pedro Sánchez invoquent désormais ouvertement des comparaisons avec les régimes historiques d’apartheid, codifiant ainsi un bilan international de responsabilité qu’aucune campagne de propagande ne peut effacer.

L’effondrement de la défense sans frontières

Le contrecoup diplomatique a brisé les frontières géographiques traditionnelles sur lesquelles 'Israël' s’appuyait autrefois pour contenir les retombées régionales.

La gestion de la flottille Global Sumud fin mai illustre parfaitement cette friction systémique plus large. L’interception brutale de plus de 400 militants internationaux dans les eaux internationales, suivie de tortures et d’abus systématiques, a immédiatement suscité l’indignation européenne.

La crise s’est transformée en désastre institutionnel lorsque le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a publié une vidéo de lui-même narguant des détenus ligotés et à genoux, se vantant que “nous sommes les maîtres de ce pays”.

Alors que les responsables de la propagande israélienne s’empressaient de présenter Ben-Gvir comme un extrémiste isolé ne représentant pas la politique du régime, les capitales étrangères ont rejeté cet argument. Il s’agit d’un ministre important nommé par Netanyahu et devant lui rendre des comptes. Ses actions ont été correctement interprétées comme l’expression sans fard de la culture politique du régime.

La 1è ministre italienne Giorgia Meloni a qualifié ces images d’intolérables, donnant lieu à une convocation diplomatique officielle et suscitant des débats parlementaires sur des sanctions économiques. Cette pression interne a renforcé un réseau croissant d’embargos européens sur les armes, qui comprend désormais des restrictions de la part de l’Allemagne, de l’Italie, de l’Espagne et des Pays-Bas.

La rupture diplomatique en Asie de l’Est a été encore plus frappante. Le président sud-coréen Lee Jae-myung a adressé une critique publique sans précédent, qualifiant la détention de citoyens sud-coréens d’inhumaine, d’extrême et de “totalement inacceptable”.

Lors d’une séance télévisée du Conseil des ministres, Lee a explicitement fait référence aux mandats de la CPI et qualifié Netanyahu de criminel de guerre.

Lorsqu’une grande puissance industrielle alignée sur les États-Unis, qui n’intervient traditionnellement presque jamais dans les conflits du Moyen-Orient, adopte ce langage, cela prouve que les zones de confinement diplomatique d’'Israël' sont désormais totalement caduques.

Une normalisation inversée

Le postulat central de la diplomatie israélienne moderne reposait sur l’illusion qu’elle permettrait d’assurer l’intégration régionale grâce aux Accords d’Abraham tout en marginalisant définitivement la cause palestinienne.

La guerre contre Gaza a complètement anéanti ce fantasme. Sous la pression d’une intense colère publique nationale, les gouvernements arabes ont été contraints de faire marche arrière, subordonnant fermement tout engagement diplomatique ou économique futur à la création explicite d’un État palestinien souverain.

De plus, la campagne contre l’Iran a démontré que plus un pays de la région s’éloigne d’une alliance avec 'Israël', plus il reste stable et prospère, comme l’illustrent les récentes vulnérabilités des Émirats arabes unis.

Cette quarantaine diplomatique s’accompagne d’un repli sociétal plus large. Plus de 1.000 universités européennes ont instauré des boycotts universitaires, les institutions culturelles ont adopté des interdictions généralisées, et les mécanismes d’une “économie forteresse” ne parviennent plus à protéger les marchés nationaux contre la fuite des capitaux et la perturbation des chaînes d’approvisionnement.

En recourant exclusivement au meurtre et à la coercition militaire et en ignorant l’évolution du climat international, les dirigeants israéliens ont démantelé leurs propres fondements géopolitiques.

L’isolement qui en résulte ne peut être résolu par une stratégie de relations publiques révisée ou une nouvelle vague de coercition militaire. Le système structurel qui protégeait autrefois Tel-Aviv de toute responsabilité internationale a disparu, exposant un régime affaibli et profondément divisé à un ordre international en mutation.

Garsha Vazirian (Téhéran) -

24.05.26