Les Israéliens organisent chaque année cette marche suprémaciste juive pour célébrer la conquête de Jérusalem en 1967

Cet événement, également connu sous le nom de “Danse des drapeaux”, commémore la conquête israélienne de Jérusalem-Est lors de la guerre des Six Jours en 1967.

Avant même le début du défilé, de jeunes sionistes ont bousculé et insulté des résidents palestiniens ainsi que des militants de “Standing Together”, un groupe israélo-palestinien créé pour protéger les Palestiniens pendant le défilé.

“Lorsque nous nous interposons physiquement, cela réduit souvent les violences, car les colons sont moins enclins à attaquer en présence de Juifs ou lorsque nous documentons ce qui est en train de se passer”, a déclaré Ori Shaham, le porte-parole international du groupe.

Le défilé est depuis longtemps marqué par la violence, un racisme extrême et des chants haineux contre les habitants palestiniens de la vieille ville.

Mercredi, la commission de l’Aliyah, de l’Absorption et de la Diaspora de la Knesset a tenu un débat sur les violences commises contre les chrétiens lors du défilé annuel. Le président de la commission, le député Gilad Kariv, a déclaré "qu’“il n’y a rien de plus laid et d’offensant pour le statut de Jérusalem que le comportement déplorable observé en marge du défilé du drapeau. Chaque année, nous savons ce qui va se produire. Les résidents musulmans et chrétiens ferment leurs magasins, leurs maisons et leurs écoles, et s’enferment chez eux pour ne pas être exposés à la violence. Est-ce là la voie du judaïsme et de la Torah d’'Israël'?”

Le mois dernier, Haaretz a rapporté que l’Autorité pour l’identité nationale juive, rattachée au bureau du 1er ministre, a alloué près de 200.000 dollars au financement de l’organisation du défilé. Le reste du budget de 400.000 dollars a été assuré par la Fondation pour le renouveau des communautés en 'Israël', une organisation qui chapeaute plusieurs groupes torahniques.

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a profité de la marche de la Journée du drapeau pour organiser une descente provocatrice sur le Mont du Temple, où se trouve la mosquée Al-Aqsa, le troisième lieu saint de l’islam.

Ben-Gvir a déclaré que le Mont du Temple est “entre nos mains”, affirmant qu’'Israël' a “restauré sa souveraineté sur le Mont du Temple grâce à sa détermination et son pouvoir de dissuasion”.

Le défilé de la Journée de Jérusalem a lieu la veille de la commémoration par les Palestiniens de la Nakba (ou Catastrophe), lorsque, en 1948, les milices sionistes d’avant la création de l’État ont tué quelque 13.000 Palestiniens et en ont expulsé brutalement 750.000 de leurs foyers et de leurs terres, ouvrant ainsi la voie à la création de l’État d’'Israël'.

Rédaction The Cradle -

15.05.26