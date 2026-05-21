!!Génocide à Gaza: J 958!! 'Israël' intercepte tous les bateaux de la flottille pour Gaza...

... et enlève les militants dans les eaux internationales

Les forces israéliennes ont arraisonné lundi plus de 50 navires de la flottille pour Gaza dans les eaux internationales au large de Chypre, capturant au moins 319 militants à bord et les transférant sur un navire de la marine qualifié de “prison flottante”.

La Global Sumud Flotilla, le mouvement international à la tête de la mission, a déclaré que des militaires israéliens ont abordé plusieurs bateaux au large de Chypre lundi, alors que le convoi tentait d’atteindre la bande de Gaza assiégée. “La Global Sumud Flotilla est attaquée !”, a écrit le groupe sur les réseaux sociaux. “L’occupation israélienne a de nouveau intercepté illégalement et violemment notre flotte internationale de navires humanitaires et enlevé nos volontaires”.

Il a exprimé son indignation face à “la normalisation de ces violations du droit maritime international et à l’enlèvement de civils pacifiques dans les eaux internationales”, exigeant la libération immédiate des militants et la fin du blocus de Gaza.

Une vidéo partagée par les organisateurs a montré des militants en train de filmer l’approche et l’abordage des bateaux par les forces israéliennes. Les organisateurs ont déclaré que les bateaux ont été interceptés à 250 milles marins (463 kilomètres) des côtes de Gaza. Contrairement aux interceptions précédentes, qui ont eu lieu pour la plupart en pleine nuit, l’armée israélienne a arraisonné les bateaux en plein jour.

Les organisateurs ont déclaré mardi matin que les forces navales israéliennes ont intercepté et arraisonné au moins 56 navires de la Global Sumud Flotilla (GSF) et 4 bateaux de la Freedom Flotilla Coalition (FFC) dans les eaux internationales, à partir de 10h30 environ, heure de Turquie, lundi.

Selon la Freedom Flotilla Coalition, les navires de guerre israéliens ont déployé des zodiacs transportant des commandos armés qui ont passé au moins 9 heures à arraisonner les navires un par un.

Mardi, les traceurs de la GSF indiquaient que les forces israéliennes ont illégalement détenu au moins 319 militants de la GSF et arraisonné de force 60 navires liés à la Global Sumud Flotilla, à la Freedom Flotilla Coalition et à l’Association Mavi Marmara pour la liberté et la solidarité.

La GSF a déclaré qu’au moins 12 bateaux poursuivent leur route vers Gaza au moment de la dernière mise à jour.

Le 1er ministre israélien B. Netanyahu, recherché par la CPI, aurait suivi l’attaque contre la flottille depuis le quartier général militaire de Tel-Aviv, félicitant les soldats d’avoir “déjoué un plan malveillant visant à briser l’isolement que nous imposons aux terroristes du Hamas à Gaza”, selon l’Associated Press.

Les navires transportaient 319 militants originaires de dizaines de pays.

Le CPJ a appelé les gouvernements internationaux à exiger la libération immédiate et la protection de tous les civils détenus par 'Israël', dont au moins 7 journalistes. “Détenir des journalistes pour avoir documenté une mission humanitaire constitue une grave violation de la liberté de la presse et du droit international”, a-t-il déclaré.

Parmi les militants se trouvaient 11 Australiens, dont des universitaires, des médecins, des étudiants, des militants et des cinéastes, qui ont appelé le gouvernement fédéral à les protéger.

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères et du Commerce (DFAT) a déclaré qu’il “cherche de toute urgence” à obtenir la confirmation que les Australiens sont sains et saufs. “Nous continuerons à affirmer clairement notre exigence que tous les détenus bénéficient d’un traitement humain, conforme aux normes internationales”, a-t-il déclaré.

“Nous comprenons que des citoyens souhaitent réagir face à la situation humanitaire à Gaza, mais nous continuons à inviter les Australiens à ne pas se joindre à ceux qui tentent de briser le blocus naval israélien, car ils s’exposerent eux-mêmes et d’autres à des risques de blessures, de mort, d’arrestation ou d’expulsion”.

Par ailleurs, l’Italie, l’Indonésie et l’Espagne ont fait pression sur le gouvernement d’occupation israélien pour qu’il libère les militants détenus. Lundi, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a déclaré avoir convoqué le chargé d’affaires d’'Israël' à Madrid au sujet d’“une nouvelle violation du droit international, à peine 15 jours après la précédente interception”.

La présidente de l’Irlande, Catherine Connolly, a également exprimé son inquiétude pour sa sœur, Margaret, qui faisait également partie de la flottille et aurait été détenue. Le 1er ministre irlandais, Micheál Martin, a condamné l’interception par 'Israël' d’au moins 10 citoyens irlandais à bord et a appelé à la libération immédiate des personnes détenues. “Je condamne fermement l’interception des bateaux de la flottille Sumud dans les eaux internationales et la détention des personnes à bord par les forces militaires israéliennes, et j’appelle à leur libération immédiate”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

'Israël' maintient un blocus naval sur Gaza depuis 2007. Les groupes de défense des droits humains et les organisations humanitaires ont critiqué à maintes reprises ce blocus, le qualifiant de punition collective imposée à la population de Gaza.

Les restrictions se sont durcies au fil du temps, en particulier pendant la guerre génocidaire menée par 'Israël' à Gaza. De nombreuses tentatives pour briser le blocus ont eu lieu depuis, notamment en 2010, lorsque les forces israéliennes ont arraisonné le Mavi Marmara, un navire à destination de Gaza, lors d’une attaque qui s’est soldée par la mort de dix militants.

L’année dernière, la tentative de la flottille Global Sumud de briser le siège de Gaza a été déjouée lorsque les forces israéliennes ont intercepté une quarantaine de navires et enlevé plus de 450 passagers, dont la militante suédoise Greta Thunberg, avant de procéder à leur expulsion.

'Israël', qui contrôle désormais l’accès et occupe plus de 60% de la bande de Gaza, affirme autoriser l’entrée de l’aide humanitaire sur le territoire. Les Palestiniens et les organisations humanitaires internationales soutiennent toutefois qu’'Israël' continue de restreindre et de bloquer l’entrée de l’aide dont l’enclave a tant besoin, malgré le soi-disant 'cessez-le-feu' soutenu par les États-Unis prévoyant notamment l’augmentation des flux d’aide.

Cependant, 'Israël' a violé cet accord en poursuivant ses attaques meurtrières, ses assassinats et le blocage de l’aide. Médecins Sans Frontières (MSF) a déclaré récemment que les conditions de vie à Gaza restent “catastrophiques”, soulignant les pénuries généralisées de nourriture, d’eau potable, d’électricité et de soins de santé. “Les besoins de la population sont immenses, mais les autorités israéliennes continuent de restreindre systématiquement l’entrée de l’aide humanitaire”, a déclaré Claire San Filippo, responsable des urgences chez MSF.

Les forces israéliennes ont tué plus de 870 Palestiniens depuis le 'cessez-le-feu', dont plus de 300 enfants, femmes et personnes âgées.

Plus de 72.700 Palestiniens (recensés) ont été tués par les raids israéliens depuis le début de la guerre, le 7 octobre 2023. Selon un rapport de Save the Children publié en septembre, plus de 20.000 enfants ont été tués par les forces israéliennes à Gaza au cours de ces deux années de guerre génocidaire.

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Volker Turk, a condamné les récentes violences commises par 'Israël' dans la bande de Gaza, affirmant que “cette spirale incessante de meurtres” reflète “l’impunité totale” dont bénéficie 'Israël'.

“Des Palestiniens continuent d’être tués et blessés dans les ruines de leurs maisons, les abris et les tentes des familles déplacées, dans les rues, les voitures, un centre médical et même une salle de classe”, a déclaré M. Turk.

Rédaction Quds News Network -

19.05.26