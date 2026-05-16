La compétition commence avec le Concours Eurovision de la chanson, tandis que les divisions autour de la participation d’'Israël' planent sur le 70è anniversaire de cette extravagance pop aux mises en scène démesurées.

Cinq pays — l’Espagne, l’Irlande, les Pays-Bas, la Slovénie et l’Islande — boycottent le concours pour protester contre la présence d’'Israël' en raison de la guerre génocidaire menée par Tel-Aviv à Gaza, où des dizaines de milliers de Palestiniens ont été tués et une grande partie du territoire assiégé détruite.

Des organisations de défense des droits humains ont également critiqué la participation d’'Israël'. La secrétaire générale d’Amnesty International, Agnes Callamard, a déclaré dans un communiqué que cela “offre au pays une plateforme pour tenter de détourner l’attention et de normaliser le génocide en cours dans Gaza occupée”.

“Les chansons et les paillettes ne doivent pas être autorisées à étouffer ou détourner l’attention des atrocités israéliennes ou des souffrances palestiniennes”, poursuit-elle. Une enquête soutenue par l’ONU a conclu en septembre qu’”un génocide est en cours à Gaza”.

La guerre menée par 'Israël' à Gaza a fait plus de 72.700 morts, plus de 172.500 blessés (à ce jour) et provoqué des destructions massives ayant touché 90% des infrastructures civiles depuis octobre 2023.

Plusieurs manifestations sont prévues à Vienne durant la semaine de l’Eurovision pour dénoncer les atrocités israéliennes. La sécurité a été renforcée, avec le déploiement de policiers venus de toute l’Autriche dans la capitale, appuyés par des forces du pays voisin, l’Allemagne.