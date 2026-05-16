!!Génocide à Gaza: J 953!! Le concours de l’Eurovision débute sur fond d’appels au boycott d’'Israël' + Manifestation nationale
L’Eurovision débute avec sa première demi-finale à Vienne dans un contexte de sécurité renforcée et de controverse, alors que plusieurs pays boycottent le concours en raison de la participation d’'Israël'
La compétition commence avec le Concours Eurovision de la chanson, tandis que les divisions autour de la participation d’'Israël' planent sur le 70è anniversaire de cette extravagance pop aux mises en scène démesurées.
Cinq pays — l’Espagne, l’Irlande, les Pays-Bas, la Slovénie et l’Islande — boycottent le concours pour protester contre la présence d’'Israël' en raison de la guerre génocidaire menée par Tel-Aviv à Gaza, où des dizaines de milliers de Palestiniens ont été tués et une grande partie du territoire assiégé détruite.
Des organisations de défense des droits humains ont également critiqué la participation d’'Israël'. La secrétaire générale d’Amnesty International, Agnes Callamard, a déclaré dans un communiqué que cela “offre au pays une plateforme pour tenter de détourner l’attention et de normaliser le génocide en cours dans Gaza occupée”.
“Les chansons et les paillettes ne doivent pas être autorisées à étouffer ou détourner l’attention des atrocités israéliennes ou des souffrances palestiniennes”, poursuit-elle. Une enquête soutenue par l’ONU a conclu en septembre qu’”un génocide est en cours à Gaza”.
La guerre menée par 'Israël' à Gaza a fait plus de 72.700 morts, plus de 172.500 blessés (à ce jour) et provoqué des destructions massives ayant touché 90% des infrastructures civiles depuis octobre 2023.
Plusieurs manifestations sont prévues à Vienne durant la semaine de l’Eurovision pour dénoncer les atrocités israéliennes. La sécurité a été renforcée, avec le déploiement de policiers venus de toute l’Autriche dans la capitale, appuyés par des forces du pays voisin, l’Allemagne.
La chanteuse israélienne Noam Bettan figure parmi les 15 artistes en lice lors de la demi-finale à la Wiener Stadthalle. Les dix premiers se qualifieront pour la grande finale de samedi, aux côtés de dix autres candidats issus de la deuxième demi-finale.
Le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et l’Italie sont automatiquement qualifiés car ils figurent parmi les principaux financeurs du concours. L’Autriche, vainqueur de l’édition précédente, est également qualifiée d’office en tant que pays hôte.
Manifestations contre les atrocités israéliennes
L’Eurovision peine depuis plusieurs années à séparer musique et politique. La Russie avait été exclue en 2022 après son offensive en Ukraine.
L’édition 2024 à Malmö, en Suède, ainsi que l’événement de l’an dernier à Basel, en Suisse, avaient déjà été marqués par des manifestations dénonçant les atrocités israéliennes et réclamant l’exclusion de Tel-Aviv en raison du génocide à Gaza et d’allégations selon lesquelles 'Israël' aurait mené une campagne promotionnelle enfreignant les règles afin d’obtenir des votes pour sa candidate.
Lorsque les organisateurs ont refusé d’exclure 'Israël', cinq pays ont annoncé en décembre qu’ils ne participeraient pas à l’édition de cette année.
L’Union de radio-télévision européenne, qui organise l’Eurovision, a durci les règles de vote en réponse aux accusations de manipulation des votes, en réduisant de moitié le nombre de votes autorisés par personne — désormais limité à dix — et en renforçant les dispositifs de contrôle contre les “activités de vote suspectes ou coordonnées”.
Rédaction TRT Français -
13.05.26
Source: arretsurinfo.ch
Manifestation nationale
Justice pour les Palestiniens - Fin de l'impunité du régime israélien
Dimanche 17 mai à Bruxelles 14h - Gare du Nord