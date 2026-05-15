!!Génocide à Gaza: J 952!! Flottille pour Gaza: Saïf et Thiago enfin libérés, le reste de la mission poursuit sa route + Manifestation nationale

La mobilisation internationale autour de la flottille humanitaire en direction de Gaza connaît un nouveau tournant

Après plusieurs jours de détention illégale en 'Israël', les militants Thiago de Avila, ressortissant brésilien, et Saïf Abukeshek, espagnol d’origine palestinienne, ont été libérés puis expulsés par les autorités israéliennes. Une vingtaine de navires ayant échappé à la première interception, actuellement en Turquie, s’apprêtent à poursuivre le chemin vers Gaza.

Thiago de Avila et Saïf Abukeshek avaient été kidnappés en pleine mer le 30 avril suite à l’interception par l’armée israélienne de plusieurs navires de la flottille «Global Sumud» au large de la Crète, alors que les embarcations tentaient d’acheminer de l’aide humanitaire vers l’enclave palestinienne soumise au blocus israélien depuis près de 20 ans. Plusieurs centaines de militant.es avaient alors été violemment agressé.es par l’armée israélienne lors de l’interception mais seuls le Brésilien et l’Espagnol avaient été emmenés de force dans une prison israélienne où ils sont restés détenus 10 jours.

Saïf Abukeshek va rejoindre la flottille en Turquie pour poursuivre le chemin

À leur libération le 10 mai, Saïf Abukeshek et Thiago Ávila ont livré des témoignages très durs sur leurs conditions de détention en 'Israël'. Les premiers mots de Saïf Abukeshek lors de son escale à Athènes furent pour les milliers de prisonnier.es palestinien.nes, «femmes et enfants» qu’il a laissé.es derrière lui.

Arrivé à Barcelone, il a annoncé qu’il allait refaire ses bagages pour rejoindre à nouveau la flottille en Turquie et reprendre le chemin de Gaza. Il a affirmé avoir subi des insultes, des interrogatoires violents et des pressions psychologiques destinées à «briser sa personnalité». Il a également dénoncé des violations permanentes des droits humains pendant sa détention et dit avoir perdu près de 15 kilos durant la grève de la faim qu’il a effectuée.

Dans plusieurs déclarations relayées par les organisations de soutien à la flottille et son groupe d’avocats, Thiago Ávila a lui aussi dénoncé des mauvais traitements et des intimidations durant sa détention. Des proches et des ONG ont évoqué des actes de torture psychologique et des menaces de très lourdes peines de prison destinées à faire pression sur les deux militants. Avant sa libération, la famille de Thiago Ávila avait annoncé le décès de sa mère, Theresa, durant sa détention. Le militant humanitaire, arrivé au Brésil dans la nuit du 10 au 11 mai, ne s’est pas encore exprimé publiquement à l’heure où nous publions ces lignes.

Le reste de la flottille poursuit sa route, 'Israël' se prépare à l’intercepter

Malgré l’interception du 30 avril et les arrestations, la flottille n’a pas interrompu sa mission. Plusieurs bateaux ayant échappé à l’assaut israélien ont poursuivi leur navigation en Méditerranée orientale avec pour objectif de rejoindre les abords de Gaza et de maintenir la pression internationale contre le blocus imposé au territoire palestinien meurtri.

Selon le média turc TRT, la flottille est arrivée le 10 mai dans le district de Marmaris, dans la province turque de Mugla, pour des opérations de maintenance technique et de ravitaillement. Des responsables turcs de la Global Sumud ont affirmé que la mission humanitaire allait se poursuivre et que la flottille devrait reprendre la mer le 13 mai.

Le mouvement «Global Sumud» rassemble des militants, des médecins, des syndicalistes et des élus venus de nombreux pays. Partie de Barcelone mi-avril, cette flottille à destination de Gaza transportait initialement près de 3.000 militant.es venu.es de 100 pays et était composée de plus de 70 embarcations. Selon le média israélien I24 News, une vingtaine de navires reprendront la mer de Marmaris, l’armée israélienne se préparerait déjà à une interception et 'Israël' n’exclut pas une «possible confrontation ouverte avec la Turquie».

Meriem Laribi -

11.05.26

Source: Agence Medias Palestine

Manifestation nationale

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