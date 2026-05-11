!!Génocide à Gaza: J 948!! Une "Oumma" fantasmée: si les Palestiniens doivent compter sur leurs "frères arabes", ils peuvent toujours attendre

Selon des médias, Netanyahu aurait contacté le président émirati après une attaque contre Fujairah, tandis que de nouveaux éléments révèlent une coopération sécuritaire & opérationnelle accrue entre Abu Dhabi et Tel‑Aviv

L’agence de presse officielle WAM a confirmé mercredi que le président émirati avait reçu l’appel de Netanyahu, lequel a exprimé la solidarité d’'Israël' envers les Émirats arabes unis.

Lors de son procès à Tel-Aviv, Netanyahu a indiqué qu’il avait parlé avec quatre dirigeants dont il ne pouvait révéler les noms. «J’ai parlé avec Trump, avec le 1er ministre tchèque, ainsi qu’avec des dirigeants arabes dont je ne peux pas divulguer l’identité», a-t-il précisé.

La révélation de cet échange entre Netanyahu et Mohammed ben Zayed intervient alors que des médias occidentaux publient de nouveaux éléments concernant la coopération sécuritaire et militaire entre 'Israël' et Abu Dhabi.

CNN a rapporté, citant des sources anonymes, qu’un système israélien de surveillance installé aux Émirats avait participé aux opérations d’interception de missiles iraniens. La chaîne israélienne 12 a confirmé ces informations, évoquant «un renforcement de l’alliance stratégique entre Abu Dhabi et Tel‑Aviv, évoluant désormais vers une coopération opérationnelle sur le terrain».

Le Financial Times avait déjà révélé qu’'Israël' avait fourni aux Émirats des systèmes d’armes avancés ainsi que des renseignements essentiels destinés à contrer de potentielles menaces. La chaîne 12 a également rapporté que les Émirats ne cherchaient plus à dissimuler la nature de leurs relations avec 'Israël' et qu’ils assumaient désormais ouvertement leur volonté d’approfondir leur «alliance stratégique» avec le régime occupant.

Selon ce média, Abu Dhabi entend élargir ce partenariat afin d’y inclure une «coopération opérationnelle sur le terrain», faisant des Émirats «aujourd’hui le partenaire arabe le plus proche d’'Israël'».

Le déploiement de systèmes de défense israéliens sur le sol émirati, ainsi que l’entretien téléphonique entre Netanyahu et Mohammed ben Zayed, illustrent selon ces rapports l’ampleur de la normalisation des relations entre Abu Dhabi et Tel‑Aviv.

Les liens entre les Émirats arabes unis et 'Israël' dépasseraient ainsi largement le cadre diplomatique pour englober une coopération militaire active, des échanges de renseignements sécuritaires et la présence directe d’infrastructures militaires israéliennes dans un pays arabe.

En 2020, les Émirats arabes unis et 'Israël' ont signé un accord de normalisation à la Maison-Blanche sous l’égide du président américain de l’époque, Donald Trump. Le texte des «Accords d’Abraham» décrivait une coopération politique, économique et sécuritaire étendue, sans toutefois imposer à 'Israël' l’obligation de suspendre ou d’abandonner ses projets d’annexion ou de colonisation dans les territoires palestiniens occupés.

'Israël' a poursuivi ses opérations militaires à Gaza, provoquant d’importants dégâts aux infrastructures civiles et de nombreuses victimes. L’expansion des colonies en Cisjordanie s’est également poursuivie.

Selon les rapports évoqués, une large partie de l’opinion publique dans le monde arabe et islamique perçoit ces relations non comme une démarche de paix, mais comme une «alliance avec une puissance occupante et criminelle».

L’Iran a exhorté les Émirats arabes unis à cesser leur coopération avec les parties hostiles à la République islamique, affirmant se réserver le droit à une réponse équivalente. Le ministère iranien des Affaires étrangères a mis en garde contre les conséquences de l’accueil, par les Émirats, de bases et d’équipements utilisés par leurs adversaires, avertissant que cette situation pourrait déstabiliser la région.

Le ministère a également rejeté les accusations de responsables émiratis selon lesquelles l’Iran viserait leur pays, affirmant que ses actions de riposte ciblent exclusivement des cibles hostiles situées sur le territoire émirati.

Toujours selon ces sources, les Émirats arabes unis et plusieurs États de la région-notamment Bahreïn, le Qatar, l’Arabie saoudite, le Koweït et la Jordanie- ont systématiquement fourni des plateformes permettant le lancement le lancement des attaques contre le sol iranien tout au long de l’agression non provoquée, qui a duré du 28 février au 7 avril.

L’Iran a répondu par une série de contre-attaques décisives et couronnées de succès, visant des cibles américaines et israéliennes sensibles et stratégiques à travers la région. Ces représailles ont notamment touché des installations américaines situées dans les pays impliqués dans le déroulement de l’agression.

Rédaction Press TV -

06.05.26