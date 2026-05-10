!!Génocide à Gaza: J 947!! "L'Iran représente une puissance éthique et responsable dans un monde ravagé par la piraterie"

Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré que l'Iran représente une puissance éthique et responsable, tandis que ses ennemis incarnent le pouvoir irresponsable et non soumis aux lois de la justice

Ces propos de M. Pezeshkian interviennent alors que les tensions s'exacerbent dans le golfe Persique à la suite du blocus illégal des ports iraniens par les États-Unis, une mesure que Téhéran a condamnée, la qualifiant d’«acte de piraterie maritime».

L'Iran a officiellement lancé un nouveau mécanisme de régulation du trafic maritime dans le détroit stratégique d'Ormuz.

Dans le cadre de ce nouveau système, tous les navires souhaitant transiter par le détroit recevront un courriel de l'adresse officielle info@PGSA.ir détaillant les règles et réglementations de passage.

Les navires sont tenus d'adapter leurs opérations avec ces limites et d'obtenir une autorisation de transit avant de traverser le détroit d'Ormuz, l'un des points de passage maritimes les plus critiques au monde pour le transport du pétrole.

Cette initiative, qualifiée de système de gouvernance souveraine, est désormais opérationnelle dans le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20% du pétrole commercialisé à l'échelle internationale.

Les forces armées iraniennes ont placé le détroit d'Ormuz sous un contrôle strict, bloquant tous les navires liés aux États-Unis et à 'Israël' suite au lancement de leur guerre d'agression contre la République islamique le 28 février.

Téhéran avait manifesté sa volonté de rouvrir le détroit après que les États-Unis et 'Israël' eurent accepté d'inclure le Liban dans un accord de cessez-le-feu négocié par le Pakistan, qui avait contribué à stopper l'agression contre l'Iran.

Cependant, les autorités iraniennes ont de nouveau fermé le détroit face aux violations répétées du cessez-le-feu par Washington et Tel-Aviv.

Un projet de loi actuellement examiné par le Parlement iranien imposerait une interdiction totale de passage à tous les navires associés à 'Israël', tandis que les navires liés aux États-Unis et à d'autres pays hostiles seraient soumis à de sévères restrictions. Ce texte législatif instaure également un système de péage pour le passage des navires non hostiles.

Les tensions se sont fortement exacerbées ces derniers jours après le lancement, dimanche, d'une opération américaine visant à briser le contrôle iranien sur le détroit. Les forces iraniennes ont averti à plusieurs reprises les navires de guerre américains de ne pas s'approcher de cette voie maritime stratégique.

Lundi, la marine iranienne a tiré des missiles et des drones à proximité de destroyers américains qui ont ignoré les sommations répétées de se tenir à l'écart du détroit.

Les autorités iraniennes ont réaffirmé leur souveraineté sur ce point de passage stratégique, avertissant que toute tentative de contester leur contrôle serait réprimée par la force.

Rédaction Press TV -

06.05.26