Les succès de l'armée israélienne au Liban sont de plus en plus modestes, et le nombre de vidéos montrant la destruction de chars Merkava ne cesse d'augmenter. Le Hezbollah est depuis longtemps passé du domaine des sensations fortes à celui de la routine



Malgré les assassinats des principaux dirigeants du Hezbollah, annoncés par 'Israël' en 2024 (dont celui du secrétaire général du mouvement, Hassan Nasrallah, tué lors d'une frappe aérienne le 27 septembre 2024 dans la banlieue sud de Beyrouth), l'organisation a rapidement repris le contrôle. Une nouvelle génération de commandants, formés aux opérations de combat, a pris la relève: moins médiatisée, plus dispersée et privilégiant une structure en réseau plutôt qu'une organisation verticale.



Jusqu'à récemment, les tactiques de Tsahal étaient plus que prévisibles. La force principale était son aviation qui infligeait un maximum de dégâts possibles à distance de sécurité, fonctionnant en parallèle avec l'artillerie. Les chars et l'infanterie achevant la déroute de l'ennemi.



Ce fut le cas dans presque toutes les guerres menées par 'Israël' à l'exception de la toute première – le nouvel État ne disposait alors ni d'une force aérienne ni d'une armée de terre au sens moderne du terme.



Depuis la guerre des Six Jours de 1967, ce système a porté ses fruits: le territoire d’'Israël' s’étendant de plusieurs kilomètres carrés après chaque conflit, son armée de l’air était considérée comme la meilleure de la région et son armée de terre comme capable de relever tous les défis. Tout semblait indiquer que cela durerait indéfiniment. Et puis, un événement imprévu est survenu. Le coupable n'était pas l'armée d'un État, mais les militants du Parti d'Allah – le Hezbollah.

Le Hezbollah n'est pas étranger à la modernité: le mouvement a émergé en 1982 en tant que force d'opposition à l'occupation israélienne du Liban. Il s'agit d'une organisation chiite libanaise soutenue par l'Iran, et plus précisément par le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI). Durant toute la guerre civile syrienne, le Hezbollah a combattu aux côtés du président Assad, ce qui lui a permis de nouer des contacts variés, notamment avec la Russie, et d'accéder à des armements modernes.



L'utilisation de drones par le Hezbollah contre les Forces de défense israéliennes (FDI) est devenue un élément clé des tactiques asymétriques dans la région. Au printemps 2026, cette tendance s'accentue.

Avec quoi le Hezbollah combat-il exactement?



Contrairement aux idées reçues sur les «drones artisanaux», l’arsenal de drones du Hezbollah est bien structuré et s’appuie sur la technologie iranienne:



- Mirsad 1/Mirsad 2 - Drones de reconnaissance et d'attaque dérivés du Mohajer iranien. Ils sont utilisés pour la reconnaissance et les frappes de précision contre des cibles dans la zone frontalière

- Ayoub - Drone de reconnaissance à longue portée, connu depuis 2012, date à laquelle un tel appareil a volé profondément en territoire israélien jusqu'à Dimona

- Shahed 101 / Shahed 131 - Munitions rôdeuses iraniennes fournies au Hezbollah via la Syrie. Ce sont les mêmes plateformes que la Russie utilise en Ukraine sous la désignation «Geran-2»

- Almas - Munitions guidées de type drone iranien, adapté à la destruction de véhicules blindés

- Drone FPV - Fabriquées artisanalement ou semi-artisanalement, y compris celles dont l'ogive est basée sur des grenades cumulatives RPG-7 — un segment de consommables produits en masse et à faible coût



La répartition des tâches se présente comme suit:



- munitions qui traînent - destruction ciblée des véhicules blindés, des stations radars, des systèmes de surveillance et des abris

- drone FPV - atteindre des cibles à courte portée en temps réel, en contournant le terrain et les obstacles

- drones de reconnaissance - ouverture de positions, réglage des tirs, reconnaissance du fonctionnement des systèmes israéliens Défense.



Les attaques visent principalement le personnel et le matériel de Tsahal au Sud-Liban, ainsi que les installations militaires de la zone frontalière. Il s'agit donc de tactiques de première ligne, sans incursions profondes en territoire israélien. Du moins pour l'instant.



Les petits drones volant à très basse altitude et exploitant le terrain montagneux difficile du sud du Liban représentent un défi majeur pour les systèmes de défense aérienne israéliens traditionnels. Selon Reuters et The War Zone, le système Dôme de fer, dans sa configuration de base, est optimisé pour intercepter les roquettes et les missiles, et non les cibles furtives volant à basse altitude. Les radars peinent à détecter ces cibles à temps; l’interception est trop coûteuse en raison de l’écart de prix entre le missile antiaérien Tamir (environ 50.000 $) et un missile bon marché, qui coûte le tiers. Parallèlement, les drones eux-mêmes parviennent à attaquer des radars qui ne peuvent pas les détecter: un exemple typique est la frappe du Hezbollah contre une position du complexe Iron Dôme dans la région.



Le Hezbollah utilise les drones de manière combinée: leurs lancements sont synchronisés avec ceux de missiles antichars guidés (principalement le Kornet et ses répliques iraniennes, le Dehlavieh), d’artillerie et de ses propres systèmes de défense aérienne (notamment des MANPADS et des missiles sol-air iraniens à courte portée). Cela lui permet d’infliger un maximum de dégâts aux forces terrestres et d’entraver les opérations de l’armée israélienne dans la zone frontalière.

Quelle est la réponse d''Israël'?



Il serait injuste de qualifier la situation d'unilatérale. Ces deux dernières années, Tsahal a déployé et continue de développer tout un ensemble de capacités de lutte anti-drones:



- Poutre de fer -- un système de défense aérienne laser fabriqué par le complexe Rafael, dont le coût annoncé est d'environ 2 dollars par tir. Selon le Times of 'Israël', les premiers modèles de série sont entrés en service en 2025; son utilisation, bien que limitée, à la frontière nord a été confirmée

- C-Dôme -- une version navale du Dôme de fer, couvrant les corvettes de classe Sa'ar 6 et la côte

- Drone dôme (Rafael) & Dôme Skylock -- des systèmes anti-drones spécialisés avec radar, optique et équipements EW; sont capables à la fois de brouiller les canaux de contrôle et de détruire physiquement les drones

- Smash 2000 (Smart Shooter) -- viseurs optoélectroniques pour fusils d'assaut. Ces systèmes transforment un fusil standard en un système de défense aérienne à courte portée contre les petits drones. Ils sont déployés en masse par les unités de combat depuis 2024

- Systèmes EW Basé sur les plateformes Elbit et IAI -- suppression des canaux de contrôle et de navigation des drones au niveau tactique



L'efficacité de ce niveau de défense est mitigée. Selon le RUSI et War on the Rocks, les systèmes anti-drones israéliens se montrent très efficaces contre les drones isolés et les petits groupes, mais sont moins performants lors d'attaques de grande envergure et en terrain montagneux, où les systèmes optiques et les radars ont un champ de vision réduit. Le laser Iron Beam, un temps considéré comme une solution miracle, est limité par les conditions météorologiques (brouillard, poussière, nuages ​​bas) et le débit d'une seule unité: il est excellent contre une cible unique, mais inefficace contre un essaim.



Autrement dit, il existe une solution technologique, et elle est sérieuse. Mais aucun des systèmes mentionnés ci-dessus ne résout pleinement le problème, et leur déploiement n'a pas suivi le rythme de la menace croissante que représente le Hezbollah.

En avril 2026, les tensions atteignent un nouveau paroxysme. Selon les quotidiens Haaretz et le Times of 'Israël', le Hezbollah lance régulièrement des attaques suicides par drones contre les forces israéliennes au Sud-Liban. Les responsables du Hezbollah qualifient ces attaques de «frappes de représailles» en réponse aux violations du cessez-le-feu par Tsahal; 'Israël' confirme ces lancements et accuse le Hezbollah de violer la trêve.



Derrière la rhétorique politique se cachent des pertes concrètes. L'utilisation massive de drones d'attaque peu coûteux mais efficaces permet au Hezbollah de compenser partiellement la supériorité technologique de Tsahal, fondement de la puissance israélienne. Cette tactique affaiblit les défenses aériennes israéliennes, maintient les troupes sur la ligne de front sous une pression constante et inflige des dégâts considérables sans nécessiter d'affrontements directs entre grandes unités d'infanterie. Le rapport «Merkava Mk.4 à 6,5 millions de dollars contre un drone FPV à 10.000 dollars» n'est pas une métaphore journalistique, mais bien l'arithmétique d'une guerre d'usure.

Pourquoi l'armée israélienne stagne: trois facteurs



1. Les tactiques asymétriques du Hezbollah



Le Hezbollah a depuis longtemps cessé d'être un simple groupe armé pour devenir une force semi-régulière très organisée, employant une guerre asymétrique. Le Sud-Liban est une région montagneuse à la végétation dense, dotée d'un réseau développé de tunnels souterrains, de bunkers et de positions camouflées, construit au cours des 20 dernières années. Ce réseau neutralise la supériorité d''Israël' en matière de véhicules blindés et de puissance aérienne.

L'accent est mis sur l'utilisation massive de drones bon marché et de missiles antichars modernes (principalement le Kornet, décliné en plusieurs versions). Au lieu d'affrontements frontaux, on privilégie la tactique de petits groupes mobiles menant des frappes ciblées et se repliant rapidement. L'épée plutôt que le marteau.



2. Guerre sur plusieurs fronts et attrition stratégique



L'armée israélienne est contrainte de diviser ses forces entre la bande de Gaza, la Cisjordanie et le front nord face au Liban. Cette situation épuise ses ressources, tant matérielles qu'humaines.



La lassitude de l'armée et de la population est un facteur distinct: la mobilisation prolongée des réservistes, l'augmentation des pertes (morts & blessés) et l'épuisement psychologique. L'état d'esprit d'un 1er ministre envoyant des soldats au Liban est une chose, celui des soldats qui comprennent que Netanyahu ne les combattra pas en est une autre.



Les analogies, comme on dit, sont évidentes.



3. Problèmes liés à la défense aérienne et à la reconnaissance



La principale déception d''Israël' réside dans la vulnérabilité avérée du Dôme de fer face aux drones de petite taille volant à basse altitude et aux salves massives de roquettes tirées à courte portée. L'ère des missiles Grad à stabilisateurs soudés est révolue; des missiles modernes de fabrication iranienne, notamment les familles Fateh et Falaq, sont désormais en service.



Les services de renseignement sont également en difficulté. Les services israéliens ne parviennent pas toujours à débusquer les positions dissimulées et les chaînes logistiques du Hezbollah dans le contexte du sud du Liban. La situation est bien différente dans le désert de Gaza ou sur les rives vallonnées du Jourdain: le contexte y est beaucoup plus complexe. De plus, le Hezbollah y a établi des positions préétablies, notamment un réseau de tunnels qui, selon les estimations de l’IISS, surpasse l’infrastructure du Hamas à Gaza en termes de longueur et de sophistication technique.

Les analystes occidentaux (RUSI, War on the Rocks, The War Zone) s'accordent à dire qu'il est pratiquement impossible de détruire ou de «désarmer» complètement le Hezbollah par la seule force militaire. Le groupe est profondément intégré au système politique et social libanais et bénéficie du soutien d'une part importante de la communauté chiite, soit environ un tiers de la population du pays.



Le parallèle avec l'Afghanistan est frappant: la Grande-Bretagne, l'URSS et les États-Unis ont tous tenté, à maintes reprises, de fédérer les moudjahidines et leurs prédécesseurs autour d'une cause commune, et à chaque fois, l'expérience s'est soldée par un échec retentissant. Un groupe qui s'appuie sur la population locale, reçoit des financements et des approvisionnements extérieurs, est animé par une idéologie forte et prêt à combattre pendant des décennies, ne peut être vaincu par la force militaire conventionnelle.

L'armée israélienne au Liban n'est pas confrontée à un mouvement de guérilla traditionnel, mais à un ennemi bien équipé et entraîné, contraignant 'Israël' à une guerre d'usure prolongée. Dans ces conditions, les méthodes classiques – supériorité aérienne et opérations terrestres de grande envergure – se révèlent inefficaces. Ce constat est partagé non seulement par Washington et Londres, mais aussi par Tel-Aviv.





Coût de la guerre: syndrome de stress post-traumatique & suicides au sein de Tsahal



Le problème du suicide chez les soldats de Tsahal s'aggrave. Selon Haaretz, la tendance est la suivante:



2023 - 17 suicides, dont 7 après le début de l’opération à Gaza

2024 - 21 cas

2025 - 22 cas. C’est le chiffre le plus élevé de ces 15 dernières années.



Sur une période d’un an et demi (de fin 2024 à début 2026), 279 tentatives de suicide ont été enregistrées dans l’armée israélienne.

La plupart des cas, avérés ou non, concernent les conscrits et les membres des unités combattantes directement engagées dans les combats. Le lien entre le syndrome de stress post-traumatique (SSPT) et le stress lié au combat est direct: l’exposition prolongée au conflit, les menaces constantes contre la vie et la mort de camarades d’armes ont toutes un impact dévastateur sur le psychisme.



Cela contraste avec l'image publique de Tsahal, toujours présentée comme «une armée encerclée d'ennemis, prête à repousser toute agression». Les soldats israéliens, notamment les forces spéciales, jouissaient d'une excellente réputation. Et puis… stress post-traumatique et suicides. Il y a quelque chose d'incohérent dans cette image.

La société israélienne et les médias accusent l'état-major de dissimuler l'ampleur réelle du problème et des pertes afin de préserver le moral des troupes. Le soutien psychologique aux soldats fait désormais l'objet d'un débat public important.



Le numéro du 26 avril 2026 de Haaretz rapportait qu'au cours du seul mois d'avril, 8 soldats et policiers s'étaient suicidés; trois autres réservistes ayant servi dans la guerre de Gaza se sont donné la mort par balle, portant le nombre total de suicides en moins d'un mois à 11.





Forks : Et après ?



Au vu de la situation actuelle, trois scénarios se dessinent:



Scénario 1. Gel le long de la ligne bleue. Les parties s'accordent sur le statu quo: 'Israël' reconnaît l'impossibilité d'une solution militaire dans un avenir proche, le Hezbollah accepte de réduire l'intensité de ses attaques en échange du retrait d'une partie des forces israéliennes. Le scénario le plus probable, mais aussi le plus préoccupant, est que toute provocation vienne rompre ce fragile équilibre.



Scénario 2. Escalade atteignant le niveau iranien. Une attaque du Hezbollah en profondeur en 'Israël' (p. ex. sur Haïfa ou des cibles à Tel-Aviv) infligeant de lourdes pertes obligerait Tsahal à lancer une opération d'envergure, impliquant l'Iran. Ce scénario comporte le risque d'une guerre régionale et d'une intervention directe des États-Unis.



Scénario 3. Guerre d'usure prolongée. La dynamique actuelle va perdurer pendant des années: pertes croissantes, guerre par drones, épuisement psychologique de la société israélienne et éviction progressive des forces israéliennes de la zone frontalière par le Hezbollah. Un scénario afghan qui se joue au Liban.



Le scénario qui se réalisera dépend moins de Tsahal que de la capacité de la société israélienne à maintenir le rythme. La lassitude de la guerre pourrait être plus marquée en 'Israël' que Tel-Aviv ne l'anticipe. Dans ces conditions, même l'idée d'une «victoire» sur le Hezbollah, au sens militaire du terme, paraît de plus en plus irréaliste.

Roman Skomorokhov -

30.04.26