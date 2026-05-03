!!Génocide à Gaza: J 940!! La nouvelle flottille met le cap sur Gaza

De courageux militants vont à nouveau défier le blocus naval israélien

Des dizaines de navires font à nouveau route vers Gaza pour tenter de briser le blocus maritime illégal imposé par l’occupant israélien, dans le cadre d’une nouvelle coalition de flottilles internationale.

“La flottille part avec un ensemble d’objectifs clairs”, a déclaré la Global Sumud Flotilla, l’un des réseaux participant à la mission. “Contester le blocus illégal d’'Israël', faire avancer l’ouverture d’un couloir humanitaire permanent et intensifier la pression coordonnée sur les gouvernements et les entreprises complices de son application”.

Les navires de la Global Sumud Flotilla naviguent aux côtés de ceux de la Freedom Flotilla et de Thousand Madleens to Gaza, ainsi que d’autres navires déterminés à apporter leur contribution aux objectifs fixés. Après des départs depuis l’Espagne et la France au début du mois, le 26 avril, la flotte a quitté le port d’Augusta en Sicile — d’autres navires devraient partir de Grèce et de Turquie pour rejoindre la flotte en cours de route, selon les militants à bord.

Des centaines de bénévoles du monde entier ont décidé d’embarquer : des professionnels de santé, des journalistes, des ingénieurs et des militants, entre autres. Parmi eux, certains tentent de briser le blocus pour la première fois, notamment Margaret Connolly, sœur de la présidente irlandaise Catherine Connolly. “Notre flottille navigue pour apporter de l’espoir”, a déclaré Margaret Connolly, médecin, au journal The Sligo Champion avant le départ.

“Nous naviguons vers Gaza pour briser le blocus naval israélien en vigueur depuis 18 ans, acheminer une aide humanitaire d’urgence et manifester la solidarité internationale avec les Palestiniens confrontés à la famine et à des violences incessantes”.

Les réseaux participant à la flottille soulignent depuis longtemps que l’objectif de cette initiative est d’agir là où les gouvernements échouent. C’est particulièrement vrai dans les pays européens, où diverses administrations restent complices du génocide à Gaza en entretenant des relations — économiques, culturelles, universitaires et autres — avec les autorités d’occupation. Que tant d’Européens aient rejoint cette flottille mondiale souligne les revendications en faveur de la fin du génocide et de l’occupation de la Palestine, exprimées par la population lors de centaines de manifestations, d’initiatives de boycott et d’actions directes depuis octobre 2023.

“La flottille n’est pas une fin en soi ni une action isolée, mais s’inscrit dans un mouvement plus large, ancré dans l’histoire, de résistance et de lutte pour la libération des opprimés”, a déclaré Morana Miljanović, qui commande le navire Shireen en direction des côtes de Gaza, au média croate Radnička prava.

“La flottille est issue de mouvements de résistance séculaires contre les systèmes de domination, de répression, d’exploitation et d’oppression”, a-t-elle déclaré à Peoples Dispatch. “Elle s’inscrit dans le cadre d’actions organisées et constitue l’une des voies, ou méthodes, de lutte, de mobilisation des consciences et d’action collective. Elle s’inscrit également dans les processus révolutionnaires d’apprentissage, de désapprentissage et de transformation des relations et des choix stratégiques entre nous. C’est un ensemble complexe, composé de personnes et d’organisations aux objectifs, motivations et expériences multiples. Elle cherche à établir des liens aussi efficaces que possible avec de nombreux autres collectifs et voies de lutte, notamment pour mettre fin à la production et à la circulation des armes de génocide : ce processus n’en est toutefois qu’à ses débuts”.

Miljanović est une membre récidiviste de la flottille, ayant été capitaine du Shireen lors de la dernière campagne en 2025. Cette fois-là, plus de 400 membres d’équipage ont été agressés et enlevés par les forces d’occupation israéliennes: beaucoup ont passé plusieurs jours en détention, rapportant par la suite des abus généralisés. Alors que la mission du Shireen consistait la dernière fois à fournir un soutien juridique et qu’il n’a donc pas participé à la dernière étape vers la côte de Gaza, il le tentera cette fois encore.

La situation en Méditerranée étant en proie à une militarisation croissante et 'Israël' se montrant de plus en plus agressif dans ses attaques en Asie occidentale, certains participants à la flottille ont non seulement mis en garde contre d’éventuelles attaques de drones, mais ont également exprimé leurs inquiétudes quant à d’éventuelles tirs d’artillerie visant directement la flottille. Afin de réduire autant que possible la probabilité de ces scénarios, les organisateurs et participants soulignent l’importance de suivre la progression de la flottille et de se mobiliser si des attaques devaient se produire.

“À terre, la part la plus importante du travail consiste à communiquer et à s’organiser à tous les niveaux possibles, afin de rendre ces efforts visibles et de les associer à la visibilité de la flottille”, a déclaré Miljanović à Radnička prava.

Un soutien important provient des réseaux et mouvements locaux de solidarité avec la Palestine, notamment des groupes militants et des syndicats. Entre autres, la traversée de la flottille coïncidera avec une nouvelle série d’actions coordonnées à l’échelle de la Méditerranée menées par les dockers pour s’opposer au commerce des armes — démontrant une fois de plus que le génocide perpétré par 'Israël' en Palestine ne se maintient que grâce à la complicité des gouvernements occidentaux qui continuent de commercer avec 'Israël' sans broncher.

Ana Vracar -

29.04.26

Source: substack.com

[ Note Nordine Saïdi: envoyé à: rtbf.info@rtbf.be, info.bruxelles@rtbf.be, redactionjt@rtbf.be

je vous écris suite à votre article dans lequel vous avez affirmé que les militants de la flottille pour Gaza se rendaient «en Israël».(1)

Non. Ils ne se rendaient pas en 'Israël'. Ils se rendaient en Palestine occupée, plus précisément à Gaza, territoire palestinien sous blocus depuis des années, soumis à une occupation coloniale, à des bombardements massifs, à une famine organisée et aujourd’hui à ce que de nombreuses ONG, experts internationaux et rapporteurs de l’ONU qualifient de génocide.

Dire qu’ils allaient «en Israël», n’est pas un simple raccourci journalistique. C’est une formulation politique qui efface la réalité coloniale et normalise l’occupation. C’est transformer un acte de solidarité avec une population assiégée en simple déplacement vers un État, comme si Gaza n’existait plus, comme si les Palestiniens n’étaient qu’un décor.

Ces militants ne partaient pas faire du tourisme à Tel-Aviv. Ils tentaient de briser le blocus de Gaza pour acheminer de l’aide humanitaire à une population enfermée, affamée et massacrée. Les mots comptent. Surtout dans un média de service public.Quand on dit «Israël» à la place de «Gaza sous blocus» ou de «Palestine occupée», on choisit déjà un récit. Et trop souvent, ce récit adopte le point de vue du colonisateur en effaçant les colonisés.

Informer, ce n’est pas seulement raconter des faits. C’est aussi nommer correctement la réalité.

Je vous demande donc de corriger cette formulation et d’adopter un vocabulaire journalistiquement rigoureux, historiquement honnête et politiquement responsable. Nommer juste, ce n’est pas militer. C’est refuser la propagande.

Cordialement,

[Note MCP: comme il fallait s'y attendre, un premier incident est survenu: les forces armées de l’entité sioniste ont mené, ce jeudi à l’aube, une opération de piraterie maritime contre les navires de la flottille en pleine mer, dans les eaux internationales au large de la Crète. La radio de l’armée d’Occupation a rapporté l’interception de 21 navires sur les 58 engagés dans cette expédition humanitaire. Elle a précisé que l’opération de contrôle s’est achevée en quelques heures, affirmant qu’aucun incident exceptionnel ou blessé n’avait été signalé. Cela ne s'est évidemment pas passé aussi aisément, de nombreux militants ont été arrêtés et sont prisonniers du régime de terreur israélien. Les ministres des Affaires étrangères de la Turquie et de l’Espagne se sont entretenus, soulignant «la nécessité d’une position internationale unifiée» face à l’intervention israélienne contre la flottille humanitaire. A ce jour, seule l’Espagne a convoqué l’envoyé israélien à propos de la détention d’activistes de la Flottille. A suivre donc, et relayer au maximum afin de maintenir la pression citoyenne sur les autorités compétentes.]

02.05.26