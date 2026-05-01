!!Génocide à Gaza: J 938!! Sans gêne aucune, Carrefour intensifie sa complicité avec les colonies israéliennes

Le Groupe Carrefour a signé en mars 2022 un contrat de franchise avec deux entreprises - Electra Consumer Products et sa filiale Yenot Bitan, qui opère des magasins dans des colonies illégales en Cisjordanie. Ce groupe israélien fait partie, dès 2020, d'une liste de 158 entreprises pointées par l'ONU qui soutiennent la colonisation, et bénéficient des retombées économiques associées. Depuis 2023, Carrefour entretient des partenariats avec la banque Hapoalim et avec la start-up Juganu, toutes deux directement impliquées dans l’expansion des colonies en Cisjordanie. Pour s'implanter en 'Israël', Carrefour a également contracté un prêt auprès des banques israéliennes Hapoalim, Leumi, Mizrahi Tehafot et Discount 'Israel' (toutes les quatre répertoriées dans cette même liste de l'ONU). note d'actualité mettant en avant les activités récentes du groupe en lien avec les colonies illégales: Suite à ces révélations dans le rapport Les liaisons dangereuses du groupe Carrefour avec la colonisation israélienne en 2022 , nous publions aujourd'hui 29 avril une 2 magasins du groupe Global Retail C.I. Ltd, franchisé de Carrefour, sont implantés dans des colonies israéliennes sous enseigne Carrefour (l’un dans la colonie de Maccabim à Modi’in et l’autre à Neve Ya’akov). 6 autres magasins sont toujours en activité sous leurs enseignes d’origine dans les colonies d’Ariel, Alfei Menashe, Mod’in Illit, Kokhav Ya’akov et Ma’ale Adumim. Le groupe israélien Yenot Bitan/Shuk Mehadrin, partenaire franchisé de Carrefour, possède une plateforme de livraison de commandes en ligne qui dessert toutes les grandes colonies de Jérusalem-Est, les blocs de colonies des enclaves de Modi’in Illit et de Givat Ze’ev, et la colonie de Ma’ale Adumim. Ces dernières années, en pleine guerre génocidaire à Gaza et explosion de la colonisation en Cisjordanie, Carrefour a intensifié ses activités en 'Israël' en ouvrant ses premiers hypermarchés à grand renfort de publicité, signifiant à tout le moins son désintérêt manifeste pour le respect du droit international et des droits humains. En lien ci-dessous, une note complète sur Carrefour :