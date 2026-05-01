FREE PALESTINE
1 mai 2026

!!Génocide à Gaza: J 938!! Sans gêne aucune, Carrefour intensifie sa complicité avec les colonies israéliennes

 

 

 

!! Plus que jamais, BOYCOTT de l'enseigne Carrefour !!

 

La Plateforme des ONG françaises pour la Palestine, en partenariat avec Al Haq, l'AFPS, la LDH, la CGT, la Fédération CGT Commerce et Services et Solidaires, vous propose d'interpeller la direction du groupe Carrefour en lui demandant de mettre fin à ses partenariats et contrats de franchises qui soutiennent l’expansion des colonies illégales israéliennes dans le Territoire palestinien occupé.

Le Groupe Carrefour a signé en mars 2022 un contrat de franchise avec deux entreprises - Electra Consumer Products et sa filiale Yenot Bitan, qui opère des magasins dans des colonies illégales en Cisjordanie. Ce groupe israélien fait partie, dès 2020, d'une liste de 158 entreprises pointées par l'ONU qui soutiennent la colonisation, et bénéficient des retombées économiques associées.

 

Depuis 2023, Carrefour entretient des partenariats avec la banque Hapoalim et avec la start-up Juganu, toutes deux directement impliquées dans l’expansion des colonies en Cisjordanie. Pour s'implanter en 'Israël', Carrefour a également contracté un prêt auprès des banques israéliennes Hapoalim, Leumi, Mizrahi Tehafot et Discount 'Israel' (toutes les quatre répertoriées dans cette même liste de l'ONU). 

 

Suite à ces révélations dans le rapport Les liaisons dangereuses du groupe Carrefour avec la colonisation israélienne en 2022, nous publions aujourd'hui 29 avril une note d'actualité mettant en avant les activités récentes du groupe en lien avec les colonies illégales:

 

  • 2 magasins du groupe Global Retail C.I. Ltd, franchisé de Carrefour, sont implantés dans des colonies israéliennes sous enseigne Carrefour (l’un dans la colonie de Maccabim à Modi’in et l’autre à Neve Ya’akov).

 

  • 6 autres magasins sont toujours en activité sous leurs enseignes d’origine dans les colonies d’Ariel, Alfei Menashe, Mod’in Illit, Kokhav Ya’akov et Ma’ale Adumim.

 

  • Le groupe israélien Yenot Bitan/Shuk Mehadrin, partenaire franchisé de Carrefour, possède une plateforme de livraison de commandes en ligne qui dessert toutes les grandes colonies de Jérusalem-Est, les blocs de colonies des enclaves de Modi’in Illit et de Givat Ze’ev, et la colonie de Ma’ale Adumim.

 

  • Ces dernières années, en pleine guerre génocidaire à Gaza et explosion de la colonisation en Cisjordanie, Carrefour a intensifié ses activités en 'Israël' en ouvrant ses premiers hypermarchés à grand renfort de publicité, signifiant à tout le moins son désintérêt manifeste pour le respect du droit international et des droits humains.

 

En lien ci-dessous, une note complète sur Carrefour :

https://bm8sh.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1t6Af4OiGsHKgJpzwnPanFDGUYvBzi/n1uxdpULEays
 
Le groupe Carrefour est pourtant tenu par le devoir de vigilance tel que défini par la loi française du 27 mars 2017, qui l’oblige à s’assurer que ses activités n’affectent pas les droits humains. De plus, depuis que Carrefour a commencé ses activités liées à la colonisation israélienne en 2022, les obligations qui incombent aux acteurs assistant la situation illégale créée par 'Israël' ont été précisées par l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice (CIJ) du 19 juillet 2024, qui enjoint aux Etats tiers de «prendre des mesures pour empêcher les échanges commerciaux ou les investissements qui aident au maintien de cette situation illicite.»
 
 
 
En quelques clics, appelez la direction du groupe Carrefour à cesser sa complicité dans ces crimes de guerre via l'outil d'interpellation Carrefour.
 
 
 
Plateforme des ONG françaises pour la Palestine -
29.04.26
Posté par MCPalestine à 06:13 - Commentaires [] - Permalien [#]

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