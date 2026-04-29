!!Génocide à Gaza: J 936!! Pourquoi 'Israël' intensifie les attaques sur Gaza

'Israël' intensifie ses attaques et élargit son contrôle dans la bande de Gaza, mettant à l’écart la nouvelle administration technocratique soutenue par les États-Unis

'Israël' a intensifié ses attaques contre la bande de Gaza au cours de la semaine dernière, avec au moins quatre Palestiniens tués à travers l’enclave dévastée, y compris une femme de 40 ans à Khan Younis, au cours des dernières 24 heures sur fond de violations quotidiennes du «cessez-le-feu» d’octobre.

Les médecins et les responsables de la santé locaux font état que plus de 25 Palestiniens ont été tués au cours de la seule semaine écoulée, portant le nombre de personnes tuées depuis le cessez-le-feu à plus de 800.

L'enclave a été dévastée par plus de deux ans de guerre génocidaire, qui a tué plus de 72.500 Palestiniens (selon le Ministère de la Santé de Gaza).

La montée des attaques intervient alors que les nouvelles structures de gouvernance soutenues par les États-Unis semblent avoir été mises à l'écart.

Le chaos et la «ligne jaune»

Sur le terrain, l'armée israélienne a intensifié son ciblage d'officiers de police palestiniens, reconnaissant récemment le meurtre de six officiers qu'elle prétendait avoir été impliqués dans la planification de frappes imminentes. Cela ne provoquait aucune preuve qu'ils envisageaient d'attaquer.

Cependant, les analystes palestiniens soutiennent que les frappes ciblées font partie d’une stratégie plus large visant à maintenir un état de guerre et à saper l’accord négocié par les États-Unis.

Ahmed al-Tanani, analyste politique à Gaza, a déclaré qu’'Israël' visait les forces de police pour éradiquer toute possibilité de rétablir la stabilité et pousser l’enclave dans le chaos interne. "Il veut en faire un environnement invivable, obligeant les habitants à chercher le déplacement, qui sert l'objectif stratégique de cette guerre", a déclaré al-Tanani.

Simultanément, les forces israéliennes avancent davantage dans l’ouest de Gaza et élargissent la «ligne jaune» délimitant les zones sous contrôle militaire israélien. Al-Tanani a noté qu’'Israël' a ajouté 37km à cette zone orientale, ce qui signifie qu’il contrôle maintenant environ 60% de l’enclave, partitionnant effectivement le territoire palestinien et restreignant sévèrement la liberté de circulation.

En vertu de l’accord de «cessez-le-feu», 'Israël' devait retirer ses troupes de Gaza d’ici la fin de la première phase, mais il a refusé de le faire malgré la trêve qui entre dans sa deuxième phase.

Un comité technocratique «vidé»

L’escalade militaire coïncide avec la paralysie effective du Comité national pour l’administration de Gaza (NCAG), un organe de technocrates palestiniens créé sous le «Conseil de la paix» du président américain Donald Trump.

Alors que Washington a présenté le NCAG de 12 membres comme une feuille de route pour la «reconstruction et la prospérité», Iyad al-Qarra, un analyste politique, a fait valoir que le comité a été «vidé de son rôle» et isolé au Caire par 'Israël' pour l’empêcher de fonctionner sur le terrain.

"Il est difficile de séparer le travail du comité de la prestation de services aux citoyens, et il est difficile de séparer les citoyens en service de l’appareil de sécurité et de la présence de l’occupation", a expliqué al-Qarra. Il a ajouté qu’une véritable transition nécessite un retrait israélien des zones qu’il contrôle, ce qui n’est pas arrivé.

Mohanad Mustafa, expert en affaires universitaires et israéliennes, a noté que l’accord de cessez-le-feu avait été initialement imposé au 1er ministre israélien Netanyahu par les États-Unis. Maintenant, a soutenu Mustafa, 'Israël' bloque délibérément l’entrée du NCAG pour empêcher le retour de toute vie politique ou civile à Gaza, visant à maintenir un statu quo d’occupation militaire indéfinie.

Al Jazeera a contacté à plusieurs reprises le NCAG pour un commentaire sur ces développements, mais l'organisme a refusé de parler aux médias.

Le désarmement et le parapluie américain

Le «Conseil de la paix» est présidé par Trump et met en vedette des personnalités américaines pro-israéliennes comme Jared Kushner, Steve Witkoff et Marco Rubio, qui ont le pouvoir de décider de l’avenir de Gaza.

Adolfo Franco, analyste stratégique républicain à Washington, a défendu les actions de l’armée israélienne, déclarant qu’'Israël' a mis en pause sa mise en œuvre du cessez-le-feu parce que le Hamas refuse de désarmer. "Le président Trump a dit deux choses: le Hamas sera désarmé soit de la manière facile ou difficile, et la manière difficile sera d''Israël' prenant le contrôle du désarmement si le Hamas refuse de le faire lui-même", a déclaré Franco. Le Hamas a déclaré qu'il ne désarmerait pas tant que les forces israéliennes occuperaient le territoire palestinien.

Les Palestiniens soutiennent qu’'Israël' a manipulé l’accord depuis le premier jour. Alors que le cessez-le-feu stipulait à l'origine l'entrée de 600 camions d'aide par jour, les chiffres actuels montrent que seulement 150 à 190 camions traversent. Al-Qarra a noté que le montant de l'aide entrant ne dépasse pas 20% de ce qui a été convenu, l'équipement essentiel pour le nettoyage des gravats et la réparation des hôpitaux restant entièrement bloqué.

Al-Qarra a soutenu qu’'Israël' a utilisé avec succès le récit de paix global de Trump comme couverture pour poursuivre ses opérations militaires tout en exigeant le «désarmement» – une condition qu’il a décrite comme «une excuse vague et irréaliste».

«'Israël' prend maintenant avec succès cette bannière et cette légitimité aux États-Unis, en échangeant tout pour la question du désarmement», a déclaré al-Qarra.

Pendant ce temps, al-Tanani a révélé que Nickolay Mladenov, le représentant liant le NCAG au Conseil de la paix, reconnaît en privé les violations quotidiennes d’'Israël' et la manipulation de l’aide lors de réunions avec les factions palestiniennes, malgré l’adhésion publique aux récits américains et israéliens.

Une réalité «souveraine-moins»

Les critiques ont déjà décrit la structure globale dirigée par les États-Unis comme une «prise de contrôle des entreprises» qui réduit les Palestiniens aux travailleurs municipaux avec zéro agence politique.

Les milices israéliennes opérant prétendument sur le terrain et les forces de stabilisation internationales ne parvenant pas à se déployer comme prévu, la confiance dans les conseils administratifs nouvellement créés s'est évaporée parmi le public palestinien.

Alors que les forces israéliennes maintiennent leur emprise sur le territoire et poursuivent leurs meurtres ciblés, la perspective d’une administration indépendante et fonctionnelle à Gaza semble de plus en plus éloignée.

"Nous sommes revenus à la case départ, malheureusement", a conclu al-Qarra.

Mohammad Mansour -

26.04.26