!!Génocide à Gaza: J 930!! Rima Hassan dénonce une «fracture» politique et met en cause la position européenne sur Gaza

La sécurité du droit international et des droits humains est en jeu, alerte l’eurodéputée française

L’eurodéputée française Rima Hassan a dénoncé une «fracture» entre l’opinion publique européenne et les politiques menées par les institutions de l’Union européenne, appelant à une révision de leur position vis-à-vis d’'Israël'.

Dans une interview accordée à Anadolu, elle a estimé que l’initiative citoyenne européenne visant à demander la suspension de l’Accord d’association entre l’Union européenne et 'Israël' «démontre une fracture entre l’opinion et la politique qui est menée depuis les institutions européennes». Elle souligne que cette mobilisation, qui pourrait atteindre «1,5 million de voix européennes», est «conséquente et doit être entendue».

Rima Hassan a rappelé que certaines études avaient déjà plaidé pour des sanctions «importantes et conséquentes», tout en dénonçant l’inaction de l’Union européenne face à la situation à Gaza. «Laisser deux années de génocide s’écouler, une politique de colonisation et d’occupation, un crime d’apartheid, des pogroms, du terrorisme», a-t-elle déclaré, estimant que ces faits pourraient engager la responsabilité d’acteurs soutenant 'Israël'.

Elle a ainsi identifié deux enjeux majeurs pour l’Union européenne: «La question de la crédibilité et de la cohérence sur la défense des droits humains» et «l’action de la complicité avec les crimes qui sont commis par 'Israël'». «Et en particulier, puisque c’est le plus grave, c’est le crime de génocide à Gaza», a-t-elle insisté.

«La Commission européenne doit l’entendre et ça doit se retranscrire dans sa politique (…) vis-à-vis de l’État d’'Israël'», a-t-elle poursuivi, appelant à une prise en compte concrète de la mobilisation citoyenne.

L’élue a également mis en garde contre une perte de crédibilité de l’Union européenne. «L’Union européenne ne peut pas se positionner comme un acteur en défense du droit international et des droits humains s’il n’est pas cohérent sur cette question», a-t-elle affirmé.

Enfin, elle a évoqué le risque juridique lié au soutien à 'Israël': «Si vous donnez des armes à 'Israël', si 'Israël' est reconnu comme coupable de crimes de génocide par les juridictions internationales, tous les États (…) tomberont sous le coup de cet article-là en tant qu’acteurs complices de ce crime».

Par ailleurs, ces déclarations interviennent dans un contexte judiciaire sensible pour Rima Hassan. Selon des éléments rapportés par les médias, elle aurait fait l’objet de mesures de surveillance dans le cadre d’une enquête ouverte le 27 mars pour «apologie du terrorisme», liée à des publications sur les réseaux sociaux.

Ces mesures auraient notamment inclus la géolocalisation de sa ligne téléphonique ainsi que la reconstitution de ses déplacements sur plusieurs mois, en France comme à l’étranger, à partir de réquisitions auprès d’opérateurs de transport et de bases de données administratives.

Interpellé à l’Assemblée nationale, le ministre de l’Intérieur aurait renvoyé la responsabilité de ces pratiques à l’autorité judiciaire, selon des propos rapportés par le coordinateur national de La France insoumise.

Adama Bamba -

17.04.26