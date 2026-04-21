!!Génocide à Gaza: J 928!! Où avez-vous jamais vu le régime israélien respecter un quelconque accord?!

Décidément, tout est toujours à recommencer. Y compris la réinformation, suite aux multiples mensonges des plus hautes autorités repris en boucle par leurs médias sommés de relayer leur propagande nauséeuse, malheureusement suivie par une majorité de citoyens.

Ces derniers jours, après les énièmes indécisions du président Trump – dont plusieurs proches suggèrent des moments de démence – sur la situation dans sa guerre contre l’Iran, il a annoncé avoir donné instruction au régime israélien de cesser toute attaque contre le Liban. Ce que Tel-Aviv aurait accepté en traînant les pieds, pour une trêve de 10 jours. Sinistre blague que voilà...

Qui peut être assez naïf, manquer de recul ou de mémoire pour croire un seul instant que le régime terroriste israélien accepte de suivre, respecter et appliquer n’importe quel accord qui contreviendrait à ses plans d’expansion auxquels il s’est attelé depuis des décennies ? Si tel était le cas, cela se saurait depuis longtemps. Et depuis longtemps, toute personne qui suit un tant soit peu l’actualité de la région sait qu’il n’en a jamais rien été. Cet État paria, assuré de l’impunité que nos lâches gouvernements lui ont laissée ne se soumet qu’à la loi du plus fort. C’est le seul langage qu’il entend et comprenne, dès lors qu’il y est contraint.

Le « cessez-le-feu » consenti pour 10 jours avec le Liban est du même ordre que celui convenu dans la bande de Gaza. Violé chaque jour. Entre le 10 octobre 2025, date de l’entrée en vigueur du « cessez-le-feu », et le 8 avril dernier, au moins 733 personnes ont été tuées et 1.913 blessées, selon le ministère de la Santé de Gaza. En-dehors des militants et associations en soutien aux Palestiniens, avez-vous lu quelque prise de position officielle pour condamner la violation de ce « cessez-le-feu » par le régime colonial, excepté l’Espagne ? Avez-vous vu ou entendu le gouvernement du président Trump intervenir sur la question et prendre des mesures contre le gouvernement d’occupation qui ne respecte pas ce « cessez-le-feu » ? Rien. Silence radio. Le régime sioniste a encore et toujours « carte blanche », quelles que soient ses exactions.

Il en sera de même de la « trêve » de 10 jours avec le Liban. D’ailleurs, 24 heures après sa proclamation, le régime sioniste a repris ses bombardements sur le sud Liban, faisant plusieurs victimes. Et l’armée d’occupation a officiellement annoncé la mise en place d’une “ligne jaune”, telle celle installée (et mobile!) dans la bande de Gaza. ( https://french.presstv.ir/Detail/2026/04/18/767078/Les-forces-israéliennes-font-exploser-des-habitations-dans-le-sud-du-Liban-en-violation-du-cessez-le-feu

Les plans d’appropriation et d’expansion des territoires menant au projet du « Grand ‘Israël’ » ne sont pas prêts de s’arrêter, et toute suspension de la résistance contre ces plans sert de répit aux forces armées sionistes qui en profitent pour se réorganiser et poursuivre leurs crimes, à l’ombre de « trêves » bidons. Sachant que personne n’a le courage d’intervenir pour les en empêcher.

Aussi, ne vous laissez pas induire en erreur. Avides et obnubilés de justice, chacun de nous espérons qu’une vraie paix soit enfin instaurée dans cette partie du monde qui a déjà tant souffert des plans sionistes. Et chaque annonce de « cessez-le-feu » ravive la flamme qui ferait sortir la Palestine de la longue nuit de cendres et de terreurs que ses habitants endurent depuis 80 ans. Mais ce temps-là n’est pas encore d’actualité. Et ne perdez jamais de vue que les promesses n’engagent que ceux qui y croient…

Un sondage récent indique que plus de 80 % de la population israélienne soutient la poursuite de l’éradication totale des Palestiniens de Gaza, et plus de 60 % l’annexion de la Cisjordanie. En juillet dernier, 71 députés contre 13 avaient déjà voté pour cette annexion, afin d’ôter définitivement toute idée de création d’un État palestinien aux côtés d’’Israël’. ( https://french.presstv.ir/Detail/2025/07/24/751762/Le-Parlement-israélien-vote-en-faveur-de-l’annexion-de-la-Cisjordanie

Une fois de plus, la réalité sur le terrain est donc toute autre que celle relayée par les médias habituels. Et tant que l’armée israélienne gardera ses capacités et son potentiel pour poursuivre ses avancées territoriales, les plans d’expansion sioniste resteront à l’ordre du jour de tous les gouvernements israéliens, quels qu’il soient. Les pertes sérieuses occasionnées par l’Axe de la résistance à cette armée ne sont pas encore assez lourdes que pour inverser le cours des choses. Il en faudra plus. Raison pour laquelle, il n’y a aucune alternative à la poursuite de la résistance armée contre ce régime xénophobe et raciste. C’est le seul langage qu’il comprenne. Ce régime, tout au long de ce que l’on peut observer, est fort avec les faibles mais faible avec les forts. Voyez la panique dans les colonies et les grandes villes quand les sirènes d’alerte retentissent parce que l’Iran est parvenu à transpercer le Dôme de fer devenu passoire après quelques jours d’offensive. Sans l’appui constant des États-Unis et de certains pays européens, ce régime serait déjà au tapis. Il a démontré sa capacité à tuer les femmes, les enfants, les malades, les personnes âgées en lieu et place des résistants déterminés qui n’ont pourtant pas la technologie similaire pour se défendre.

Dans toute société démocratique qui se respecte, c’est le politique qui dicte ses règles et son tempo à l’armée. Dans l’un de mes livres, j’indique qu’en ‘Israël’ cela n’est pas le cas : toute la société israélienne, de haut en bas, est militaire, et c’est l’armée qui dicte le tempo. Sans son armée, cette société s’effondre. Or, le lieutenant-général à la tête de l'armée israélienne ainsi que d’autres anciens gradés ont averti qu’avec les différents fronts auxquels le gouvernement Netanyahu devait faire face, l’armée était à la limite de ses capacités. Et si l’armée israélienne s’effondre, c’est toute la société israélienne qui tombe. D’autant qu’au niveau politique et diplomatique, ce régime a commencé à faire le vide autour de lui. L’Axe de la résistance doit donc poursuivre ses offensives. ( https://www.tf1info.fr/international/un-effondrement-interne-en-israel-le-chef-de-l-armee-s-inquiete-de-la-multiplication-des-fronts-gaza-liban-iran-2432780.html

Enfin, au vu des manœuvres américaines dans le Golfe, et malgré les déclarations trompeuses et erratiques du président américain, il y a de sérieux risques que la guerre contre l’Iran reprenne dès lors que Téhéran vient de refermer le détroit d’Ormuz pour en reprendre le contrôle. La rupture des pseudos « cessez-le-feu » et autres « trêves » avec l’Iran et le Liban n’auront été qu’un feu-de-paille, comme à chaque fois. Feu-de-paille que certains proches du président américain mettent à profit pour miser gros en bourse quelques instants avant ses déclarations, y ramassant ensuite le pactole, au point qu’une enquête a été ouverte pour « délits d’initiés ». ( https://ssofidelis.substack.com/p/des-traders-anonymes-ont-mise-tres

Daniel Vanhove -

19.04.26