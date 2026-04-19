!!Génocide à Gaza: J 926!! A force de compromissions, le chancelier allemand en prend pour son grade

Un ministre israélien critique le chancelier allemand et défend l'annexion illégale en Cisjordanie

Le ministre des Finances israélien d’extrême-droite, Bezalel Smotrich, a exigé des excuses du chancelier allemand Friedrich Merz, après que ce dernier ait mis en garde contre ce qu’il a décrit comme une «annexion de facto» de la Cisjordanie occupée.

Merz a déclaré qu’il était «profondément préoccupé par les développements dans les territoires palestiniens» et a souligné, lors d’un appel avec le 1er ministre israélien Benjamin Netanyahu, qu'«il ne doit y avoir aucune annexion de facto de la Cisjordanie».

En réponse, Smotrich a publié une déclaration aux termes sévères, invoquant la Journée du souvenir de l'Holocauste pour réprimander Berlin.

Il a dit que le dirigeant allemand devrait «baisser la tête et s’excuser mille fois» au lieu d’«oser prêcher la morale», rejetant ce qu’il a qualifié d’«injonctions» européennes à l’égard d’'Israël'.

Le ministre, connu pour ses positions extrémistes concernant les terres palestiniennes, a présenté les politiques d’'Israël' comme la poursuite d’un «retour» historique vers ce qu’il appelle sa patrie biblique, tout en rejetant les critiques internationales comme de l’hypocrisie.

Ses propos interviennent alors que l'inquiétude grandit face aux actions israéliennes en Cisjordanie occupée, où des organisations de défense des droits et des observateurs internationaux alertent sur l’accélération de l’expansion des colonies, des confiscations de terres et une augmentation de la violence de la part de colons illégaux contre des Palestiniens.