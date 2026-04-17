!!Génocide à Gaza: J 924!! La parousie pressentie, annoncée !… et ce Messie qui se fait attendre...

De nombreux gouvernements du monde occidental, espérant discrètement la victoire de leurs maîtres – mais pas vraiment rassurés – ont parié sur la puissance de feu conjuguée du couple maudit USraélien au détriment d’un Iran isolé. Les médias habituels nous ont inondé de cette évidence. Et continueront sans doute de le faire, jusqu’à l’absurde. Ne jamais oublier que nous sommes en pleine « dystopie ».

Les millions de chrétiens évangéliques, sionistes convaincus – et d’autres – ont un pouvoir d’auto-persuasion à toute épreuve. Leurs manifestations souvent exubérantes d’un retour prochain de Jésus annonçant la fin des temps terrestres pour l’établissement des temps célestes en attestent. Jusqu’aux plus hautes sphères du pouvoir, dès lors que sont organisées des prières hebdomadaires dans le bureau ovale de la Maison blanche. Les collaborateurs du président se pressent pour être au plus près de lui, l’entourent et d’aucuns le voient même comme incarnation divine. Ne riez pas… nous sommes au cœur de la première ( puissance ) nuisance mondiale de la planète.

Dernièrement, le président américain, flanqué de l’ex-animateur de Fox News devenu son Ministre de la Guerre Pete Hegseth sérieusement allumé, a déclaré que Dieu soutenait les actions des États-Unis dans la guerre contre l’Iran. Allant jusqu’à publier sur le réseau TruthSocial son portrait sous les atours de Jésus guérissant un malade. Si quelqu’un pouvait lui souffler à l’oreille d’essayer en priorité la guérison sur lui-même, ce serait peut-être utile, sait-on jamais...

Il est courant de lire certains déclarer sans sourire connaître les desseins de leur Dieu. Personne ne leur demande d’où ils tiennent leurs informations. Ils affirment : Dieu veut ceci, Dieu veut cela. C’est comme ça, à prendre ou à laisser. Pas de place pour le doute. Ce sont les fondements même de toute foi : croire. Aveuglément. Ne pas chercher à comprendre, ni même poser de question, mais croire. Tout bonnement. Et apparemment, ça marche…

Sauf que, quand l’Iran vient se mettre en travers de ce retour messianique annoncé voire imminent pour les plus fêlés, apparaît un léger problème quand les choses ne tournent pas comme prévu. Et toute l’idéologie sioniste soutenue par les adeptes évangéliques de « la Terre promise au peuple élu » s’effondre… parce que le Messie ne semble pas au rendez-vous. Les incantations ne seraient donc pas auto-réalisatrices? A moins qu’il n’y ait pas encore eu assez de dégâts...

Par ailleurs, même si ce couple maudit devait l’emporter contre l’Iran et ses quelques courageux résistants – ce qui paraît improbable à ce stade – cela changerait-il quoi que ce soit au niveau du quotidien des populations du monde ? Rien, sinon la poursuite de la domination impérialiste qu’elles subissent déjà. Voire pire encore...

De manière plus pragmatique, gardons donc les pieds (et l’esprit) sur terre, et pointons par-delà ces thèses hystériques ce qui devrait surtout nous préoccuper en tant que citoyens du monde globalisé : à l’issue de la guerre de 1939 – 1945 et ses 60 millions de morts (en grande partie civils), ainsi que des pogroms contre les juifs d’Europe pendant des décennies, le gouvernement britannique finit par remettre en février 1947 le mandat qu'il détenait depuis 1920 sur la Palestine aux Nations unies. Celles-ci adoptent en Assemblée générale et sans la présence d’un quelconque Palestinien, la Résolution 181 prévoyant le partage de la Palestine historique en un État juif et un État arabe. Depuis cette funeste décision, l’on sait et l’on peut voir chaque jour ce qu’il en est advenu.

Pourquoi ce rappel ? Simplement pour revenir à l’essentiel et le placer bien en face des yeux de tout responsable politique sérieux : depuis la création de l’État d’’Israël’ par l’ONU, cet État n’a eu de cesse de combattre… l’ONU, ses diverses institutions, son personnel, et toutes ses Résolutions. Cherchez l’erreur !





Fameuse leçon aux États qui ont soutenu ce partage et sont depuis, incapables de faire appliquer le Droit international onusien à l’origine de cette désastreuse décision au vu du nombre de victimes qu’elle a engendrée. Et avec le génocide en cours en Palestine, nombreux sont ceux qui pointent non sans raison, l’effondrement de ce Droit international. Mais ce ne sera pas uniquement à cause de ceux qui ne le respectent pas et le malmènent, ce sera avant tout à cause de tous les autres qui observent le phénomène et laissent faire sans prendre les mesures adéquates pour le faire respecter!





Daniel Vanhove -

13.04.26