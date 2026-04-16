!!Génocide à Gaza: J 923!! Permettez-moi de partager avec vous un fragment de l'histoire d'un ange de l'humanité

Delphine Noels, scénariste, cinéaste et plasticienne nous a quittés ce 12 avril 2026, à l'âge de 53 ans. Elle appartient à ces artistes rares dont le regard continue d'agir longtemps après les images Honnêtement, je ne peux pas raconter toute l'histoire de cette femme, car il nous faudrait écrire des livres entiers et nous ne pourrions jamais lui rendre pleinement hommage. Ce que j'écris n'est qu'une infime partie de son humanité, et vous le verrez bientôt dans notre film documentaire.

Dolphine se trouve aujourd'hui dans la phase terminale de son cancer, dans un état critique à l'hôpital. Il n'y a plus d'espoir de guérison, et elle pourrait nous quitter à tout moment.

Cette femme est entrée dans ma vie le premier jour où l'agression contre Gaza a commencé. Je l'ai trouvée en train de me dire: "Je suis avec toi, je te prends par la main, docteur Ahmed." Comme vous le savez, les journalistes et les médecins étaient délibérément ciblés par l'armée israélienne. Elle ne m'a pas abandonné un seul instant et a utilisé tous ses moyens pour défendre notre cause. Militante politique, cinéaste, elle dispose de relations puissantes et nombreuses à tous les niveaux. Elle a réussi à m'aider sur plusieurs plans. Elle m'a redonné vie, à moi et à ma famille, à un moment où j'avais perdu espoir, surtout durant le siège et la destruction de l'hôpital, le martyre et l'arrestation de nombreux collègues.

Dolphine combattait à sa manière. C'est une combattante aguerrie pour l'humanité, avec un long parcours dans ce domaine. Nous connaissons tous Julian Assange, mais nous ignorons sa relation avec Delphine Noels et le rôle qu'elle a joué auprès de cet homme exceptionnel. Elle m'a redonné vie, à moi et à ma famille, et ne m'a pas abandonné depuis Gaza jusqu'en Égypte, puis jusqu'en Belgique. Aujourd'hui, la mission est accomplie: j'ai retrouvé ma famille, grâce à cette femme. Elle ne m'a jamais laissé tomber, même pas maintenant, alors qu'elle est sur son lit de mort.

Elle m'a ouvert toutes les portes en Belgique, pour le travail et le logement. Elle a été la première à crier avec moi qu'il s'agissait d'un génocide au sein du Parlement européen. C'était la première fois que quelqu'un osait prononcer le mot «génocide» à ce moment-là, personne n'osait l'employer. Elle criait que c'était un génocide. Dans les universités, dans les municipalités, dans tous les événements: c'était Dolphine Noël.

Elle a fondé l'association The Wings of Healing et, avant cela, le projet Compassionate Hearts for Palestine. En hommage, nous avons nommé une école à Gaza «Dolphine Noels», qui accueille environ 800 élèves. Elle aspirait à créer un immense projet médical à Gaza, mais la maladie a eu raison d'elle. Il y a quelques mois, je me suis rendu à l'hôpital pour lui faire don d'une partie de mon foie, mais les médecins ont refusé car il était trop tard.