!!Génocide à Gaza: J 922!! Journée des prisonnier·es palestinien·nes 2026

“Comment Construire Clandestinement un Centre d’Études dans les Prisons Sionistes”

Dans le cadre des mobilisations autour de la journée des prisonnier·es palestinien·nes du 17 avril, Samidoun Paris Banlieue vous propose de retrouver des traductions inédites de textes écrits par les prisonnier·es palestinien·nes et déjà disponibles au format papier sur les stands que nous tenons lors des évènements auxquels nous sommes invité·es.

Pour continuer cette série, après les traductions des textes de Walid Daqqah et Zakaria Zubeidi, nous vous partageons ci-dessous une interview du combattant et prisonnier libéré Abdel Nasser Issa, par le média Al Jazeera, publiée en janvier 2026. Dans cet entretien, le résistant du mouvement de la résistance islamique, libéré dans le cadre de l’accord d’échange Toufan al-Ahrar arraché par la résistance palestinienne et la fière et inébranlable population de Gaza, avant d’être déporté loin de sa terre, revient en détails sur son engagement et sa lutte derrière les murs des prisons sionistes.

Né le 1er octobre 1968 à Naplus et libéré des prisons sionistes le 27 février 2025 dans l’accord d’échange Toufan Al-Ahrar puis déporté en Egypte, Abdel Nasser Issa est une figure emblématique du mouvement des prisonnier·es palestinien·nes et de la résistance palestinienne.

Alors qu’il n’a que 14 ans, il est blessé par balle lors d’une manifestation contre les massacres de Sabra et Shatila. En 1985, il est Incarcéré pour la première fois, puis sera arrêté à de multiples reprises au cours de sa vie.

En 1994, il rejoint les brigades du Martyr Izz El Din Al Qassam, la branche militaire du Mouvement de la Résistance Islamique (Hamas) et en devient un membre important, en contact direct avec les martyrs Yahya Ayyash et Mohammed Deif.

Arrêté en aout 1995, il est condamné à 2 peines à perpétuité + 7 ans et placé en isolement pendant de nombreuses années.

Tout au long de son incarcération, il va jouer un rôle important dans le mouvement des prisonnier·es palestinien·nes, créant les organes du Hamas en prison, y occupant de nombreux postes de direction et de responsabilité.

Son emprisonnement n’a jamais été un frein dans sa lutte: création et organisation d’une cellule chargé d’organiser des opération de résistance depuis la prison, création du centre d’études Hadarat, direction de la rédaction du journal “Hurriyatouna” (journal des prisonnier·es du Hamas), derrière les murs son engagement dans la lutte aura pris de nombreuses formes.

Il nous tenait à cœur de vous partager ce témoignage précieux car il illustre la pluralité des méthodes de lutte des prisonnier·es palestinien·nes et plus globalement des prisonnier·es révolutionnaires, entre résistance culturelle, participation à la résistance armée, formation et auto organisation politique.

[Note MCP: le texte de l'échange étant très intéressant mais relativement long pour le format de notre blog, nous vous proposons de le lire (soit en français soit en arabe) en cliquant sur le lien: https://samidoun.net/fr/2026/04/journee-des-prisonnier%c2%b7es-palestinien%c2%b7nes-2026-comment-construire-clandestinement-un-centre-detudes-dans-les-prisons-sionistes-abdel-nasser-issa/]

Rédaction Samidoun -

10.04.26