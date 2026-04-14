!!Génocide à Gaza: J 921!! Le gouvernement israélien approuve «secrètement» des dizaines de colonies illégales en Cisjordanie

Le gouvernement israélien a secrètement approuvé un nombre record de nouvelles colonies juives en Cisjordanie occupée, en pleine guerre contre l’Iran, ont rapporté les médias israéliens le 10 avril

Selon le Times of Israel (TOI), le gouvernement du 1er ministre israélien Netanyahu a ratifié, il y a plusieurs semaines, 34 nouvelles colonies en une seule décision.

Les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée sont illégales au regard du droit international.

Cette décision place le gouvernement israélien en passe de battre son propre record de création de colonies en une année. Selon l’organisation israélienne Peace Now, un groupe militant opposé à la colonisation, 54 colonies ont été approuvées par le gouvernement israélien l’année dernière, un record absolu.

Des sources ont indiqué à i24NEWS que le gouvernement avait initialement gardé la décision secrète. Cependant, des détails ont fuité avec l’aval de la censure militaire israélienne. Cette décision porte à 103 le nombre total de nouvelles colonies approuvées par le gouvernement actuel depuis son entrée en fonction en décembre 2022.

Cette année-là, Nenanyahu a repris ses fonctions de 1er ministre à la tête d’une coalition comprenant le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, et le ministre des Finances, Bezalel Smotrich.

Smotrich et Ben Gvir sont des figures religieuses du mouvement de colonisation qui affirment que leur objectif est de procéder à un nettoyage ethnique des Palestiniens de leurs terres en Cisjordanie occupée et d’annexer ces territoires palestiniens à 'Israël' pour la colonisation juive. Le Likud, parti de Netanyahu, soutient également la construction de colonies, y compris à Gaza, suite au génocide des Palestiniens qui y a été perpétré.

Près de 200 avant-postes illégaux ont été établis depuis l’arrivée au pouvoir de Netanyahu, Smotrich et Ben-Gvir. Ces avant-postes sont illégaux, même au regard du droit israélien, mais sont souvent légalisés rétroactivement par les tribunaux israéliens. En revanche, seules six nouvelles colonies ont été officiellement approuvées par 'Israël' au cours des 30 années qui ont suivi la signature des accords d’Oslo en 1993.

Selon Lior Amihai, de l’organisation Peace Now, le gouvernement de Netanyahu approuve de nouvelles colonies à un rythme effréné afin d’empêcher la création d’un État palestinien indépendant. "Ce gouvernement, dans son ensemble, ne cache pas son intention d’anéantir toute possibilité d’État palestinien et de paix entre Israéliens et Palestiniens", a déclaré Amihai à Middle East Eye (MEE). L’emplacement exact des nouvelles colonies n’a pas encore été divulgué.

Cette accélération des approbations de colonies intervient alors que les violences perpétrées par des colons juifs contre des Palestiniens musulmans et chrétiens s’intensifient en Cisjordanie occupée. Les colons pillent fréquemment les villes et villages palestiniens, assassinent des civils, incendient des maisons et détruisent des commerces pour intimider les Palestiniens et les contraindre à quitter leurs terres.

En mars, Barhan Omar a raconté à la BBC comment des colons avaient attaqué son village, Deir al-Hatab, près de Naplus. "Cette attaque ne visait pas seulement à incendier les maisons, mais aussi à tuer – à tuer des femmes et des enfants", a expliqué Omar.

Il a raconté que des colons avaient tiré sur sa maison et y avaient mis le feu. Lui et ses enfants n’ont pu s’échapper qu’en se réfugiant sur le toit. "Ils sont arrivés en grand nombre. C’était du terrorisme organisé", a-t-il déclaré. "Le plus terrifiant, c’est d’être tranquillement chez soi avec ses enfants, et soudain, on se retrouve sous le feu ennemi."

Rédaction The Cradle -

10.04.26