!!Génocide à Gaza: J 919!! L'Espagne, toujours plus claire dans son soutien à la Palestine

L’Espagne appelle l’UE à suspendre son accord d’association de 1995 avec 'Israël' après les frappes sur le Liban

Le 1er ministre espagnol Pedro Sanchez a appelé mercredi l’Union européenne à suspendre son accord d’association de 1995 avec 'Israël', qui encadre les relations commerciales et la coopération politique, après une nouvelle vague de frappes sur le Liban.

Dans un message publié sur la plateforme sociale X, Pedro Sanchez a déclaré: «Aujourd’hui, le 1er ministre israélien Benjamin Netanyahu a lancé son attaque la plus violente contre le Liban depuis le début de l’offensive.»

Il a qualifié d'«intolérable» le mépris du régime de Tel-Aviv pour la vie humaine et le droit international. Le chef du gouvernement espagnol a estimé que des mesures immédiates devaient être prises, affirmant que «l’Union européenne devait suspendre son accord d’association avec 'Israël'».

Il a également insisté sur le fait que «le Liban fait partie du cessez-le-feu», en référence à la trêve conclue tard mardi entre les États-Unis et l’Iran, ajoutant que «la communauté internationale doit condamner cette nouvelle violation du droit international».

À noter que l'un des termes de l'accord de cessez-le-feu proposé par l’Iran exige sans équivoque la fin des attaques israéliennes contre le Liban.

Pedro Sanchez a par ailleurs souligné que le régime israélien devait rendre des comptes pour ses crimes commis, déclarant: «Il ne doit y avoir aucune impunité pour ces actes criminels.»

Mercredi 08 avril dernier, au moins 254 personnes ont été tuées et 1.165 autres blessées lors d’attaques israéliennes à travers le Liban, y compris à Beyrouth, selon la Défense civile libanaise. Le ministre libanais de la Santé, a précisé que ce bilan restait provisoire.

Le lendemain, jeudi également, l’Agence nationale d’information libanaise a rapporté qu’au moins 7 personnes avaient été tuées et plusieurs autres blessées dans une frappe aérienne israélienne visant le sud du Liban.

Le ministère libanais de la Santé a indiqué que le bilan global des attaques israéliennes au Liban depuis le 2 mars s’élevait désormais à 1.739 morts et 5.873 blessés.

[A quand une position aussi claire et déterminée de la part d'autres gouvernements européens qui encore et toujours regardent... ailleurs?!-ndlr.MCP]

Rédaction Presstv -

09.04.26