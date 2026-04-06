!!Génocide à Gaza: J 913!! L’écrasante responsabilité des Européens dans le destin de la Palestine

Dans le cloaque médiatique habituel qui nous empuante chaque jour, l’extrême gravité du conflit existentiel entre l’Iran et l’axe du mal américano-israélien et leur ordre inéquitable qu’ils imposent au monde, fait une fois encore, passer le génocide en cours à Gaza et le nettoyage ethnique de la Cisjordanie au second plan. La Palestine sacrifiée fait partie du décor coutumier du citoyen occidental. Le régime colonial israélien jamais en reste, en profite pour faire passer des lois plus immondes les unes que les autres à l’encontre des Palestiniens abandonnés à leur sort dramatique depuis des décennies malgré d’hypocrites déclarations de la part de nos chancelleries.

La dernière loi en date, portée par des Ministres ostensiblement racistes dont certains (trop rares vu leur participation nombreuse aux crimes de masse contre une société civile) sont sous mandats d’arrêt de la Justice internationale, vient d’être votée après une troisième lecture à la Knesset. Par 62 voix contre 48, elle entérine la peine de mort par pendaison pour tout Palestinien ayant commis un « crime terroriste » à l’encontre d’un ressortissant israélien ou ayant porté « atteinte à la sécurité » de l’État d’’Israël’. La sentence est assortie d’un délai de 90 jours entre le verdict et son exécution, sans aucune possibilité de recours en grâce. Quand on connaît les latitudes d’interprétation des lois israéliennes dès qu’il s’agit de juger un Palestinien, on comprend de suite ce qu’il adviendra des futurs condamnés.

Les députés hilares ont fêté l’adoption officielle de leur sordide projet en sabrant le champagne sur place. C’est dire le niveau de névrose de ces individus, dont la plupart d’extrême-droite sont de réels psychopathes, au premier sens du terme. Et sans doute, irrécupérables.

Certains avancent que cela ne fait pas de différence avec le traitement expéditif dont de nombreux Palestiniens font déjà l’objet lors d’expéditions militaires dans leurs quartiers, lorsqu’ils sont arbitrairement abattus par quelque sniper en mal de ‘carton’ au bout de son fusil mitrailleur, ou quand ils sont oubliés au fond de leurs sombres geôles coloniales. C’est une erreur de penser ainsi. Légaliser la peine de mort sous de tels fallacieux prétextes est un cran supplémentaire dans l’effondrement des valeurs morales d’une société que nos éminences soutiennent sous le fard de ‘démocratie’. Et une arme de plus facilitant l’élimination des autochtones palestiniens. Ce n’est jamais à considérer de manière banale mais tout au contraire, comme une normalisation supplémentaire dangereuse d’effacement des Palestiniens à l’actif de ce funeste régime et de ses soutiens.

Dans le même temps, cette loi arrive à un moment où la violence de l’armée semble plus licite que jamais. Désormais, aucun des soldats ni des colons qui agissent de plus en plus souvent de concert ne paraissent devoir être inquiétés. Ils peuvent se lâcher, donner libre cours à leurs exactions les plus brutales, aucun de leurs crimes ne paraît devoir faire l’objet d’une enquête sérieuse et tous les actes aussi odieux soient-ils, sont tolérés, non jugés et non sanctionnés. Peine de mort légalisée pour les uns, licence totale pour les autres. La « seule démocratie » de la région, répètent-ils...

Voilà ce qu’il en coûte de laisser toute impunité à un régime criminel qui ne connaît plus aucune limite et s’enfonce chaque jour un peu plus dans l’abjection. Cela fait des décennies que la chose est dénoncée par tous ceux qui ont compris les objectifs de cet ‘’État israélien’’ qui n’assoie sa légitimité que par l’entretien d’une culpabilité à l’égard des Européens pour les crimes horribles du régime nazi de l’époque, et dont des générations de Palestiniens qui n’avaient rien à voir dans la chose, continuent à payer l’addition. Depuis la Nakba en 1948, jamais le peuple palestinien n’a eu de répit. A chaque fois, les gouvernements israéliens toutes tendances confondues, nourris à l’idéologie criminelle sioniste, ont mis en œuvre une politique d’éradication de la population arabe palestinienne. Et l’Europe, tétanisée par son passé, détournant le regard, s’est bornée à suppléer avec l’aide d’instances internationales aux problèmes humanitaires des populations spoliées, quand il eût fallu des décisions politiques énergiques pour ne pas assister à ce que l’on voit aujourd’hui: le génocide de Gaza et le nettoyage ethnique par mille pratiques sournoises des sionistes en Cisjordanie.

Ainsi, ivre de cette impunité absolue qu’on lui a laissée, cette armée « la plus immorale du monde », torture et viole des citoyens non armés et ne présentant aucune menace, femmes et enfants compris; des colons tarés obstruent et bouchent les puits d’eau, volent le bétail, incendient et chassent les familles de leurs habitations contraintes de déplacements forcés au nom d’un cadastre biblique; les plus allumés d’entre ces sionistes multiplient leurs incursions dans l’enceinte de la mosquée Al Aqsa pour procéder à leurs rites talmudiques, défiant de la sorte les lieux les plus sacrés de l’islam, avec l’idée d’y ériger un jour leur nouveau Temple, etc… Et tous en sont fiers, se prennent en photos et se filment comme s’il s’agissait de trophées à leur actif. Mais, quoi d’étonnant de telles dérives, quand les lois les plus criminelles sont votées et célébrées par ceux-là mêmes qui sont censés assurer la responsabilité de l’État et donner l’exemple d’une probité irréprochable?

Comme je l’ai exprimé à de multiples reprises à l’instar de quelques rares intellectuels juifs, c’est toute la société israélienne qui est profondément malade. Dès le plus jeune âge, les enfants sont matraqués de cette idéologie sioniste, tant à la maison qu’à l’école, ainsi qu’à longueur d’ondes dans les médias, et produit au niveau des adultes, les demeurés que l’on voit à l’œuvre dans toutes les strates de la société.

Et tout autour, c’est le silence. Nos gouvernements, régulièrement et habilement renvoyés aux souvenirs coupables de leur sombre passé, regardent ailleurs, n’osent émettre la moindre critique aux autorités israéliennes de crainte d’être taxés d’antisémitisme, donnant instruction aux médias qui abordent le sujet, de magnifier à la moindre occasion et dans une programmation audiovisuelle surabondante, les prouesses d’une communauté martyrisée sous la période nazie et reconnue comme « élue », tenant de l’exception. Attestant de la sorte, qu’en réalité au fin fond des mentalités de ceux-là, leur antisémitisme est une question non résolue mais s’est renouvelé sous la forme d’une xénophobie à l’égard de tout ce qui ne revêt pas l’aspect d’une blancheur immaculée, comme boucs émissaires de leur racisme invétéré, avec une attention toute particulière pour les Arabo-musulmans. L’hypocrisie à son point culminant...

L’écrasante responsabilité des Européens dans le sort de la Palestine exsangue n’est pas un hasard. Nous voyons la résultante d’un racisme colonial toujours présent et bien actif dans le chef de nombreux esprits et plus largement, de ceux que l’on désigne dorénavant sous l’appellation de « l’Occident collectif ». Et rien ne semble devoir être attendu de bon de ce côté qui viendrait atténuer ou améliorer cette situation. L’Occident non seulement assiste à la lente agonie de l’ensemble d’une société, mais y participe activement par divers mécanismes, souvent dissimulés. Les salauds ne sont jamais courageux. Et plus on leur met le nez dessus, moins ils le reconnaissent. Parce qu’en réalité, les outils existent. Le droit international est à portée de tout un chacun. Et il ne dépend que du courage des responsables politiques de faire appliquer ce qu’ils reconnaissent officiellement... en théorie. Mais, pris de panique, ils préfèrent multiplier des lois liberticides, tentant de museler les voix dissidentes qui les renvoient à eux-mêmes. Et censurent à tour de bras, comme aux temps les plus sombres de leur histoire, bien éloignés des « lumières » et des « valeurs » qu’ils ânonnent tel un mantra.

Quant aux gouvernements des pays arabo-musulmans, ils ne sont pas en reste, optant pour de douteux accords de « normalisation » et de juteux contrats d’armements avec l’empire, plutôt qu’une solidarité avec leurs frères et sœurs arabes tant malmenés dont l’Oumma n’est qu’une vision de l’esprit. Heureusement, l’Iran sauve la mise et confirme à ses pairs et au monde son indéfectible solidarité avec la Palestine, aidé par l’Axe de la résistance de quelques rares pays, ayant patiemment attendu et se préparant pour le moment d’intervention décisive au grand renversement qui fera date. Et mouchera par la même occasion, tous les incultes occidentaux, qui n’ont de ce pays que des clichés grossiers, à leur image.

Ainsi, ne vous méprenez pas ni ne désespérez: la résistance à l’ordre hégémonique occidental qui a prévalu depuis la fin de la seconde guerre mondiale et s’est renforcé après la chute de l’URSS est en cours, avec la troisième déjà commencée. D’aucuns la prévoient prochainement, sans voir qu’elle est déjà là, sous leurs yeux, mais sous des aspects différents que ceux qu’ils attendent, toujours empreints des images surannées de la précédente et ne réalisant pas que les formes ont changé. Ce sont les mêmes qui pensent peut-être que l’impérialisme actuel perdurera et ne peut être renversé. Ou qui attendent la fin des temps... qui ne verra sans doute que la leur.

Aussi puissants soient-ils, aussi menaçants qu’ils le déclarent, aussi dangereux qu’ils l’annoncent, les tenants de ce qui apparaît désormais comme l’ordre ancien ne pourront indéfiniment résister aux nouveaux paradigmes. Les règles iniques de l’ordre mondial vont être non seulement bousculées, mais renversées. La domination absolue des États-unis d’Amérique, de leur puissance militaire dévastatrice et leur roi dollar qui ont brisé tant de peuples ne seront plus le point cardinal auquel l’ensemble des nations ont été soumis. Le changement est déjà en cours, et plus nos pays s’obstineront à le nier et le reconnaître, plus ils en paieront le prix élevé!

Daniel Vanhove -