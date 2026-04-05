!!Génocide à Gaza: J 912!! Un autre imposteur émérge…

Mladinov et son plan pour désarmer la résistance

Les réactions officielles et populaires palestiniennes continuent d’affluer concernant le plan lancé par l’envoyé international Nikolaï Mladenov, qui prévoit le désarmement des factions armées dans le cadre des accords visant à mettre fin à la guerre, à reconstruire et à acheminer une aide humanitaire et de la nourriture aux populations assiégées et souffrantes de la bande de Gaza.

Détails du plan

Al Jazeera Net a révélé les détails du plan de «désarmement» proposé, qui comprend 5 étapes, chacune étant liée à des mesures sionistes et palestiniennes simultanées, et intègre le processus de désarmement de la «résistance» dans un cadre politique et sécuritaire global.

Le plan, présenté par l’envoyé international Mladenov au Hamas, liait le dossier de la reconstruction et l’entrée du comité administratif dans la bande de Gaza aux progrès en matière de «désarmement», qui s’accompagneraient également d’un retrait partiel de la colonisation de certaines zones de la bande.

Le plan sera mis en œuvre sur plusieurs mois, en plusieurs phases, en commençant par un arrêt complet des opérations militaires accompagné de mesures humanitaires urgentes de la part sioniste, et en permettant au Comité national du mouvement Hamas de gérer Gaza.

Le document indique que les progrès réalisés à chaque étape font l’objet d’un suivi étroit, car l’étape suivante ne peut être franchie qu’après vérification de la pleine mise en œuvre des engagements.

Les observateurs ont perçu le «plan Mladenov» comme une tentative de remodeler la réalité sécuritaire et politique à Gaza, en démantelant la structure militaire des factions en échange d’un ensemble de mesures humanitaires et administratives incertaines.

Des refus factionnels et tribaux décisifs

Les forces nationales, politiques et tribales palestiniennes ont exprimé des positions claires et publiques rejetant l’idée de déposer les armes avant d’avoir obtenu leurs droits nationaux, considérant que ce plan présente des conditions déséquilibrées qui font peser la responsabilité de la fin du conflit uniquement sur les Palestiniens.

Les forces et personnalités palestiniennes qui rejettent ce plan estiment que les armes ne sont pas seulement un outil militaire, mais font partie d’un droit légitime à l’autodéfense compte tenu de la poursuite de l’occupation sioniste, et que toute discussion sur le désarmement avant l’obtention de la souveraineté de l’État palestinien et la fin de l’occupation représente une imposition extérieure déséquilibrée qui fait peser toute la pression sur les Palestiniens sans fournir de véritables garanties de l’autre côté.

Mouvement de la résistance Islamique HAMAS

Basem Naim rejette le plan de Mladenov: partialité en faveur de l’occupation et lien inacceptable entre armes et reconstruction. Basem Naim, membre du bureau politique du Hamas, a exprimé son rejet catégorique des propositions de l’ancien envoyé spécial de l’ONU, Nikolaï Mladenov, visant à lier les armes de la résistance dans la bande de Gaza à des dispositifs administratifs et sécuritaires, notamment la création d’un comité.

Mouvement du Jihad islamique

Ismail al-Sindawi, un dirigeant du mouvement du Jihad Islamique a souligné que le plan devrait se concentrer en premier lieu sur l’établissement d’un cessez-le-feu, la levée du siège et la satisfaction des besoins de la population en matière de secours et de reconstruction avant toute discussion sur les armes.

On considère que les armes de la résistance sont une conséquence naturelle de l’occupation, et l’on souligne que les armes constituent un droit légitime du peuple palestinien pour atteindre ses objectifs nationaux et mettre fin à l’occupation.

Front populaire de libération de la Palestine

Pour sa part, Omar Murad, membre du bureau politique du Front populaire de libération de la Palestine, a déclaré que les appels à la remise des armes de la résistance sans la fin de l’occupation et la création d’un État constituent une tentative de permettre à l’occupation d’isoler le peuple palestinien.

Il a souligné que la résistance n’est pas un outil de chaos, mais un moyen de protéger le peuple palestinien et de défendre ses droits face aux attaques incessantes.

Front démocratique pour la libération de la Palestine

Qais Abdul Karim, membre du bureau politique du Front démocratique pour la libération de la Palestine, estime que le plan proposé ne reflète ni les termes du plan de Trump ni la résolution du Conseil de sécurité.

Il a souligné que toute tentative de déformer le contenu du plan pour servir les exigences sionistes est inacceptable, et a appelé à une position palestinienne unifiée pour le rejeter.

Assemblée des tribus et clans bédouins

Le cheikh Salem Al-Soufi, chef de l’Assemblée des tribus et clans bédouins, a déclaré que les armes sont comme l’âme d’un peuple laissé à lui-même lors d’une guerre d’extermination, soulignant qu’ils ne permettront pas que les armes de la résistance soient retirées avant l’établissement d’un État palestinien indépendant.

Il s’est demandé pourquoi la communauté internationale n’avait pas assuré une véritable protection au peuple palestinien au cours des dernières décennies, avant même d’évoquer son désarmement.

En résumé, il est clair qu’il existe un rejet unanime de ces propositions et plans qui stipulent le désarmement de la résistance comme condition préalable à la fin de la guerre et à la reconstruction dans la bande de Gaza.

«Les proposition de Mladinov ignorent des questions fondamentales telles que la fin de l’occupation et la mise en œuvre des obligations internationales réelles.»

Rédaction Palinfo -

30.03.26