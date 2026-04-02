!!Génocide à Gaza: J 909!! Départ annoncé de la Flottille de la liberté depuis Marseille ce samedi

Un rassemblement de soutien est prévu avant le départ de navires militants vers Gaza, dans un contexte des guerres au Proche-Orient

Un départ de la Flottille de la Liberté est annoncé pour ce samedi 4 avril depuis Marseille, où des militants prévoient une nouvelle action maritime en direction de la bande de Gaza afin de dénoncer le blocus imposé au territoire palestinien.

Par voie d’un communiqué relayé par le site EuroPalestine, des militants du collectif Thousand Madleens basé en France ont indiqué que «malgré la répression en mer et le silence médiatique sur le génocide palestinien, les militants de la Flottille de la Liberté navigueront une fois de plus pour briser le blocus israélien illégal sur la bande de Gaza».

Le texte évoque une dégradation récente de la situation sur le terrain, affirmant que «la situation s’est considérablement aggravée ces derniers mois: la colonisation violente s’accélère en Cisjordanie, et la catastrophe humanitaire à Gaza se poursuit en silence».

Les auteurs ajoutent: «Face à ce génocide, nous continuerons à tenir notre promesse de solidarité et à mener nos missions de solidarité avec la population palestinienne qui se tient toujours debout face à son agresseur.»

Un rassemblement est prévu à Marseille à 14 heures sur l’esplanade J4, à proximité du MuCEM, afin de soutenir cette initiative et d’assister à des démonstrations de solidarité avec Gaza, avant le départ des embarcations engagées dans la campagne française de la Flottille de la Liberté ainsi que dans l’initiative des «Mille Madleens».

Cette action s’inscrit dans la continuité des campagnes menées par la Flottille de la Liberté, qui visent à contester le blocus de Gaza. Plusieurs précédentes tentatives ont donné lieu à des interceptions en mer par 'Israël'.

Pour rappel, la Cour internationale de Justice est saisie depuis fin 2023 d’une plainte de l’Afrique du Sud accusant 'Israël' de violer la convention sur le génocide. La juridiction a notamment évoqué un «risque plausible de génocide» et ordonné des mesures conservatoires, une qualification rejetée par les autorités israéliennes.

Parallèlement, la Cour pénale internationale a émis, le 21 novembre 2024, des mandats d’arrêt visant le 1er ministre Benjamin Netanyahu ainsi que l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour des soupçons de crimes de guerre et crimes contre l’humanité, notamment d'utiliser la faim comme arme de guerre.

Sur le plan humanitaire, les bilans cités par les Nations-unies et leurs partenaires font état de dizaines de milliers de morts dans la bande de Gaza depuis octobre 2023, avec une proportion très élevée de femmes et d’enfants parmi les victimes.

Ümit Dönmez -

01.04.26