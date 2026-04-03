!!Génocide à Gaza: J 910!! Après la fermeture d’Al-Aqsa, au tour de l’église du Saint-Sépulcre

«C’est la première fois depuis des siècles», ont dénoncé les ecclésiastiques dans un communiqué

Alors que la fermeture des portes de la mosquée Al-Aqsa est maintenue depuis plus de 30 jours à Jérusalem, les autorités israéliennes ont empêché, dimanche dernier, le Patriarche latin de Jérusalem de célébrer la messe des Rameaux à l’église du Saint-Sépulcre.

Invoquant des impératifs de sécurité dans le contexte de la guerre contre l’Iran, 'Israël' a empêché la tenue d’une messe du patriarche latin de Jérusalem, suscitant une vive indignation dans plusieurs pays européens. Face au tollé, Benyamin Netanyahu a affirmé, lundi, avoir «donné l’instruction aux autorités compétentes d’accorder au cardinal Pierbattista Pizzaballa (…) un accès total et immédiat à la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem».

Une première «depuis des siècles»

Dimanche dernier 29 mars, alors que les portes de la mosquée d’Al-Aqsa restent toujours closes, le patriarche latin de Jérusalem s’est vu refuser l’accès au Saint-Sépulcre par la police israélienne, l’empêchant de célébrer la messe des Rameaux dans l’église.

Le cardinal Pierbattista Pizzaballa, accompagné du Custode Francesco Ielpo, responsable des franciscains en Terre sainte, «ont été arrêtés en chemin et ont été contraints de rebrousser chemin», selon un communiqué conjoint du patriarcat latin de Jérusalem et de la custodie de Terre sainte. «En conséquence, et pour la première fois depuis des siècles, les chefs de l’Église ont été empêchés de célébrer la messe du dimanche des Rameaux à l’église du Saint-Sépulcre», précise le texte.

«Cet acte constitue un grave précédent et témoigne d’un manque de considération envers la sensibilité de milliards de personnes à travers le monde qui, durant cette semaine, tournent leur regard vers Jérusalem», déplorent les autorités ecclésiastiques.

Condamnation des dirigeants européens

Selon les Évangiles, le dimanche des Rameaux, qui ouvre la semaine sainte, commémore l’entrée de Jésus à Jérusalem, accueilli par une foule enthousiaste quelques jours avant sa crucifixion et sa résurrection célébrée à Pâques.

La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a dénoncé hier «une offense non seulement pour les croyants, mais pour toute communauté qui reconnaît la liberté religieuse». Le ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a pour sa part annoncé la convocation de l’ambassadeur d’'Israël' en Italie. De son côté, Emmanuel Macron a condamné sur le réseau social X «la décision de la police israélienne», en assurant au patriarche son «plein soutien».

Dans la nuit de dimanche à lundi, Benyamin Netanyahu a finalement assuré vouloir corriger la situation. «J’ai donné l’instruction aux autorités compétentes d’accorder au cardinal Pierbattista Pizzaballa un accès total et immédiat à la basilique du Saint-Sépulcre», a-t-il déclaré.

La mosquée Al-Aqsa toujours fermée

Dans le même temps, sous le silence de plomb des dirigeants arabo-musulmans, la fermeture des portes de la mosquée Al-Aqsa se poursuit pour le 30è jour consécutif dans la ville de Jérusalem, empêchant les fidèles d’y accéder, les autorités israéliennes invoquant des raisons de sécurité liées à son agression militaire en cours avec l’Iran.

Parallèlement, la police israélienne a renforcé son dispositif sécuritaire autour de la ville sainte ainsi qu’aux entrées des localités palestiniennes en Cisjordanie.

Ibrahim Madras -

30.03.26