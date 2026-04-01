!!Génocide à Gaza: J 908!! 50è anniversaire de la Journée de la Terre en Palestine

Cette terre, même brûlée, restera toujours palestinienne!

Dans un contexte marqué par les guerres, la violence et les événements terribles qui se produisent dans notre région, les Palestiniens partout dans le monde, commémorent avec émotion le 50è anniversaire de la Journée de la terre, de la résistance et de l’attachement indéfectible à leurs racines. Et avec eux, tous ceux qui sont les solidaires de la cause palestinienne, la cause de la justice.

Une commémoration symbolique et particulière a eu lieu en ce 30 mars 2026, en raison de l'intensification des attaques sanglantes contre la population civile partout dans l'ensemble des territoires palestiniens, l’assassinat de plus de 73.000 palestiniens de Gaza, et 1.200 en Cisjordanie par les soldats et les colons, dont des enfants, des femmes et des personnes âgées durant les deux dernières années de l’agression horrible, l'accélération de la colonisation en Cisjordanie occupée, des destructions de centaines de maisons palestiniennes et des sévices insoutenables infligés aux prisonniers palestiniens par les autorités israéliennes.

Cette commémoration, qui a commencé le 30 mars 1976 et se poursuit jusqu’à nos jours, montre que les Palestiniens demeurent extrêmement déterminés, malgré les années qui passent et qui se ressemblent tragiquement, malgré la souffrance, le malheur et la mort qui sont leur lot quotidien, et malgré les innombrables obstacles qui se dressent sur leur route pour les empêcher d'obtenir ce à quoi ils aspirent si ardemment et légitimement: la liberté, l'indépendance et la fin de l'occupation.

C’est ici notre Terre! Nous ne partirons pas, nous resterons attachés à cette terre sacrée de Palestine, nous y poursuivrons notre résistance sans relâche, quelles que soient les mesures atroces de l'occupation aveugle! Nous continuerons à y vivre, envers et contre tout, jusqu’à la liberté et l'indépendance, jusqu'à l'instauration d'une paix juste et durable dans notre région.

C’est le message de tout le peuple palestinien existant et résistant, le message fort qu'il adresse au monde entier et en particulier, aux forces de l’occupation, chaque année, le 30 mars, à l'occasion de la célébration symbolique de la Journée de la terre et de la résistance en Palestine.

Notre peuple commémore cette Journée partout où il vit, quel que soit l'endroit du monde où il s'est exilé. C’est la journée de l'attachement à ses racines et à son histoire, cette histoire profondément marquée par la résistance face à l’occupant, qui continue de violer ses droits fondamentaux et le droit international, de lui voler ses champs, ses oliviers, ses arbres, ses ressources, ses maisons et sa terre.

Les Palestiniens qui vivent dans les territoires de 1948, ceux des territoires de 1967, sans oublier ceux de l’exil, montrent, par cette commémoration, la force des liens qui les unissent tous.

Le 30 mars 1976, des dizaines de Palestiniens, civils et paysans, ont été tués par les forces de l'occupation alors, qu'ils manifestaient pacifiquement contre la confiscation de leur terre. Et depuis, pour rendre hommage à ces victimes, pour montrer l'attachement des Palestiniens à cette terre, nous commémorons chaque année le triste anniversaire de cette répression sanglante.

En 50 ans, la confiscation des terrains appartenant aux Palestiniens par l’armée d'occupation et par les colons agresseurs, n’a jamais connu de trêve. La résistance populaire non-violente de la part des paysans palestiniens non plus.

50 ans après, la conjoncture difficile et instable dans notre région en général, et dans les territoires palestiniens en particulier, est marquée par la poursuite de la lutte populaire contre les forces de l’occupation malgré les morts et les blessés. Elle est aussi marquée par la poursuite de la souffrance des Palestiniens en Cisjordanie, dans la bande de Gaza, et partout en Palestine.

En ce 50è anniversaire de la Journée de la Terre, nous rendons un vibrant hommage à toutes les victimes, qui sont mortes pour une Palestine libre, à nos blessés, à nos prisonniers qui n'en finissent pas de croupir derrière les barreaux de geôles infâmes, à nos paysans qui continuent de labourer leurs champs, malgré la présence des soldats et des colons sur leur terre.

A cette occasion et plus que jamais, nous confirmons notre attachement à nos racines, et à notre terre. Elle est ici, notre patrie. Nous ne partirons pas, en dépit de l'horreur de ce que nous subissons et du silence d’une communauté internationale officielle complice. Nous comptons sur le soutien des citoyens du monde, solidaires de notre cause juste. Nous allons continuer notre mobilisation pour notre terre de Palestine.

Ici, notre terre. Ici, nos racines. Ici, notre histoire. Ici, notre vie. Ici, notre avenir. Et ici, notre Palestine!

Ziad Medoukh -