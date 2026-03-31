!!Génocide à Gaza: J 907!! Gaza: révélateur ultime de votre ordre du monde

Lettre ouverte aux élu·es belges et européen·nes

Il faut arrêter de maquiller la réalité avec des mots technocratiques.

Ce que vous construisez aujourd’hui, ce n’est pas une politique migratoire.

C’est une architecture globale de domination. Une architecture qui relie:

les guerres impérialistes menées ou soutenues par les États-Unis,

le génocide en cours à Gaza,

et les politiques migratoires européennes pilotées notamment par Frontex.

Ce n’est pas une coïncidence. C’est une cohérence.

La guerre là-bas, les rafles ici: une continuité impériale

Vous prétendez gérer des “flux migratoires”. Mais ces flux, vous les produisez.

Les interventions militaires, les déstabilisations politiques, les logiques extractivistes imposées par les États-Unis et leurs alliés européens ont ravagé des régions entières.

Irak, Afghanistan, Libye, Liban, Syrie,... Et aujourd’hui, l'Iran.

Ces guerres ne sont pas abstraites. Elles fabriquent de l’exil.

Elles jettent sur les routes des millions de personnes.

Et ensuite, vous osez parler de “problème migratoire”.

La vérité est brutale:

vous faites la guerre aux mêmes populations que vous rejetez ensuite à vos frontières.

De ICE à Frontex: un même projet politique

Ce que met en œuvre ICE aux États-Unis — détentions massives, déportations, séparation des familles — n’est pas un excès. C’est un modèle.

Et ce modèle existe bien aussi en Europe.

Avec Frontex, vous avez déjà posé les bases:

militarisation des frontières,

surveillance technologique,

externalisation des violences,

abandon organisé des personnes en mer.

La différence entre ICE et Frontex n’est pas de nature. Elle est de degré.

Et aujourd’hui, vous franchissez un cap, vous voulez assumer pleinement cette violence.

L’alliance des droites: du racisme politique à la politique raciale

La droite et l’extrême droite ne se contentent plus d’agiter la peur, elles construisent un projet.

Un projet où les migrant·es deviennent des ennemis intérieurs.

Un projet où l’expulsion devient une norme.

Un projet où l’enfermement d’enfants devient acceptable.

Au sein du Parti populaire européen, les collaborations avec l’extrême droite ne sont plus des accidents.

Des figures politiques s’inscrivent dans cette dynamique, aux côtés de groupes incluant des partis comme AfD.

Ce que vous normalisez, c’est une politique raciale. Une politique qui ne dit pas son nom, mais qui cible toujours les mêmes:

Noirs. Arabes. Musulmans. Roms. Sans-papiers.

Gaza: révélateur ultime de votre ordre du monde

Ce qui se déroule à Gaza n’est pas un événement isolé. C’est le point de vérité.

Un peuple est soumis à une destruction massive.

Un enfermement à ciel ouvert.

Une punition collective.

Et que font les puissances occidentales?

Les États-Unis arment. L’Europe soutient et se tait.

Et dans le même temps, vous refusez l’accueil des survivant·es.

Cette cohérence est implacable, les mêmes vies que vous laissez mourir sous les bombes sont celles que vous refusez d’accueillir.

Aimé Césaire, encore et toujours

Les politiques migratoires actuelles de l’Union européenne, incarnées notamment par Frontex, ne sont plus des dispositifs administratifs. Elles deviennent des machines de tri, de rejet, de disparition sociale. Ce que certains appellent pudiquement “gestion des flux” porte en réalité un autre nom c'est la Nécropolitique, c'est la criminalisation de l’existence migrante.

Quand Aimé Césaire écrivait que l’Europe reprochait à Hitler non pas le crime, mais le fait de l’avoir appliqué en Europe, il pointait déjà cette hypocrisie fondamentale.



Ce que vous refusez de voir, c’est que les pratiques que vous normalisez aujourd’hui aux frontières ont été expérimentées hier dans les colonies.



Camps. Contrôles. Hiérarchies raciales. Déshumanisation administrative.



L’Europe ne dérive pas. Elle revient à ce qu’elle a toujours été pour les autres.

Aimé Césaire l’avait déjà compris: «Ce que l’on ne pardonne pas à Hitler, ce n’est pas le crime en soi […] c’est le crime contre l’homme blanc.»

Aujourd’hui, cette phrase résonne avec une actualité glaçante.

L’Europe n’a jamais rompu avec la logique coloniale. Elle l’a simplement déplacée.

Aujourd’hui, cette logique revient au centre:

dans les frontières militarisées,

dans les camps,

dans les politiques de tri humain.

Ce que vous appelez “protéger l’Europe” est en réalité une tentative de préserver un ordre racial global.

Belgique: violence feutrée, violence réelle

Ici aussi, la machine tourne.

Centres fermés. Rafles dans les gares. Contrôles au faciès. Criminalisation des sans-papiers.

Une violence quotidienne, banalisée, administrative.

Une violence qui dit que certaines vies peuvent être enfermées sans procès, expulsées sans recours, effacées sans trace.

Nous refusons votre monde

Nous refusons:

un ICE européen,

une Europe des camps,

une Europe alignée sur les guerres impérialistes des États-Unis,

une Europe complice du génocide à Gaza,

une Europe qui transforme les migrant·es en ennemis.

Nos positions sont claires, sans compromis

Régularisation de toutes les personnes sans papiers

Fermeture immédiate des centres fermés

Abolition des politiques de rafles

Démantèlement de Frontex

Refus total d’un modèle inspiré de ICE

Rupture avec les guerres impérialistes occidentales

Sanctions et isolement des responsables des crimes à Gaza

Vous avez choisi votre camp — nous aussi

Ne parlez plus de “valeurs européennes”.

Frantz Fanon analyse les valeurs occidentales dans le contexte colonial comme des outils d'aliénation et de violence, dissimulés sous un masque humaniste. Il dénonce, " Mais chaque fois qu’il est question de valeurs occidentales il se produit, chez le colonisé une sorte de raidissement, de tétanie musculaire. Dans la période de décolonisation, il est fait appel à la raison des colonisés. On leur propose des valeurs sûres, on leur explique abondamment que la décolonisation ne doit pas signifier régression, qu’il faut s’appuyer sur les valeurs expérimentées, solides, cotées. Or il se trouve que lorsqu’un colonisé entend un discours sur la culture occidentale, il sort sa machette ou du moins il s’assure qu’elle est à portée de sa main. La violence avec laquelle s’est affirmée la suprématie des valeurs blanches, l’agressivité qui a imprégné la confrontation victorieuse de ces valeurs avec les modes de vie ou de pensée des colonisés font que, par un juste retour des choses, le colonisé ricane quand on évoque devant lui ces valeurs. Dans le contexte colonial, le colon ne s’arrête dans son travail d’éreintement du colonisé que lorsque ce dernier a reconnu à haute et intelligible voix la suprématie des valeurs blanches. Dans la période de décolonisation, la masse colonisée se moque de ces mêmes valeurs, les insulte, les vomît à pleine gorge. "

Les valeurs ne se proclament pas. Elles se pratiquent.

Et aujourd’hui, vos politiques disent autre chose: elles disent la peur, elles disent le tri, elles disent la domination.

Mais face à cela, il y a autre chose qui grandit: des solidarités, des luttes, des refus.

Vous pouvez construire des murs. Vous pouvez militariser des frontières. Vous pouvez enfermer. Mais vous ne pourrez pas empêcher une vérité simple de s’imposer: aucune politique, aussi violente soit-elle, ne rendra jamais légitime l’injustice.

Et cette injustice, nous la nommons. Nous la combattons. Et nous ne reculerons pas.

les guerres impérialistes menées ou soutenues par les États-Unis,

le génocide en cours à Gaza,

et les politiques migratoires européennes pilotées notamment par Frontex.