'Israël' cherche à annexer le sud du Liban depuis des décennies pour sécuriser des ressources en eau supplémentaires et étendre le «Grand 'Israël'»

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a déclaré le 23 mars qu''Israël' devrait annexer de larges pans du sud du Liban, étendant sa frontière au fleuve Litani, alors que les forces israéliennes bombardaient des ponts et détruisaient des maisons dans le cadre d'une campagne militaire en cours.

Smotrich a déclaré à une émission de radio israélienne que la campagne militaire au Liban «doit se terminer avec une réalité entièrement différente, à la fois avec la décision du Hezbollah mais aussi avec le changement des frontières d’'Israël'».

"Je dis ici définitivement (...) dans chaque pièce et dans chaque discussion, aussi: la nouvelle frontière israélienne doit être le Litani", a déclaré Smotrich.

'Israël' a étendu sa campagne de bombardements et d’invasion du Liban le 2 mars, quelques jours après avoir lancé une guerre contre l’Iran aux côtés des États-Unis. Depuis, 'Israël' a exigé que tous les habitants quittent le territoire au sud de la rivière Litani, alors qu'ils effectuaient des frappes aériennes et des attaques au sol qui ont fait plus de 1.000 morts et déplacé des centaines de milliers de personnes.

La rivière Litani coule des montagnes de l'est du Liban jusqu'à la mer à l'ouest et sert de principale source d'eau du pays. La zone au sud du Litani couvre environ 850 kilomètres carrés et abrite environ 200.000 personnes.

Les unités du Hezbollah sont actives dans la zone au sud du Litani, cherchant à repousser l’invasion israélienne et à empêcher le territoire d’être annexé par 'Israël'.

Les dirigeants israéliens ont voulu conquérir le sud du Liban pendant des décennies, pour capturer à la fois ses ressources en eau et étendre les frontières du «Grand 'Israël'», qui, espèrent-ils, comprendra également l’ensemble de la Cisjordanie, de Gaza, du sud de la Syrie, de la Jordanie et de certaines parties de l’Irak.

Pour ces raisons, 'Israël' a envahi le Liban en 1978 et 1982. Les troupes israéliennes ont occupé le sud de 1982 à 2000, lorsque la guérilla du Hezbollah a réussi à forcer un retrait israélien. La résistance libanaise cherche à défendre le sud du Liban dans un contexte d'opposition du gouvernement du pays, dirigé par des responsables pro-américains. Alors qu’'Israël' commençait à intensifier les attaques plus tôt ce mois-ci, le gouvernement libanais a interdit l’activité militaire du Hezbollah!

Le ministre israélien des Finances a également appelé 'Israël' à annexer le territoire qu’il occupe dans la bande de Gaza, où il souhaite également nettoyer le territoire de sa population palestinienne et construire des colonies juives.

Dans le but de couper le sud du Liban du reste du pays, 'Israël' a commencé à détruire tous les ponts et passages au-dessus du Litani et a intensifié la démolition de maisons près de la frontière sud, des mouvements illégaux en vertu du droit international.

Hanna Amil, la maire de la ville frontalière chrétienne de Rmeish, dont les habitants ont refusé de quitter leur domicile, a déclaré à qu'il devenait de plus en plus difficile de se déplacer. "Une ou deux fois par semaine, un convoi de l'armée libanaise nous accompagne alors que nous essayons d'obtenir des produits de base des zones voisines", a-t-il déclaré.

"Déjà, nous n’avons pas d’électricité d’État, pas d’eau, et nous avons des pénuries de diesel. Si tous les itinéraires vers le nord sont coupés, qui sait ce que l’avenir pourrait nous réserver", a poursuivi Amil.

Rédaction The Cradle -

23.06.26