!!Génocide à Gaza: J 903!! Naïvement, nous pensons chaque fois que la barbarie du régime terroriste israélien a atteint son apogée... c'est une erreur, ce régime n'a aucune limite dans l'abject

L’Iran exhorte la communauté internationale à réagir après la torture d'un enfant à Gaza par 'Israël'

Le président du Parlement iranien, Mohammad Baqer Qalibaf, a déclaré que la communauté internationale devait choisir son camp: soutenir la bande de Gaza assiégée ou se ranger du côté des tortionnaires d'enfants. Il a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de terrain neutre après que des soldats israéliens ont torturé un enfant gazaoui d'un an.

M. Qalibaf a tenu ces propos lundi, au lendemain de la diffusion par la télévision publique palestinienne d'images montrant des soldats israéliens torturant un enfant d'un an dans le centre de Gaza afin de contraindre son père à avouer lors d'un interrogatoire.

«L’Iran se bat pour l’humanité. Le monde est soit aux côtés de Gaza et contre ce régime de terreur colonial, soit il se range du côté de la classe d’Epstein et des tortionnaires d’enfants. Il n’y a pas de terrain neutre», a souligné le président du Parlement dans une publication sur X.

Les images montrent les blessures d’un enfant de 18 mois, identifié comme Karim, dont le père, Oussama Abou Nassar, a été arrêté pour interrogatoire à un point de contrôle militaire près du camp de réfugiés d’al-Maghazi, dans le centre de la bande de Gaza.

Pendant l’interrogatoire d’Oussama, des soldats israéliens ont brûlé une jambe du petit garçon avec des cigarettes et lui ont enfoncé un clou dans la jambe devant son père, comme l’a confirmé un rapport médical, a rapporté le journaliste palestinien Oussama al-Kahlout.

Selon la chaîne turque TRT World, Oussama emmenait Karim faire des courses lorsqu’il a été pris sous le feu ennemi près de son domicile. Des soldats israéliens l’ont alors contraint à laisser son fils de 18 mois au sol et à se rendre à un point de contrôle militaire voisin, où il a été déshabillé et interrogé.

Le Comité international de la Croix-Rouge à al-Maghazi a réussi à remettre Karim à sa famille après dix heures de détention policière, indique le rapport, précisant que son père demeure toujours détenu par 'Israël'.

Depuis le cessez-le-feu négocié par les États-Unis entre le mouvement de résistance palestinien Hamas et l'entité occupante en octobre dernier, au moins 677 Palestiniens ont été tués et 1.813 autres blessés lors d'attaques israéliennes à travers le territoire palestinien ravagé par la guerre, selon le ministère palestinien de la Santé.

La guerre génocidaire menée par 'Israël' contre Gaza, lancée en octobre 2023, a coûté (officiellement-ndlr.MCP) la vie à plus de 72.000 Palestiniens et en a blessé plus de 171.000 autres. Elle a également entraîné la destruction d'environ 90% des infrastructures civiles du territoire palestinien.

Rédaction Presstv -

24.03.26