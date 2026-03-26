!!Génocide à Gaza: J 902!! Mise en garde à nos abonnés sur les 'infaux' relayées sur la toile par certains internautes imprudents

Netanyahu n’est pas (encore-ndlr.MCP) mort. Mais même sa vidéo «preuve de vie» est qualifiée de montage généré par l’IA

Le 1er ministre israélien Benjamin Netanyahu a publié dimanche une vidéo le montrant dans un café près de Jérusalem, afin de mettre fin aux rumeurs circulant sur Internet selon lesquelles il aurait trouvé la mort lors d’une frappe de missile iranien.

Ces rumeurs ont été alimentées par la première conférence de presse donnée par Netanyahu depuis le début de la guerre avec l’Iran, qui s’est tenue jeudi dernier. Des captures d’écran floues de la conférence de presse ont été partagées sur les réseaux sociaux par des comptes pro-iraniens, affirmant qu’elles montraient Netanyahu avec six doigts (sept dans certaines versions) et qu’elles avaient donc été générées par l’IA, dans le cadre d’une opération de dissimulation visant à cacher l’assassinat présumé du 1er ministre.

La théorie des doigts multiples a ensuite été relayée par une multitude d’autres comptes, notamment des théoriciens du complot, des comptes pro-palestiniens, des utilisateurs antisémites et d’autres.

La rumeur dite du «doigt de l’IA» s’inscrit dans le cadre d’une théorie plus large selon laquelle Netanyahu aurait été tenu à l’écart de la scène publique parce qu’il serait décédé. Pendant près d’une semaine, l’agence de presse Tasnim, une agence semi-officielle iranienne liée au Corps des gardiens de la révolution islamique, a publié une série d’articles se demandant si Netanyahu était toujours en vie. Son article du 10 mars était intitulé: «Les spéculations vont bon train sur la mort ou les blessures éventuelles de Netanyahu».

D’autres vidéos prétendaient montrer un Netanyahu blessé en train d’être évacué d’un bâtiment rasé par une frappe aérienne iranienne. Comme l’a souligné Shayan Sardarizadeh, expert en désinformation à la BBC, ces images avaient clairement été générées par l’IA.

Jackson Hinkle, théoricien du complot antisémite et commentateur pro-iranien, a dressé une liste de ce qu’il présentait comme des exemples de l’absence de Netanyahu lors de réunions, ainsi que la vidéo des six doigts, en taguant son fils, Yair, sur X avec cette question peu subtile: «Salut @YairNetanyahu, ton père est-il mort?» Dans un autre message, Hinkle a publié une version modifiée d’une image datant de 1945, montrant des soldats américains lisant un journal avec le titre «Hitler est mort», en remplaçant le mot «Hitler» par «Netanyahu». Il a également tagué Yair Netanyahu dans ce message, en écrivant: «Une preuve de vie? Ou est-ce que ton père est mort?»

Sur les réseaux sociaux arabophones, cette capture d’écran montrant plusieurs doigts a rapidement fait l’objet d’un débat intense, donnant lieu à la fois à des satires et à des théories du complot sur la question de savoir si le 1er ministre israélien était réellement en vie.

Mohammed Suliman Abunusaira, journaliste et animateur de télévision pour la chaîne qatarie Al Araby, a écrit sur X que «la mort de Netanyahu, même s’il ne s’agissait que d’une rumeur, réjouit énormément de nombreuses personnes à travers le monde – en particulier celles qui ont été brûlées par le feu de cet homme rancunier». Il a toutefois mis en garde contre toute conclusion hâtive, soulignant que «les rumeurs sont parfois délibérément divulguées par des parties qui souhaitent obtenir l’effet inverse, comme transformer quelqu’un en mythe ou accroître sa présence et son importance à l’avenir».

Le fait que Grok, le chatbot IA de X, ait lui-même activement diffusé cette désinformation lorsqu’on lui a demandé si la vidéo de la conférence de presse de Netanyahu était fausse ou non n’a pas aidé la cause de la vérification – il a estimé que «la main droite de Netanyahu montre clairement six doigts… un artefact classique de l’IA». Plus tard, Grok est revenu sur ses propos, affirmant que ce doigt «supplémentaire» était une «illusion d’optique causée par l’éclairage, les ombres ou la position de la main».

Dans la vidéo de dimanche, filmée au café The Sataf, dans la banlieue ouest de Jérusalem, et qui a déjà été visionnée plus de 70 millions de fois sur X, Netanyahu s’appuie largement sur des jeux de mots en hébreu. «Monsieur le 1er ministre, on dit sur Internet que vous êtes mort!», s’exclame le caméraman. Netanyahu répond qu’il «meurt» d’envie d’un café, en tendant la main vers un cappuccino – non sans avoir auparavant montré ses deux mains à la caméra, demandant aux spectateurs s’ils voulaient compter ses doigts.

L’ambassadeur américain en 'Israël', Mike Huckabee, a écrit sur X que les rumeurs concernant la mort de Netanyahu, ou le fait qu’il aurait sept doigts, étaient «aussi farfelues que certaines des absurdités de Tucker Carlson», suggérant que le 1er ministre «n’avait qu’à lever UN seul doigt à l’intention de ceux qui prétendaient qu’il était mort!»

Mais alors qu’une théorie du complot s’essoufflait, une autre prenait immédiatement le relais. Alors que la vidéo visait à mettre fin aux rumeurs, de nombreux utilisateurs l’ont au contraire scrutée image par image, affirmant qu’elle soulevait autant de questions qu’elle n’apportait de réponses. La tempête en ligne est passée du «Deathgate» au «Coffeegate».

La journaliste égyptienne Aisha al-Sayed a écrit que si le clip montrant Netanyahu commandant un café semblait destiné à réfuter les affirmations précédentes selon lesquelles une image générée par l’IA l’avait représenté avec six doigts, la séquence laissait tout de même place au doute. «La tasse de café est pleine, mais malgré ses mouvements, rien ne se renverse», a-t-elle écrit, ajoutant que l’IA avait désormais la capacité de générer des «vidéos extrêmement réalistes». Selon elle, le débat ne sera tranché que lorsque Netanyahu apparaîtra en direct lors d’un événement public ou d’une conférence de presse – cette dernière étant, ironiquement, l’événement en direct qui a déclenché tout ce cycle de désinformation.

Le blogueur et youtubeur omanais Arif Abed al-Aziz a lui aussi énuméré ce qu’il a qualifié d’éléments suspects dans la vidéo, affirmant que celle-ci avait déclenché une «énorme polémique» sur Internet. Parmi les questions soulevées par les internautes, a-t-il écrit, figuraient notamment: pourquoi l’emplacement du café n’était-il jamais mentionné, pourquoi le café ne se renversait-il pas de la tasse, les doigts de Netanyahu semblaient-ils bien tenir la tasse et les angles d’éclairage paraissaient-ils artificiels?

Hinkle a déclaré que la vidéo de Netanyahu avait été générée par l’IA, allant jusqu’à affirmer que la manière dont le 1er ministre avait mis la main dans sa poche était la «preuve» que les images avaient bel et bien été manipulées, une affirmation également relayée par le compte Pamphlets X, qui a recueilli 5,4 millions de vues pour une publication intitulée «Dernière minute — Il est mort».

Les fausses informations, alimentées principalement par des images et des vidéos générées par l’IA, ont explosé depuis le début de la guerre entre les États-Unis et 'Israël' contre l’Iran, le 28 février. Une publication analysée par l’expert en vérification Tal Hagin montre l’incendie qui ravageait l’une des tours jumelles le 11 septembre, mais est accompagnée d’une légende présentant l’image comme celle de drones et de missiles iraniens frappant «la maison de Netanyahu».

Une autre vidéo réutilise de vieilles images en leur donnant un contexte différent, voire opposé. Un utilisateur certifié sur X a partagé une vidéo censée montrer des Israéliens manifestant en masse contre la guerre en Iran. Les vérificateurs de faits de BBC Verify ont souligné que les images en question dataient de janvier 2026 et montraient des manifestants anti-régime en Iran, et non en 'Israël'.

Ben Kroll & Nagham Zbeedat -

23.03.26