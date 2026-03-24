!!Génocide à Gaza: J 900!! Le monde vu de Gaza

La guerre contre l’Iran et l’anéantissement de Gaza ne sont que le commencement

Bienvenue dans le nouvel ordre mondial. L’ère de la barbarie technologiquement avancée. Il n’y a pas de règles pour les puissants, seulement pour les faibles. Opposez-vous aux puissants, refusez de vous plier à leurs exigences capricieuses, et vous serez arrosés de missiles et de bombes.

Les hôpitaux, les écoles primaires, les universités et les immeubles d’habitation sont réduits en ruines. Des médecins, des étudiants, des journalistes, des poètes, des écrivains, des scientifiques, des artistes et des dirigeants politiques — y compris les chefs des équipes de négociation — sont assassinés par dizaines de milliers par des missiles et des drones tueurs. Les ressources — comme le savent les Vénézuéliens — sont ouvertement volées. La nourriture, l’eau et les médicaments, comme en Palestine, sont transformés en armes.

Qu’ils mangent de la terre

Les organismes internationaux comme les Nations Unies ne sont qu’une pantomime, des appendices inutiles d’un autre âge. Le caractère sacré des droits individuels, les frontières ouvertes et le droit international ont disparu. Les dirigeants les plus dépravés de l’histoire humaine, ceux qui ont réduit des villes en cendres, conduit des populations captives vers des lieux d’exécution et jonché les terres occupées de fosses communes et de cadavres, sont revenus avec vengeance.

Ils déversent les mêmes tropes hyper-masculins. Ils déversent les mêmes discours racistes abjects. Ils déversent la même vision manichéenne du bien et du mal, du noir et du blanc. Ils déversent le même langage infantile de domination totale et de violence sans retenue. Des clowns tueurs. Des bouffons. Des idiots. Ils se sont emparés des leviers du pouvoir pour réaliser leurs visions démentes et caricaturales, tout en pillant l’État pour leur propre enrichissement.

«Après avoir été témoins de massacres sauvages pendant plusieurs mois, avec la conscience qu’ils ont été conçus, exécutés et approuvés par des personnes semblables à eux, qui les ont présentés comme une nécessité collective, légitime et même humaine, des millions de personnes se sentent désormais moins chez elles dans le monde», écrit Pankaj Mishra dans “The World After Gaza.”

«Le choc provoqué par cette nouvelle exposition à un mal typiquement moderne — le mal qui, dans les époques pré-modernes, n’était commis que par des individus psychopathes, et qui, au siècle dernier, a été déchaîné par les dirigeants et les citoyens de sociétés riches et supposément civilisées — ne peut être surestimé. Pas plus que l’abîme moral auquel nous sommes confrontés.»

Les subordonnés sont une propriété, des marchandises à exploiter pour le profit ou le plaisir. Les Epstein Files révèlent la maladie et l’absence totale de cœur de la classe dirigeante. Libéraux. Conservateurs. Présidents d’université. Universitaires. Philanthropes. Titans de Wall Street. Célébrités. Démocrates. Républicains. Ils se vautrent dans un hédonisme sans frein. Ils fréquentent des écoles privées et disposent de soins de santé privés. Ils sont enfermés dans des bulles autoréférentielles entourées de courtisans, de publicistes, de conseillers financiers, d’avocats, de domestiques, de chauffeurs, de gourous du développement personnel, de chirurgiens esthétiques et d’entraîneurs personnels.

Ils vivent dans des domaines lourdement gardés et passent leurs vacances sur des îles privées. Ils voyagent en jets privés et sur des yachts gigantesques. Ils vivent dans une autre réalité, ce que le journaliste du Wall Street Journal Robert Frank appelle “Richistan,” un monde de Xanadus privés où ils organisent des bacchanales dignes de Néron, concluent leurs marchés perfides, accumulent leurs milliards et jettent ceux qu’ils utilisent — y compris les enfants — comme des déchets.

Personne dans ce cercle magique n’est tenu responsable. Aucun péché n’est trop dépravé. Ce sont des parasites humains. Ils éventrent l’État pour un profit personnel. Ils terrorisent les «races inférieures de la terre». Ils ferment les derniers vestiges anémiques de notre société ouverte.

«Il n’y aura plus de curiosité, plus de plaisir dans le processus de la vie», écrit George Orwell dans “1984.” «Tous les plaisirs concurrents seront détruits. Mais toujours — n’oublie pas cela, Winston — toujours il y aura l’ivresse du pouvoir, augmentant constamment et devenant sans cesse plus subtile. Toujours, à chaque instant, il y aura le frisson de la victoire, la sensation d’écraser un ennemi impuissant. Si vous voulez une image de l’avenir, imaginez une botte écrasant un visage humain — pour toujours.»

La loi, malgré quelques efforts courageux de la part d’une poignée de juges — qui seront bientôt purgés — est devenue un instrument de répression. Le système judiciaire sert à mettre en scène des procès-spectacles. J’ai passé beaucoup de temps dans les tribunaux de Londres à couvrir la farce dickensienne durant la persécution de Julian Assange. Une Loubianka sur la Tamise. Nos tribunaux ne valent pas mieux. Notre Department of Justice est une machine à vengeance.

Des nervis masqués et armés envahissent les rues des États-Unis et tuent des civils, y compris des citoyens. Les mandarins au pouvoir dépensent des milliards pour transformer des entrepôts en centres de détention et en camps de concentration. Ils affirment qu’ils ne serviront qu’à enfermer les sans-papiers, les criminels, mais notre classe dirigeante mondiale ment comme elle respire. À leurs yeux, nous sommes de la vermine, soit aveuglément et totalement obéissante, soit criminelle. Rien entre les deux.

Ces camps de concentration, où il n’y a pas de procédure régulière et où les gens disparaissent, sont conçus pour nous. Et par «nous», j’entends les citoyens de cette république morte. Pourtant nous regardons, stupéfaits, incrédules, attendant passivement notre propre asservissement.

Cela ne prendra pas longtemps

La sauvagerie en Iran, au Liban et à Gaza est la même sauvagerie que celle à laquelle nous faisons face chez nous. Ceux qui perpètrent le génocide, les massacres de masse et la guerre non provoquée contre l’Iran sont les mêmes qui démantèlent nos institutions démocratiques.

L’anthropologue social Arjun Appadurai appelle ce qui se passe «une vaste correction malthusienne mondiale» qui vise à «préparer le monde pour les gagnants de la mondialisation, débarrassé du bruit gênant de ses perdants».

Oh, disent les critiques, ne soyez pas si sombre. Ne soyez pas si négatif. Où est l’espoir? Ce n’est pas si grave. Si vous croyez cela, vous faites partie du problème, un rouage involontaire dans la machine de notre État fasciste qui se consolide rapidement. La réalité finira par faire imploser ces fantasmes «optimistes», mais il sera alors trop tard. Le véritable désespoir ne vient pas d’une lecture lucide de la réalité. Le véritable désespoir vient de la capitulation, par le fantasme ou l’apathie, devant un pouvoir malveillant. Le véritable désespoir est l’impuissance.

Et la résistance — une résistance réelle, même si elle est presque certainement vouée à l’échec — est une forme d’autonomisation. Elle confère de la valeur personnelle. Elle confère de la dignité. Elle confère une capacité d’agir. C’est la seule action qui nous permette d’utiliser le mot espoir.

Les Iraniens, les Libanais et les Palestiniens savent qu’il est impossible d’apaiser ces monstres. Les "élites" mondiales ne croient en rien. Elles ne ressentent rien. On ne peut pas leur faire confiance. Elles présentent les traits fondamentaux de tous les psychopathes — charme superficiel, grandiosité et sentiment d’importance personnelle, besoin constant de stimulation, propension au mensonge, à la tromperie, à la manipulation, et incapacité à ressentir le remords ou la culpabilité. Elles considèrent comme faiblesses les vertus d’empathie, d’honnêteté, de compassion et de sacrifice de soi. Leur credo est: Moi. Moi. Moi.

«Le fait que des millions de personnes partagent les mêmes vices ne transforme pas ces vices en vertus; le fait qu’elles partagent tant d’erreurs ne fait pas de ces erreurs des vérités; et le fait que des millions de personnes partagent les mêmes formes de pathologie mentale ne signifie pas que ces personnes soient saines», écrit Eric Fromm dans “The Sane Society.”

Nous avons été témoins du mal pendant près de trois ans à Gaza. Nous le voyons maintenant au Liban et en Iran. Nous voyons ce mal excusé ou dissimulé par les dirigeants politiques et les médias. Le New York Times, dans un geste digne d’Orwell, a envoyé une note interne demandant aux journalistes et aux éditeurs d’éviter les termes «camps de réfugiés», «territoire occupé», «nettoyage ethnique» et, bien sûr, «génocide» lorsqu’ils écrivent sur Gaza. Ceux qui nomment et dénoncent ce mal sont diffamés, blacklistés et purgés des campus universitaires et de la sphère publique. Ils sont arrêtés et expulsés.

Un silence étouffant descend sur nous, le silence de tous les États autoritaires. Ne faites pas votre devoir, refusez d’encourager la guerre contre l’Iran, et voyez votre licence de diffusion révoquée, comme l’a proposé le président de la F.C.C., Brendan Carr. Nous avons des ennemis. Ils ne sont pas en Palestine. Ils ne sont pas au Liban. Ils ne sont pas en Iran. Ils sont ici. Parmi nous. Ils dictent nos vies. Ils trahissent nos idéaux. Ils trahissent notre pays. Ils imaginent un monde d’esclaves et de maîtres.

Gaza n’est qu’un début. Il n’existe aucun mécanisme interne de réforme. Nous pouvons résister ou nous rendre. Ce sont les deux seuls choix qu’il nous reste.



Chris Hedges -

19.03.26