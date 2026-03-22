!!Génocide à Gaza: J 898!! Il faut vaincre la machine de mort israélienne

Nous vivons un moment comparable à 1939

La machine d’extermination israélienne, tout en perpétrant un génocide en Palestine et une agression meurtrière en Iran, ravage le Liban, semant la mort et la destruction sur une vaste portion du pays. Des quartiers entiers ont été détruits, des villages nettoyés ethniquement, des centaines de personnes assassinées, beaucoup d’autres blessées et mutilées, et un million de Libanais déplacés.

Le monde extérieur, États et institutions internationales, certains par peur, d’autres en complicité manifeste, ne viennent pas à leur secours. L’apaisement a échoué. La diplomatie a échoué. Les recours au droit international ont échoué.

Le peuple libanais, qui priait pour la paix, n’a désormais d’autre choix que de combattre ce régime monstrueux, avant qu’il ne soit trop tard, et les autres pays de la région doivent le soutenir, ne serait-ce que par intérêt personnel.

L’alternative est la mort, la destruction et l’asservissement. Et tous les peuples libres doivent œuvrer solidairement avec les peuples libanais, palestinien et iranien.

L’anarchie et l’impunité du régime israélien constituent des menaces existentielles pour tous les habitants de la région, pour la paix et la sécurité internationales, et pour le droit international lui-même. La machine doit être vaincue.

Craig Mokhiber -

17.03.26