!!Génocide à Gaza: J 896!! Interpellation citoyenne aux responsables politiques

Face à l’escalade militaire au Moyen-Orient: défendre le droit international et protéger les peuples

Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement,

Mesdames et Messieurs les parlementaires,

Mesdames et Messieurs les responsables politiques,

nous vous adressons cette lettre ouverte à un moment critique pour la paix mondiale et pour la crédibilité du droit international

les bombardements menés conjointement par les États-Unis et 'Israël' contre le territoire de la République islamique d’Iran constituent une violation grave des principes fondamentaux du droit international. Cette analyse est notamment soutenue par la déclaration publiée le 9 mars 2026 par l’Association internationale des juristes contre les armes nucléaires (IALANA), qui souligne que ces frappes violent directement l’article 2(4) de la Charte des Nations Unies, interdisant le recours à la force contre l’intégrité territoriale et l’indépendance politique d’un État

en l’absence d’attaque armée imminente contre les États-Unis ou 'Israël', la légitime défense ne peut être invoquée. Par ailleurs, aucune autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies n’a été accordée pour ces opérations militaires. Dans ces conditions, ces frappes constituent une violation manifeste du droit international

au-delà de leur illégalité, la nature des opérations militaires soulève de graves inquiétudes quant au respect du droit international humanitaire. Plusieurs rapports évoquent l’usage disproportionné de la force, des bombardements indiscriminés dans des zones densément peuplées, des déplacements massifs et forcés de populations civiles et l’utilisation d’armes controversées comme le phosphore blanc. Ces pratiques, si elles sont confirmées, pourraient constituer des violations graves des Conventions de Genève et des règles fondamentales de la guerre

ces actions semblent s’inscrire dans une logique stratégique déjà observée dans la région: celle de la «doctrine Dahiya». Cette doctrine militaire repose sur l’utilisation d’une force massive et disproportionnée contre des zones civiles considérées comme bases potentielles de groupes armés, remettant en cause la distinction essentielle entre cibles civiles et militaires

la banlieue sud de Beyrouth, Dahiya, avait été presque entièrement détruite lors de la guerre de 2006. Aujourd’hui, certains responsables israéliens évoquent ouvertement la possibilité de reproduire ce scénario à grande échelle. Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a ainsi déclaré récemment: «Très bientôt, Dahiya ressemblera à Khan Younis.» Une telle déclaration, évoquant explicitement la destruction d’un espace urbain habité par des centaines de milliers de personnes, constitue un signal alarmant quant à la nature des stratégies militaires envisagées

dans le même temps, des ordres d’évacuation massifs ont été adressés aux habitants du sud de Beyrouth et de nombreuses zones du sud du Liban, entraînant le déplacement de centaines de milliers de civils. Des témoignages recueillis sur place décrivent une situation humanitaire extrêmement préoccupante. Des familles entières sont contraintes de fuir dans l’urgence, souvent sans ressources ni abri, dans un contexte où les capacités d’accueil sont déjà largement saturées

ces scènes rappellent tragiquement la situation vécue par les populations civiles de Gaza, où des centaines de milliers de personnes ont été déplacées et vivent encore dans des conditions humanitaires dramatiques

par ailleurs, certaines analyses évoquent l’utilisation de systèmes automatisés d’identification de cibles reposant sur l’intelligence artificielle. Des frappes auraient ainsi touché des sites civils à Téhéran en raison de confusions dans les systèmes de ciblage, ce qui soulève des questions majeures sur le contrôle humain dans les décisions militaires

des documents de planification militaire évoqueraient également un «plan tornade» visant à frapper des cibles hautement visibles dans les zones civiles de la capitale iranienne, suggérant une stratégie visant à produire un effet psychologique sur les populations

ces éléments nourrissent l’inquiétude d’une stratégie de punition collective visant à traumatiser durablement des sociétés entières afin d’affaiblir toute forme de résistance politique ou militaire. Or, le droit international humanitaire repose précisément sur l’interdiction de telles pratiques. Les principes de distinction, de proportionnalité et de protection des civils constituent des normes fondamentales destinées à limiter la violence de la guerre

dans ce contexte, les déclarations publiques de certains responsables politiques israéliens sont particulièrement préoccupantes. Le président israélien Isaac Herzog avait déclaré en octobre 2023 à propos de Gaza : «C’est toute une nation qui est responsable.» De telles déclarations remettent en cause le principe fondamental de la responsabilité individuelle et nourrissent une vision de la guerre qui transforme les populations civiles en cibles collectives

face à ces évolutions extrêmement dangereuses pour la paix internationale et la protection des civils, la Belgique ne peut rester silencieuse. Notre pays se revendique d’un attachement profond au multilatéralisme, à la Charte des Nations Unies et à la défense du droit international. Ces principes doivent se traduire par une position politique claire et cohérente. Nous appelons donc les autorités belges à:

– condamner explicitement les bombardements américano-israéliens contre l’Iran en tant que violation du droit international;

– appeler à une désescalade immédiate et à la cessation des hostilités dans la région;

– soutenir la mise en place d’enquêtes internationales indépendantes sur les violations potentielles du droit international humanitaire;

– promouvoir une relance urgente des mécanismes diplomatiques multilatéraux sous l’égide des Nations Unies;

– soutenir les initiatives visant à établir une zone exempte d’armes nucléaires au Moyen-Orient

au-delà de la situation actuelle, ces événements s’inscrivent dans une tendance plus large d’érosion du droit international et de banalisation du recours à la force armée. Depuis l’invasion de l’Irak en 2003 jusqu’aux conflits actuels, l’ordre international fondé sur des règles juridiques est progressivement fragilisé par des interventions militaires unilatérales. Si ces violations restent sans réponse politique et diplomatique, le risque est grand de voir se multiplier des guerres préventives et des confrontations entre puissances militaires

la Belgique, pays fondateur du projet européen et siège de nombreuses institutions internationales, a une responsabilité particulière dans la défense des principes du droit international. Se taire face à ces violations reviendrait à accepter la transformation progressive du système international en un ordre fondé sur la force plutôt que sur le droit

nous appelons donc les responsables politiques belges à prendre position avec clarté et à défendre sans ambiguïté la primauté du droit international, la protection des populations civiles et la recherche de solutions diplomatiques aux conflits

l’histoire jugera sévèrement celles et ceux qui auront choisi le silence face à l’escalade militaire et à l’affaiblissement des normes juridiques qui protègent les peuples

veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de notre haute considération.