!!Génocide à Gaza: J 893!! De Gaza à l’Iran: les enfants et les écoles sont les cibles d’'Israël'

L'objectif du régime terroriste israélien est de tenter d'éliminer la génération suivante, afin de briser toute relève de la résistance

Samedi 28 février dernier, le premier jour des attaques massives des États-Unis et d’'Israël' contre l’Iran, une frappe israélienne a touché une école de filles élémentaires à Minab, une ville de la province d’Hormozgan, dans le sud de l’Iran, tuant plus de 175 fillettes et enseignants.

Les médias d'État iraniens ont rapporté que le nombre de filles tuées était au nombre de 165.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a partagé une photo de l’attaque, qui, selon lui, a détruit l’école des filles et tué des «enfants innocents».

"Ces crimes contre le peuple iranien ne resteront pas sans réponse", a écrit Araghchi dans un post sur X.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a également critiqué le «crime flagrant» et a exhorté à l’action du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Par ailleurs, l’agence de presse iranienne Mehr a rapporté qu’au moins deux étudiants ont été tués par une autre attaque israélienne qui a touché une école à l’est de la capitale, Téhéran.

Cela est survenu malgré les affirmations américaines et israéliennes selon lesquelles «ils ne ciblent que des cibles militaires et qu’ils essaient de punir le régime, pas le peuple iranien».

Les attaques d’'Israël' ont constamment ciblé les écoles et les enfants, en particulier à Gaza. Depuis le début du génocide en octobre 2023, chaque école du nord de Gaza et Rafah a été endommagée. À Khan Younis, 98,4% des bâtiments scolaires ont subi des dégâts, tandis que dans la ville de Gaza, le chiffre s'élève à 93,3%.

Au 1er octobre 2025, l’OCHA a fait état de 18.069 élèves et 780 membres du personnel de l’éducation tués à Gaza dans des attaques israéliennes. Il y a également eu 26.391 élèves et 3.211 enseignants blessés.

Depuis octobre 2023, au moins un enfant palestinien a été tué chaque heure en moyenne par les forces israéliennes à Gaza sur près de 23 mois de guerre, le nombre d'enfants tués dépassant désormais 20.000, a déclaré Save the Children.

Les dernières données publiées par le Bureau des médias du gouvernement à Gaza en septembre ont montré qu'au moins 20.000 enfants - environ 2% de la population d'enfants de Gaza - ont été tués depuis octobre 2023.

Tout au long de sa guerre génocidaire contre Gaza, 'Israël' a ciblé des écoles et même des hôpitaux, affirmant, sans fournir de preuves, que ces installations sont utilisées pour héberger des combattants de la résistance ou des infrastructures militaires.

Rédaction Quds News -

13.03.26